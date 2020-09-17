2. Sınıf İngilizce 6. Ünite At The Playground (Oyun Alanında) konu anlatımı

Parkta oyunlar oynarken arkadaşlarımıza hangi oyunları oynayacağımızı İngilizce kelimelerle söyleyebiliriz. Şimdi bu kelimeleri neler olduğunu ve Türkçe karşılıklarını ne olduğunu öğrenelim. Daha sonra arkadaşlarımızla beraber oyun alanında hangi oyunları oynayabileceğimizi söyleyelim.

6. Ünite At the Playground (Oyun Alanında)

Oyun alanında arkadaşlarımızla beraber bir araya geldiğimiz zaman, birçok değişik oyunlar oynayabiliriz. Şimdi hangi oyunları ya da hangi etkinliği yapabileceğimizi anlatabilmek için, İngilizce kelimelerin neler olduğuna bakalım.

Run: Koşmak

Jump: Zıplamak

Sing: Şarkı söylemek

Walk: Yürümek

Skip rope: İp atlamak

Dance: Rahat etmek

Play football: Futbol oynamak

Play basketball: Basketbol oynamak

Slide: Kaymak

Play hide and seek: Saklambaç

Swing: Sallanmak

Şimdi bu oyun ve etkinlikler için yukarıdaki kelimeleri kullanalım ve arkadaşlarımızla beraber hangi oyunları oynayacağımıza bakalım.

Mesela arkadaşlarımızla park alanında buluştuk ve bir oyun oynamak istiyoruz. Ama bu hangi oyunu oynayacağımıza henüz karar vermedik. Şimdi bu konuda öneriler yapalım ve hangi oyunları oynayabileceğinize bakalım. Özellikle arkadaşlarımızdan şu öneriler geliyor.

Let’s run: Hadi konuşalım

Let’s skip rope: Hadi ip atlayalım.

Let’s play hide and seek: Hadi saklambaç oynayalım.

Let’s ride a bike: Hadi bisiklete binelim.

Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız birçok değişik oyun önerisinde bulundu. Şimdi oyunlar içerisinden tercih yapacağız. Baktığımız zaman arkadaşlarımız bisiklete binmek istedi. O zaman hep beraber karar veriyoruz ve şu kelimeyi kullanıyoruz;

Okey: Tamam.

Böylece park alanında arkadaşlarımız ile beraber neşe içinde bisikleti biniyoruz.

Şimdi arkadaşlarımıza sorular soralım ve onların cevap vermesini bekleyelim.

Do you run? (Sen koşar mısın?)

Yes, I do. (Evet.)

Do you dance? (Sen dans eder misin?

No, I don’t. (Hayır.)

Do you skip rope. (Sen ip atlar mısın?)

Yes, I do. (Evet.)

Do you play tennis? (Sen tenis oynar mısın?)

No, I don’t. (Hayır.)

Gördüğümüz gibi arkadaşlarımıza neler yapabileceklerini ya da neler yapamayacaklarını sormuş olduk. Böylece onlar da bize evet ya da hayır şeklinde cevap verdiler. Şimdi arkadaşlarımıza bazı önerilerde bulunalım ve arkadaşlarımızla beraber bunları yapalım.

Let’s walk. (Hadi yürüyelim.)

Okay. (Tamam.)

Şimdi arkadaşımızla beraber yürüyoruz. Bu defa arkadaşımızla başka şeyler yapmak için ona bir öneride daha bulunalım.

Let’s play basketball. (Hadi basketbol oynayalım.)

Okay. (Tamam.)

Gördüğümüz gibi bu defa arkadaşımızla birlikte basketbol oynamak için öneride bulunduk. Arkadaşımız bu öneriyi kabul etti ve onunla beraber basketbol oynamaya başladık.

Let’s skip rope. (Hadi ip atlayalım.)

Okay. (Tamam)

Bu sefer arkadaşımıza ya da arkadaşlarımıza ip atlama önerisinde bulunduk. Aynı şekilde arkadaşımız tamam dedi ve beraber ip atladık.

Burada dikkat etmemiz gereken kısım, ‘lets’ kelimesidir. Peki bu kelimenin Türkçe karşılığı nedir?

Lets: Hadi

Gördüğümüz gibi bu kelimenin karşılığı olarak, ‘hadi’ sözcüğünü yazıyoruz. Böylece arkadaşlarımızla beraber bir oyun oynamak istediğimiz zaman, bu kelimeyi kullanarak onlara bir öneride bulunabiliriz. Hadi şimdi küçük birkaç örnek daha yapalım.

Lets play football (Hadi futbol oynayalım.)

Lets sing (Hadi şarkı söyleyelim.)

Lets jump (Hadi zıplayalım.)

Bu defa arkadaşlarımız ile beraber oyunlar oynamak için değişik önerilerde bulunduk. Siz de arkadaşlarınızla böyle farklı önerilerde bulunarak onları oyuna davet edebilirsiniz.