2. Sınıf Matematik İleri Ve Geriye Doğru Sayma konu anlatımı

Elimizde bulunan bazı nesneleri ya da farklı sayıları ileri ve geriye doğru kolayca saymamız mümkün. Tabii bunu yapmamız için belli bir kurala uymamız gerekmektedir. Şimdi bu kuralların ne olduğunu ve ritmik bir şekilde sayıları nasıl ileri ve geri sayacağımızı inceleyelim.

İleri ve Geriye Doğru Sayma

İleri ve geriye doğru sayma ritmik bir şekilde gerçekleşmektedir. O yüzden öncelikle ritmik saymak ne demek bunu öğrenelim.

Ritmik sayma: Belli bir kurala bağlı olarak sayı aralıklarını değiştirmeden ileri ya da geri sayma işlemi ne ritmik sayma denmektedir. Yani ister ileri doğru ister geriye doğru rakamları sayarken, mutlaka rakamlar arasındaki sayı kuralına uyarak ve bozmadan yapmalıyız.

Şimdi bu konuda bazı örnekler ele alalım ve inceleyerek konuyu daha iyi anlamaya çalışalım.

Örnek: Şimdi 15'ten başlamak suretiyle 27'ye kadar birer ritmik şekilde sayıları yazalım.

Birer ritmik: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Gördüğümüz gibi rakamların arasında sadece 1 fark vardır. Yani sayı aralıkları 1 fark iken bu farkı bozmadan, düzenli şekilde ileriye doğru ritmik biçimde saydık.

Şimdi de geriye doğru 34'ten başlamak suretiyle birer ritmik şekilde 19'a kadar sayalım.

Birer ritmik: 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19

Gördüğümüz gibi yine birer sayı aralıkları bırakarak geriye doğru ritmik bir şekilde sayım yaptık.

Şimdi de ikişer ritmik ile beraber ileriye doğru sayı sayalım. Bunun için 8'den başlayarak 20'ye kadar gidelim.

İkişer ritmik: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Bu defa geriye doğru ikişer ritmik ile beraber sayı sayalım.

İkişer ritmik: 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8

Bu defa üçer aralık bırakarak ritmik bir şekilde sayı sayalım. Bu sayıları 3’ten başlayalım ve 27'ye kadar gidelim.

Üçer ritmik: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27

Bu defa aynı sayıları alalım ve geriye doğru üçer ritmik biçimde gidelim.

Üçer ritmik: 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3

Bu şekilde siz de farklı rakam aralıkları ele alabilir ve hem ileri hem de geriye doğru ritmik bir şekilde sayıları sayabilirsiniz. Bunu yaparken mutlaka düzene ve kurala uymanız gerekmektedir. Eğer uymazsanız o zaman hata yaparsınız.

Şimdi de beşer ritmik bir şekilde sayıları ele alalım ve sayalım. Bunun için 5'ten başlayalım ve 80'e kadar gidelim.

Beşer ritmik: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80

Rakamlar ile beraber bu defa geriye doğru beşer ritmik biçimde sayalım.

Beşer ritmik: 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5

Yukarıda gördüğümüz tüm ritmik biçimde ileri ve geri sayımlarda asla kurallara karşı gelmedik. Yani kuralları bozmadan ikişer ya da üçer ve beşer gibi sayıları ele alarak hem ileri hem de geri olarak ritmik biçimde yazdık.

Siz de bu konuda farklı rakamları ele alabilir ve kurallı bir şekilde sayıları ileri veya geri yazabilirsiniz. Aynı zamanda yukarıdaki tanımları ve örnekleri inceleyerek konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.