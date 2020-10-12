2. Sınıf Matematik Çıkarma İşleminin Sonucunu Tahmin Etme Konu Anlatımı

Tahmin yürütmek suretiyle çıkarma işleminde en yakın sonucu bulabiliriz. Bu işlem hem gündelik hayatımızda hem de okul hayatımızda bize kolaylık sağlar. Basit bir yöntem bulunmaktadır ve bu yöntemi kullanarak en yakın tahmini ulaşmamız mümkün.

Çıkarma İşleminin Sonucunu Tahmin Etme

Çıkarma işleminin sonucunu tahmin etmek oldukça kolaydır. Ayrıca bu yöntemi öğrenerek işlemleri çok daha kolay ve hızlı şekilde yapabiliriz. Bu işlem için yapacağımız yöntem yuvarlama yöntemidir. Elimizde bulunan iki tane rakamı en yakın ondalık sayıya yuvarlamak suretiyle işlem gerçekleştiririz. Şimdi bu konuda bir örnek alalım ve nasıl yapacağımızı öğrenirim.

Örnek: Ali 35 kilodur. Ali'nin babası ise 78 kilodur. Ali'nin babası Ali'den yaklaşık olarak kaç kilo fazladır?

Şimdi yukarıdaki işlemi yapalım ve hem gerçek sonucu hem de tahmini sonucu bulalım.

78

34

44

Gördüğümüz gibi gerçek işlemi yaparak babası ile Ali'nin arasında 43 kilo fark olduğunu gördük. Yani Ali'nin babası Ali'den 43 kilo fazladır. Şimdi de bunu yuvarlama yöntemini kullanarak en yakın tahmin üzerinden bulalım.

78 2 ekleriz 80

34 4 çıkarırız 30

50

Yuvarlama yöntemini kullanmak suretiyle 78 sayısına 2 ekledik. Daha sonra 34 sayısından ise 4 rakamını çıkardık. Böylece elimizde 80 sayısı ile 30 sayısı bulunuyor. Daha sonra 80 sayısından 30 sayısını çıkartarak 50 sayısını bulduk. Yani bulduğumuz tahmini sayı ile gerçek sayı arasında 6 kilo fark vardır.

50 - 44 = 6

Bu işlemi yaparak aşağı yukarı en yakın tahmini işlemi bulmuş olduk. Yuvarlama yöntemi ile beraber iki rakamı da ondalık sayıya çevirdik. Böylece birlik sayılarla uğraşmadan kolayca ve doğrudan çıkarma işlemi yapabildik. Karşımıza bu tür sorular çıktığı zaman yuvarlama yöntemini kullanarak en yakın tahmini rahatlıkla bulabiliriz.

Not: Çıkarma işleminde farkı tahmin ederken, eksilen ve çıkanı en yakın onluğa yuvarlarız. Mesela elimizde 37 sayısı varsa bunu yuvarlamak için en yakın ondalık sayı olan 40 sayısına getiririz. Aynı zamanda elimizde bir 53 sayısı varsa, o zaman bunu ondalık sayı yapmak için 50 sayısına yuvarlarız. Böylece elimizde bulunan toplama ve çıkarma işlemlerini çok daha kolay bir şekilde yapabiliriz.

Şimdi bu konuda sırası ile bazı örnekler yapalım ve incelemeye devam ederim.

Örnek:

58 2 ekleyerek yuvarlama yapalım 60

17 3 ekleyerek yuvarlama yapalım 20

41 40

Bu defa oldukça yakın bir rakam ile tahmin imkanı bulduk. Gerçek çıkarma işleminin yaptığımız zaman sonuç 41 çıkıyor. Ancak elimizde bulunan sayıları yuvarlama yöntemi ile ondalık sayıya çevirdiğimiz vakit, bu defa 40 sayısını bulmaktayız.

41 - 40 = 1

Yani yuvarlama işlemi ile elde ettiğimiz tahmini sonuç gerçek sonuçla sadece bir sayı farklıdır.

64 4 çıkararak yuvarlama yapalım 60

48 2 ekleyerek yuvarlama yapalım 50

16 10

Bu defa gelecek rakam ile elde ettiğimiz yuvarlama arasında 6 sayı fark bulunmaktadır.

16 - 10 = 6

Gördüğümüz gibi 64 sayısını yuvarlayarak 60 ondalık rakamına çevirdik. Aynı şekilde 48 sayısını 2 eklemek suretiyle 50 ondalık sayısına çevirmiş olduk. Böylece tahmini olarak yaklaşık şekilde çok daha kolay bir işlem yapabiliriz.

Bu şekilde siz de farklı Matematik işlemlerini yapabilir ve çıkarma konusunda tahmini sonuçlar bulabilirsiniz. Ayrıca yukarıdaki işlemleri inceleyerek çıkarma konusunda tahmini soruların nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.