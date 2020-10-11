2. Sınıf Matematik Basamak Adları Ve Basamak Değerleri konu anlatımı

Sayılar yan yana gelerek iki basamaklı sayıları oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu sayıların basamak adları ve basamak değerleri bulunur. O yüzden rakamlar ile beraber şimdi basamak adları ve basamak değerlerinin ne olduğunu beraber öğreneceğiz.

Basamak Adları ve Basamak Değerleri

Sayıları bir araya getirmek ve yazmak için kullanmış olduğunuz işaretlere rakam denir. Yapanlar toplamda 10 tanedir ve yan yana gelmek suretiyle iki basamaklı sayıları elde etmemize yardımcı olur.

Rakamlar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Gördüğümüz gibi 10 tane rakam bulunmaktadır.

Basamak: Sayıların yazılmış olduğu bölüme basamak denmektedir. Mesela iki rakam yan yana geldiği zaman iki basamaklı sayılar oluşur. Mesela 46, 32, 54, 27…

Örnek: Bir yılda 52 hafta bulunmaktadır. Şimdi 52 sayısını ele alalım ve hem basamak değerlerini hem de basamak adlarını inceleyelim.

Sayı: 52

Sayının okunuşu: Elli iki

Onluk ve birlikleri: 5 onluk ve 2 birlik

Basamak adları: Onlar basamağı ve birler basamağı

Basamak değeri: 50 + 2

Not: Birliklerin yazılmış olduğu basamağı birler basamağı denmektedir. Aynı zamanda onluklara yazılmış olduğu basamağa ise onlar basamağı denir. Böylece bu konuda unutmadan iki basamaklı sayıları yazabiliriz.

Şimdi bu konuda başka bir örnek ele alalım ve beraber bakalım.

Örnek: 36 sayısının basamak değerleri ve aynı zamanda basamak adlarını öğrenelim.

Sayı: 36

Sayının okunuşu: Otuz altı

Onluk ve birlikleri: 3 onluk ve 6 birlik

Not: İki basamaklı bir sayının sağ tarafındaki sayı birler basamağı olarak bilinir. Aynı zamanda sol taraftaki sayı ise onlar basamağı olarak bilinmektedir.

Şimdi basamak değerleri ve basamak adları ile beraber bilmemiz gereken bazı bilgileri yazalım ve beraber öğrenelim.

- Bir basamaklı en küçük doğal sayı 0’dır.

- Bir basamaklı en büyük doğal sayı 9'dur.

- İki basamaklı en küçük doğal sayı 10'dur.

- İki basamaklı en büyük doğal sayı 99'dur.

Bu şekilde en küçük iki basamaklı doğal sayıyı olan 10 sayısı ile başlamak suretiyle en büyük iki basamaklı doğal sayıyı olan 99 sayısına kadar farklı sayılar yazabiliriz. Şimdi bu konuda sırasıyla bazı örnekler yapalım ve inceleyelim.

Örnekler:

47 = 7 (birler basamağı) + 4 (onlar basamağı) = Kırk yedi

64 = 4 (birler basamağı) + 6 (onlar basamağı) = Altmış dört

23 = 3 (Birler basamağı) + 3 (Onlar basamağı) = Yirmi üç

58 = 8 (Birler basamağı) + 5 (Onlar basamağı) = Elli sekiz

Bu şekilde siz de birçok farklı örnek yapabilir ve 2 basamaklı doğal sayıları hem birler basamağını hem de onlar basamağına kolayca ayırabilirsiniz. Bunu yaparken basamak değerleri ve aynı zamanda basamak adlarını ele alabilirsiniz. Her iki basamaklı doğal sayının basamak adları değişiktir ve farklı şekillerde okunur.

Not: Rakamın bulunmuş olduğu basamağa göre aldığı değer basamak değeri olarak bilinir. Rakamın bulunduğu basamak değişirse eğer o zaman basamak değeri de değişkenlik gösterir.

Örnek: Şimdi bu konuda 43 sayısını ele alalım ve inceleyelim.

43 = 40 + 3

Burada gördüğümüz gibi 3 sayısı 3 basamak değeri alır. Aynı zamanda 4 sayısı ise 40 basamak değeri almaktadır.

Siz de bu şekilde basamak değerleri ile beraber basamak adlarını ele alarak iki basamaklı sayıları yazabilirsiniz.