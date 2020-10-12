2. Sınıf Matematik Çıkarma İşlemiyle Problem Çözme Konu Anlatımı

Matematikte birçok değişik işlem bulunmaktadır. Bunlardan biri ise hem okulumuzda yaptığımız hem de günlük hayatımızda kullandığımız çıkarma işlemidir. Hayatımız boyunca bizim için çok önemli olacak çıkarma işleminin nasıl yapıldığını öğrenelim ve bu konu hakkında çözümler yapalım.

Çıkarma İşlemiyle Problem Çözme

Çıkarma işlemi ile problem çözme oldukça kolaydır. Bunu yapabilmek için çıkarma işlemi adına, ‘-’ işaretini kullanırız. Sözcük ile yazmak gerekirse buna eksi deriz. Yani Bir sayıdan başka bir sayıyı eksikliğimiz zaman çıkarma işlemi yapmış oluruz. Şimdi bu konuda bazı basit örnekler yapalım ve anlamaya çalışalım.

Örnek: Ali elindeki 35 bilyenin 20 tanesini kardeşine verdi. Peki Ali'nin elinde kaç tane bilye kaldı?

35 - 20 = 15

Gördüğümüz gibi Ali'nin elindeki 35 tane bilyeden 20 tane bilyeyi çıkardık. Ali kardeşine 20 tane bilye verince Ali'nin elinde ise 15 tane bilye kalıyor.

Not: Çıkarma işlemi yaparken aynı zamanda eşit işaretini kullanırız. Bu işareti, ‘=’ simgesi ile gösteririz. Bu sayede işlemin sonucunu yazma şansını elde ederiz ve sonucu buluruz.

Örnek: 5 onluk 2 birlikten oluşan bir sayı ile 4 onluk 3 birlikten oluşan bir sayının arasındaki fark nedir?

Bildiğimiz üzere 5 onluk 50 sayısını gösterir. Aynı zamanda 2 birlik ise 2 sayısını gösterir. 4 onluk ise 40 sayısını gösterir. Ayrıca 3 Birlik yine 3 sayısını gösterir. Şimdi bunlardan yola çıkarak işlemi yapalım.

50 + 2 = 52

40 + 3 = 43

52 - 43 = 9

Önce bize onluk ve birlik olarak verilen rakamları bulduk. Daha sonra bu rakamları birbirinden çıkardık ve sonuç olarak 9 rakamını bulmuş olduk.

Örnek: Bir ağacın boyu geçen sene 50 santimetre idi. Bu sene ise ağacın boyu 80 santimetre oldu. Peki bu yıl acil boyu kaç santimetre uzamıştır?

Gördüğümüz gibi ağaç 50 santimetreden 80 santimetreye çıkmış görünüyor. Yani belli bir miktar artış göstermiş. Biz bu miktarı bulabilmek için ise 80'den 50'yi çıkarmamız gerekmektedir.

80 - 50 = 30 cm

Yani yeni yılda ağaç 30 santimetre uzamış.

Örnek: Bir kasanın içinde 70 tane portakal vardır. Ancak bakıldığı zaman bu portakalların 25 tanesinin çürük olduğu anlaşıldı. Peki geriye kaç tane sağlam portakal kalmıştır?

Kasada bulunan sağlam portakalları bulabilmemiz için 25 tane çürük portakalı ayırmamız gerekmektedir. Bunu anlayabilmek için ise 70 tane portakaldan 25 tane portakalı çıkarmamız gerekir.

70 - 25 = 45 portakal

Gördüğümüz gibi kasanın içerisindeki 25 tane çürük portakalı çıkardığımız zaman geriye 45 tane sağlam portakal kalıyor.

Örnek: Mert elindeki 70 tane fındığın 15 tanesini Ayşe'ye verdi. Daha sonra fındıklardan 20 tanesini Selma'ya verdi. Aynı zamanda 15 tane daha Aliye verdi. Peki Mert’in elinde kaç tane fındık kaldı?

Burada sonucu bulabilmemiz için ayrı ayrı çıkarma işlemi yapmamız gerekmektedir. Öncelikle Mert elindeki 70 tane fındığın 15 tanesini Ayşe’ye vermiş.

70 - 15 = 55

Gördüğümüz gibi Mert'in elinde Ayşe'ye 15 tane fındık verince 55 tane kaldı. Daha sonra 20 tane fındığı Selma'ya verdi.

55 - 20 = 35

Bu defa Mert’in elinde 35 tane fındık kaldı. Son olarak 15 tane fındık da Aliye vermişti.

35 - 15 = 20

Mert'in elinde 20 tane fındık kalıyor. Bu şekilde siz de farklı örnekler yapabilir ve çıkarma işlemini daha iyi anlayabilirsiniz.