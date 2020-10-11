2. Sınıf Matematik Onluk Bozmadan Ve Onluk Bozarak Çıkarma İşlemi konu anlatımı

Bazı çıkarma işlemleri onluk bozmadan yapılır. Bazıları ise onluk bozarak yapmamız gereken işlemlerdir. Şimdi bu iki işlemli arasındaki farkı öğrenelim ve çıkarma işlemi nasıl yapılıyor beraber bakalım.

Onluk Bozmadan ve Onluk Bozarak Çıkarma İşlemi

Çift rakamlı sayılar üzerinde çıkarma işlemi yaparken onluk bozmadan ve onluk bozarak işlemler gerçekleştireceğiz. Şimdi bu işlemlerin özelliklerine bakalım ve nasıl yapıldıklarını örneklerle inceleyelim.

Onluk Bozmadan Çıkarma İşlemi

Öncelikle onluk bozmadan çıkarma işlemlerine bakalım. Burada çıkarma işlemi yaparken birler basamağı için komşudan bir onluk almayız. Yani doğrudan işlem yaparız. Şimdi bunu nasıl yapıldığına bakalım.

27

13

14

Gördüğümüz gibi Yukarıdaki işlemde 7 sayısından 3 sayısını çıkardık ve 4 sayısını bulduk. Daha sonra bu 4 sayısının birler basamağını aşağıya yazdık. Hemen arkasından onluk bölümdeki 2 sayısından 1 sayısını çıkardık. Bu işlemin ardından 1 sayısını bulduk ve aşağıdaki onluk kısmına yazdık. Böylece 14 sayısını bulduk. Şimdi bu konuda arka arkaya işlemler yapalım ve bu işlemleri siz inceleyin.

34 27 43 64

12 13 22 41

22 14 21 23

Bu şekilde daha birçok farklı onluk bozmadan çıkarma işlemi gerçekleştirebiliriz.

Not: Onluk bozmadan çıkarma işlemi yaparken mutlaka eksilen sayının birler basamağındaki rakam çıkan sayının birler basamağındaki rakamdan büyük olmalıdır. Böylece onluk bozmadan kolayca çıkarma işlemi yapabiliriz.

Onluk Bozarak Çıkarma İşlemi

Onluk bozarak çıkarma işlemi yaparken ise eksilen kısımdan bir onluk alırız. Önce çıkarma işlemine kolay bir şekilde yapabiliriz. Şimdi bazı örnekler yapalım ve onluk bozarak çıkarma işleminin nasıl gerçekleştiğini beraber öğrenelim.

35 3 onluk + 5 birlik (Birlik kısmı 15 olur)

17 1 onluk + 7 birlik

18

Yukarıdaki çıkarma işlemine baktığımız zaman onluk bozarak işlem yaptığımızı görürüz. Bu işlemde eksilen sayının birlik basamağı 5 olduğu için çıkan sayının 7 basamağından çıkarılamaz. İşte böyle durumlarda eksilen sayının onlar basamağında 1 onluk alırız. Böylece 5 sayısı 15 sayısına dönüşür. Daha sonra 15 sayısından 7 sayısını çıkardığımız zaman geriye 8 kalır. Ancak eksilen sayının onluk basamağından bir 10'luk aldığımız için, orada 2 sayısı kalır. Daha sonra 2’den 1’i çıkardığımız zaman da 1 sayısını aşağıya yazarız. Böylece Sonuç olarak çıkarma işleminde 18 sayısını buluruz.

Not: Onluk bozarak çıkarma işleminde mutlaka eksilen sayının birler basamağı çıkan sayının birler basamağında küçük olmalıdır. Çünkü böylece sol taraftaki onlar basamağından bir onluk alırız ve çıkarma işlemini kolay bir şekilde tamamlayabiliriz. Şimdi bu konuda bazı örnekler yapalım ve bu örnekleri siz inceleyin.

32 54 41 62

14 37 25 17

18 17 16 45

Yukarıdaki 4 tane işlemi de onluk bozarak gerçekleştirdik. Böylece onlar basamağından bir 10'luk aldık ve birler basamağına aktardık. Yukarıdaki örnekleri inceleyerek nasıl yapıldığını anlayabilirsiniz.

Onluk bozarak çıkarma işlemi ile onluk bozmadan çıkarma işlemi arasındaki farkı iyi Bilmemiz gerekiyor. Özellikle birler basamağına bakmalı ve çıkarma işleminin nasıl yapılacağını iyi anlamalıyız.

Siz de şimdi defterinize bu çıkarma işlemleri konusunda farklı örnekler yapmaya çalışın. Yanlış yaptığınız yer olursa buradaki örnekleri ve tanımları bakarak hatalarınızı giderebilirsiniz. Aynı zamanda yanlışlarınız için öğretmeninize ya da aile büyüklerinize sorabilirsiniz.