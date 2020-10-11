2. Sınıf Matematik Nesne Sayısını Tahmin Etme konu anlatımı

Verilen bir çoklukta sayıları tahmin ederiz. Daha sonra çokluktaki gerçek sayıyı buluruz ve arasındaki farka bakarız. Elde ettiğimiz tahmin ile gerçek sayı arasındaki fark üzerinden çıkarım gerçekleştiririz. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı öğrenelim ve nesne sayısını tahmin etme konusunda bilgi alalım.

Nesne Sayısını Tahmin Etme

Nesne sayısını tahmin etmek bizim için çok önemlidir. Gördüğümüz nesnelerin sayısını tahmin ederek önemli faydalar sağlarız. Bu sayede özellikle tahmin yeteneğimizi geliştiririz. Böylece daha sonra gördüğümüz başka nesnelerin sayısını gerçek sayıya yakın bir şekilde tahmin edebiliriz. Bu da hem eğitim hayatınızda hem de günlük yaşantımızda bize çok önemli yararlar getirir. Şimdi öncelikle nesne sayısını tahmin etmek ne demek bunu öğrenirim.

Nesne sayısını tahmin etme: Herhangi bir çokluktaki nesne sayısını en yakın şekilde bilmek anlamına gelmektedir. Mesela etrafımızdaki ağaçlara bakarız ve gördüğümüz yerde kaç tane ağaç olduğunu tahmin ederiz. Daha sonra bu ağaçları sayarak gerçek sayısını buluruz ve karşılaştırırız. Eğer bunu sürekli başka nesneler üzerinden yapmaya devam edersek, o zaman tahmin yeteneğimizi daha da geliştiririz.

Şimdi bu konuda bazı örnekler yapalım ve anlamaya çalışalım.

Örnek: Mesela toplamda 10 tane basketbol topu gördük. Ancak bu topların gerçek sayısını bilmiyoruz. Nasıl tahmin ederiz ve gerçek sayısını nasıl buluruz?

Öncelikle toplara kısaca şöyle bir bakarız. Daha sonra aklımıza gelen en yakın tahmini yaparız. Ardından basketbol toplarının tek tek sırası ile sayarız. Böylece basketbol toplarının toplamda 10 tane olduğunu görürüz.

Bunu gerçekleştirdikten sonra ise elde ettiğimiz tahmin ile gerçek sayı karşılaştırırız. Böylece ne kadar yakın ya da ne kadar uzak şekilde tahmin ettiğimizi öğreniriz.

Mesela 8 tane basketbol topu tahmin etmiş isek;

Tahmin: 8

Gerçek sayı: 10

Gördüğümüz gibi eğer baktığımız zaman basketbol toplarının 8 tane olduğunu tahmin edersek, gerçekteki 10 tane basketbol top sayısına yaklaşmış oluruz. Bunu sürekli olarak başka nesneler üzerinden de yaparsak, o zaman tahminimizi çok daha iyi hale getirebiliriz.

Tahminin önemi: Nesneler üzerinde tahmin yürütmek günlük yaşantımızda bize büyük kolaylıklar sağlar. Mesela evimize misafir gelmiş olsun. Bu misafirlerin sayısını bilmiyoruz. Ama misafirlere şöyle bir baktığımızda, eğer aşağı yukarı kaç tane misafir olduğunu tahmin edebilirsek, o zaman buna göre misafirlere çay ikramı ya da başka ikramlar yapabiliriz. Çünkü en yakın tahmini yapabilecek kadar kendimize geliştirirsek, o zaman mümkün olduğu kadar çok misafirimize tek seferde ikram yapma şansını elde ederiz.

Bir nesne topluluğu adına yapacağımız tahmin ile beraber, tahmin yeteneğimizi çok yüksek noktaya çıkarabiliriz. O yüzden mutlaka yukarıdaki nesneleri tahmin etme konusunda tanımları inceleyelim ve yaptığımız örneklere bakalım. Ardından çevremizde bulunan başka nesneler üzerinden tahmin etmeye çalışalım. Peki, tahminleri nelerden yapabiliriz?

- Sınıfımızdaki öğrenci sayısını tahmin edebilir ve sonra da gerçek sayısını çıkarabiliriz.

- Elimizdeki kitapları tahmin edebilir ve daha sonra gerçek sayısını ortaya çıkarabiliriz.

- Kalemlerimizi sayabiliriz.

- Defterlerimizi sayabiliriz.

Bu şekilde daha birçok farklı nesneyi sayabiliriz. Mesela dışarıda gördüğümüz hayvanları sayabiliriz ve aynı zamanda tahmin edebiliriz. Daha sonra yaptığımız tahminler üzerinden gerçek sayıya ne kadar yaklaştığımıza bakabiliriz. Ama önce konuyu iyi bir şekilde anlamalıyız.