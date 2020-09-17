2. Sınıf Matematik Geometrik Örüntüler konu anlatımı

Örüntü bir matematik konusudur. Bu konuyu çok iyi bilmemiz önemlidir. Böylece birçok nesneyi ya da rakamları yan yana belli bir sıra halinde dizebiliriz. Şimdi bu dizilimi nasıl yapacağız ve nasıl gerçekleşecek öğreneceğiz.

Geometrik Örüntüler

Şimdi öncelikle geometri konusu içerisindeki örüntüler ne demek önce bunu tanımlayalım.

Örüntüler: Belirli bir kurala göre dizilmiş, düzenli şekilde kendini tekrarlayan sayı dizisine örüntü denir. Sayı örüntüsü belirli bir düzen içerisinde devam eder ve hem ileriye hem de geriye doğru yapılabilir. Ayrıca belirlenmiş kurallara uygun şekilde birçok nesne veya şekil üzerinden de örüntü yapabiliriz. Burada önemli olan belli kuralı bozmamak ve buna göre yan yana dizmektir.

Şimdi örüntüler hakkında bazı örnekler yapalım ve nasıl gerçekleştiğini öğrenelim. Mesela bazı sayıları ele alalım ve buna göre örüntü yapalım.

Örnek: (2 - 4 - 6 - 8 -10)

Yukarıdaki örneğe baktığımız zaman ileriye doğru bir örüntü oluşmaktadır. Peki buradaki kural nedir? Örneğe dikkatlice baktığımızda her rakam arasında 2 sayı fark bulunmaktadır. Böylece belirlenmiş kurala uygun olarak örüntü yaptık. Şimdi de geriye doğru bir örüntü örnek alalım ve Bunu inceleyelim.

Örnek: (12 - 10 - 8 - 6 - 4)

Bu defa yukarıdaki örnekte geriye doğru bir örüntü gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde rakamlar Arasında 2 sayı fark bulunmaktadır. Böylece bu kurala bağlı olarak rakamlar 12'den başlamak üzere dörde kadar arada 2 sayı fark şeklinde devam eder.

Tabii sayılarla örüntü yaparken aynı zamanda arada değişik farklar kullanabiliriz. Şimdi mesela arada 5’er fark bırakalım ve buna göre bir örüntü yapalım.

Örnek: (10 - 15 - 20 - 25 - 30)

Yine bir örüntü yaptık ve rakamları bu şekilde kullandık. Yukarıdaki rakamları baktığımız zaman sayıların arasında ne kadar fark var? Her bir sayının arasında aynı şekilde 5’er fark bulunmaktadır. Yani bu defa arada 5’er fark olacak şekilde rakamları yan yana getirdik. Böylece belirli bir kurala uygun şekilde ve kuralı bozmadan örüntü yaptık.

Not: Sayılarla örüntü yaptığımız zaman eğer ileriye doğru gerçekleşiyorsa aradaki rakam parça, ‘+’ şeklinde gösterilir. Eğer geriye doğru yapılıyor ise o zaman aradaki rakam farkı, ‘-’ biçiminde gösterilmektedir. Şimdi bunlara bir örnek verelim ve anlamaya çalışalım.

Örnek: (3 - 6 - 9 - 12)

Bakın yine bir örüntü yaptık ve yukarıdaki rakamlar arasında 3 sayı fark bıraktık. Peki burada nasıl bir örüntü yaptık? Bu defa ileriye doğru bir örüntü gerçekleştirmiş olduk. O yüzden aradaki rakam farkını şu şekilde göstereceğiz; (+3)

Örnek: (12 - 9 - 6 - 3)

Yukarıda gördüğünüz gibi bu defa geriye doğru arada 3 sayı fark olacak şekilde örüntü yaptık. Belirli kurala göre bu defa geriye doğru örüntü yapmış olduk. O yüzden rakamların arasındaki farkı gösterirken bu şekilde gerçekleştireceğiz; (-2)

Görmüş olduğumuz gibi aradaki fark ne ise eğer ileriye doğru örüntü yapıyorsak, ‘+’ ifadesini kullanmamız gerekiyor. Aynı şekilde eğer aradaki fark geriye doğru gidiyor ise bu defa, (-) biçiminde gerçekleştiririz.

Belli bir kurala göre sadece sayılarla değil aynı zamanda nesne ya da şekillerle örüntüler yapabiliriz. Burada önemli olan kuralı bozmadan rakam ya da sayı ve şekilleri ya da harfleri yan yana getirmektir. Bu konuda başka örnekleri inceleyebilir ve sizde örüntü yapabilirsiniz.