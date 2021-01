Evde beslediğimiz birçok farklı evcil hayvan türü bulunur. Bunlar içerisinde köpek, kedi, kuş ya da balık ile daha birçok farklı hayvan çeşidi yer almaktadır. Bu hayvanların İngilizce ve Türkçe karşılıklarını öğrenebilir ve siz de buna göre İngilizce cümle kurabilirsiniz.

2. Sınıf İngilizce 8. Ünite Pets (Evcil Hayvanlar) Konu Anlatımı

Öncelikle pets (evcil hayvanlar) konusunda Türkçe ve İngilizce karşılıkları ne olduğuna bir bakalım.

Dog: köpek

Cat: Kedi

Bird: Kuş

Mouse: Fare

Fish: Balık

Duck: Ördek

Ship: Koyun

Horse: At

Hen: Tavuk

Rabbit: Tavşan

Turtle: Kaplumbağa

Parrot: Papağan

Hamster: Cırlak sıçan

Cock: Horoz

Şimdi bu sevimli evcil hayvanların ne olduğunu öğrenebilmek için, ‘what is this’ sorusunu ele alalım.

What is this? (Bu nedir?) / This is a dog. (Bu bir köpektir.)

What is this? (Bu nedir?) / This is a cat. (Bu bir kedidir.)

Bu şekilde siz de farklı evcil hayvan isimlerini İngilizce olarak ele alabilir ve soru yöneltmek itibariyle cevabını karşısına yazabilirsiniz. Böylece soru ve cevap üzerinden evcil hayvanların İngilizce karşılığını çok daha iyi şekilde idrak edebilirsiniz.

Yukarıda verilen soru tek bir hayvanı anlatır. Şimdi bir de aynı hayvandan birden fazla olursa nasıl sorulacak ona bakalım.

What are these? (Bunlar nedir? / These (they) are dogs (Bunlar köpekler.)

What are these (Bunlar nedir? / These (they) are cats. (Bunlar kediler.)

What are this? (Bunlar nedir? / These (they) are horses (Bunlar atlar).

Görüldüğü üzere birden fazla kedi ya da köpek ve atı anlatmak istediğimiz zaman, evcil hayvanların sonuna, ‘-es ya da -s’ takısı gelmektedir. Böylece daha çok evcil hayvanı anlatmak istediğimizi gösterebiliriz. Bu şekilde diğer evcil hayvanları değerlendirerek siz de örnekler verebilirsiniz.

Şimdi de en sevdiğiniz hayvanları İngilizce nasıl anlatacağınıza bakalım.

My favourite pet is a bird. (Benim en sevdiğim hayvan kuştur.)

Bu cümlede görüldüğü üzere birinin en sevdiği hayvan anlatılmaktadır. Onun en sevdiği hayvan kuştur. Peki, bir hayvanın nerede olduğu nasıl anlatılır?

Where is the cat? (Kedi nerede?) / The cat is under the table. (Kedi masanın altında)

Bu şekilde diğer evcil hayvanların nerede olduğunu İngilizce sorabilir ve aynı şekilde karşılık verebilirsiniz.