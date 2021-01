Kesirler mutlaka öğrenmeniz gereken en önemli matematik konularından birisidir. Bu ders içerisinde farklı nesneleri değişik sayılarda parçalara ayırarak kesrin ne olduğunu öğreneceğiz. Böylece siz de öğrendikten sonra başka nesneler üzerinde kendinize kesir oluşturabilirsiniz.

2. Sınıf Matematik Kesirler Konu Anlatımı

Öncelikle matematik dersi için kesir ne demek bununla başlayalım. Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan biri veya birkaçı kesir olarak bilinmektedir. Örneğin elimize bir karpuz alalım. Daha sonra karpuzu tam ortadan eşit parçaya ayrılacak şekilde ayıralım. Bu şekilde ne yapmış oluyoruz? Karpuz tam olarak ikiye bölünmüş yani iki parçaya ayrılmış hale geliyor. Bir nesneyi böyle en az iki parçaya eşit oranda ayırırsak, kesir elde etmiş oluruz. Ancak kesir farklı parçalar üzerinden ele alınarak gerçekleşebilir. Şimdi bunlara sırasıyla bakalım.

BÜTÜN (TAM): Bölünmemiş, parçalanmamış veya parçası alınmamış nesneler bütündür. Örneğin tam bir elma bütün olarak bilinir. Aynı şekilde tam bir karpuz yine bütün olarak ele alınmalıdır. Yani eğer bu nesneleri parçalarını ayırmadıysak tam şeklinde ifade edilmektedir.

YARIM: Bir bütünün 2 ayrı eş parçaya ayırdığımız zaman, her bir parça yarım olarak bilinir. Örneğin bir portakal meyvesini ele alalım. Portakalı ortadan ikiye eşit parçaya ayırdığımızda, her iki tarafı yarım olarak ifade edilir.

ÇEYREK: Bir bütünü 4 eşit parçaya ayırdığımız zaman her bir parçası çeyrek olarak bilinir. Yine burada bir portakalı ele alalım. Ama bu defa portakalı 4 eşit parçaya ayıralım. Peki her bir parçaya bu defa ne deniyor? Çeyrek denir. 4 parçaya ayrıldığı için parçalar çeyrek olarak bilinmektedir.

Boyama üzerinden ele aldığımız zaman geometrik şekillerden şimdi kesirleri inceleyelim. Örneğin bir daire düşünün. Bu daireyi çizgili ortadan ikiye bölün. Daha sonra dairelerden birini kırmızı renge boyayın. Peki, bu durumda kırmızı renk ile boyanmış olan kısım ne oluyor? Yarım oluyor. Yani iki eşit parçaya bölerek farklı bir kısmını değişik bir renge boyadığımız bölüm, yarım olarak bilinmektedir.

Şimdi bunu çeyrek üzerinden ele alalım. Yani bir kare geometrik şeklini kalemle dörde bölelim. Ardından parçalardan birini kırmızıya boyayalım. Boyadığımız kısım ne oluyor? Tabii ki çeyrek oluyor. Yani kareyi 4'e böldüğümüz için ve sadece bir parçasını boyadığımız için, o bölüm çeyrek olarak bilinmektedir.

Peki, bir nesnenin gerçek bir kesir yani bölünmüş olması için ne gereklidir? Her parçasının eşit olması gereklidir. Buna dikkat etmeniz çok önemli. Örneğin dikdörtgen bir geometrik şekli ortadan ikiye çizgiyle kestiğimiz zaman, her bir parça yarım olarak bilinir. Ancak eşit oranda kesmeden bir kısmını daha uzun tutarsak, o zaman bu kesir, yani yarım parça olmaz. Mutlaka ister 2'ye bölelim ister 4’e bölelim her bir parça eşit olmalıdır. Hem hacimleri hem de uzunlukları birbirine eşit olan parçalar kesir olarak bilinir.

Şimdi bunlara bir de sayısal olarak bakalım.

2/4

Görüldüğü sayısal kesir üzerinden baktığınız zaman ne demek oluyor? Dörde bölünmüş olan bir parçanın 2 parçasını göstermektedir. Örneğin bir kare 4 eşit parçaya bölündüğü zaman ve bu parçalardan ikisi boyandığında, o zaman karşımıza 2/4 gelmektedir. Bu şekilde siz de başka örnekler ele alabilir ve yapabilirsiniz. Önemli olan herhangi bir parçayı eşit oranda bölmektir. O zaman kesir elde ederiz ve bu kesirler farklı parçalara çıkarılabilir.