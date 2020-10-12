2. Sınıf Matematik Eşit İşareti konu anlatımı

Farklı anlamlara gelen eşit işaretini birçok işlemde kullanırız. Özellikle işlemlerin sonuçlarını alabilmek adını eşit işareti bizim için çok önemlidir. Eşit işaretini, ‘=’ simgesiyle gösteririz ve matematikte çok fazla kullanırız. Şimdi bu işareti nasıl ve ne şekilde kullandığımızı öğreneceğiz ve örneklere bakacağız.

Eşit İşareti

Eşit işareti 2 farklı anlam üzerinden ele alınır ve kullanılır. Bunlardan biri işlem sonucu anlamı taşımasıdır. Yani herhangi bir işlem tamamlandığı zaman ya da tamamlanırken eşit işaretini kullanırız. Diğer yandan karşılıklı olarak işlemlerin ya da herhangi bir olayın denge durumunu göstermektedir. Karşılıklı olarak her iki tarafında özellikleri açısından eşit olduğunu anlatan bir simge olarak ele alınır.

Örnek: 5 + 6 =11

Bu işlemde görmüş olduğunuz gibi eşit işareti sonucu anlatmaktadır. İki tane sayıyı topladığımız zaman bize Sonuç olarak hangi rakamın çıkacağını gösterir. Yani 5 ve 6'yı topladığımız zaman hangi sonucu çıktığını gösterebilmemiz için eşit işaretini kullanırız.

Örnek: 4 + 7 = 8 + 3

Bu defa yukarıdaki işleme baktığımız zaman eşit işaretini denge anlamı üzerinden kullandığımızı görüyoruz. Yani eşit işaretinin hem sol tarafında hem de sağ tarafındaki toplam sayı birbirine eşittir. Diğer bir ifade ile denge vardır ve her iki taraf da aynı sayıyı gösterir. Yani işlemin sol tarafında 11 sayısı vardır ve sağ tarafında da yine 11 sayısı bulunmaktadır.

Burada işlemler sağ veya sol tarafa geçebilmektedir. Yani işlemlerin ortasında eşit işareti varken rakamlar yer değiştirebilir. Böylece sonucu çok daha iyi bir şekilde çıkarabiliriz. Şimdi bu konuda bir örnek verelim ve konuyu daha iyi anlamaya çalışalım.

Örnek:

5 + 7 = 6 +

12 = 6 +

12 - 6 = 6

Gördüğümüz gibi yukarıdaki işleme baktığımız zaman 5 ve 7’yi toplayarak 12 bulduk. Daha sonra eşit işaretinin sağ tarafındaki 6 rakamını bu defa sol tarafa geçirdik. Ardından 12'den 6 çıktığı zaman geriye eşit işaretinin sağ tarafında 6 sonucunu buluyoruz.

Not: Rakamlar eşit işareti üzerinden yer değiştirdiği zaman + ve - durumları da değişir. Yani + 6 olan bir rakam diğer tarafa geçtiği zaman - 6 olarak yazılır. Aynı şekilde örneği - 8 olan bir rakam eşit işaretinin diğer tarafına geçerse + 8 şeklinde ifade edilir. İşlem yaparken buna çok dikkat etmeli ve buna göre işlemi tamamlamalısınız.

Örnek:

6 - 5 = 4 +

1 = 4 +

= 4 -1

= 3

Yukarıdaki işleme dikkat ettiğimiz zaman önce sol taraftaki 6 rakamından 5 rakamı çıkar. Buradan sonuç olarak 1 rakamını buluruz. Daha sonra bir rakamını sağ tarafa geçirerek - işareti almasını sağlarız. Ardından 4 rakamından 1 rakamı çıkar ve sonuç olarak 3 rakamını buluruz. Gördüğümüz gibi burada 1 rakamı işaret değiştirdi ve + işaretinden - işaretine döndü.

Örnek: 2 + 4 = 3 +

Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır?

2 + 4 = 3 +

6 = 3 +

6 - 3 = 3

Yine gördüğümüz gibi 2 rakamı ile 4 rakamını toplayarak önce 6 rakamını bulduk. Daha sonra eşit işaretinin sağ tarafındaki 3 rakamına sol tarafa geçirdik. Ama bunu yaparken işaretini değiştirdik ve - hale getirdik. Ardından 6 rakamını 3 rakamından çıkartarak sonucu bulduk ve eşit işaretinin sağ tarafına yazdık.

Siz de farklı örnekler yapabilir ve eşit işaretinin hem sonuç bulma hem de denge yakalama konusunu daha iyi bir biçimde anlayabilirsiniz.