2. Sınıf İngilizce 5. Ünite Colors (Renkler) konu anlatımı

Renkler çevremizi sarar. Gördüğümüz her şeyin bir rengi vardır. Şimdi renkleri tanıyacağız ve bu renklerin hangi varlıklarda olduğunu öğreneceğiz. Bu konuda cümleler kurarak soru ve cevap üzerinden renkleri İngilizce kelimelerle anlamaya çalışacağız.

5. Ünite Colors (Renkler)

Hem Türkçe hem de İngilizce olarak birçok renk bulunmaktadır. Şimdi bu renklerin İngilizce ve Türkçe karşılıklarını bakalım ve anlamlarını öğrenelim. Ancak öncelikle renk İngilizce ne demek buna bakalım.

Renk: Colour ya da color

Şimdi de tek denk renkleri öğrenelim.

Black: Siyah

Pink: Pembe

Purple: Mor

Red: Kırmızı

Grey: Gri

Brown: Kahverengi

Green: Yeşil

Yellow: Sarı

Blue: Mavi

Orange: Turuncu

Gördüğümüz gibi İngilizce ve Türkçe üzerinden renkleri öğrendik. Şimdi bir rengi gösterirken ya da anlatırken nasıl cümle kuracağımıza bakalım.

This is Black. (Bu, siyahtır.)

This is yellow. (Bu, sarıdır.)

This is red. (Bu, kırmızıdır.)

This is blue and orange. (Bu mavi ve turuncudur.)

Şimdi de bir nesnenin rengini öğrenmek için nasıl soru soracağımıza bakalım ve bunu öğrenelim.

What colour is it? (O ne renktir?)

İt is yellow. (O sarıdır.)

What Color is this? (O ne renktir?)

This is orange. (Bu turuncudur.)

What Color is that? (Şu ne renktir?

That is White and black. (Şu siyah ve beyazdır.)

Gördüğümüz gibi çevremizdeki nesnelerin ya da varlıkların ne renk olduklarını İngilizce bu şekilde sorabiliriz. Aynı zamanda bize böyle sorular geldiği zaman, yukarıdaki gibi cevap verebiliriz.

Şimdi de nesne isimlerini kullanalım ve hangi renk olduklarını sorarak cevap vermeye çalışalım.

What colour is a tomato? (Domates ne renktir?)

It is red. (O, kırmızıdır.)

What color is this chair? (Bu sandalye ne renktir?

It is blue. (O, mavidir.)

What Color are your eyes? (Senin gözlerin ne renktir?)

They are green. (Onlar, yeşildir.)

Bu şekilde çevremizde gördüğümüz nesnelerin renklerini sorabiliriz. Aynı zamanda bu sorular üzerinden o nesnelerin hangi renk olduklarını bu şekilde anlayabiliriz.

Şimdi de hangi renkleri sevdiğinizi göstermek için cümle kuralım. Bu cümle için bir kelime kullanacağız. O kelime ise, ‘like’ sözcüğüdür. Anlamı ise, ‘beğenmek’tir.

I like blue. (Ben, mavi severim.)

I like black. (Ben, siyah severim.)

I like yellow and purple. (Ben, sarı ve pembe severim.)

Siz de bu şekilde sevdiğiniz renkleri yazabilirsiniz. Aynı zamanda etrafınıza görmüş olduğunuz renkler üzerinden de soru cümlesi kurabilirsiniz. Kurmuş olduğunuz soru cümlesi üzerinden daha sonra cevap verebilir ve nesnelerin hangi renge sahip olduklarını defterinize yazabilirsiniz.

Bu defa sevmek ve hoşlanmak açısından hangi renkleri beğendiğimizi sormak için cümle kuralım.

What colour do you like? (Sen hangi rengi seviyorsun?)

Gördüğümüz gibi bu İngilizce soru üzerinden birine hangi rengi sevdiğini sorabiliriz.

What colour do you like? (Sen Hangi rengi seviyorsun?)

I like red. (Ben kırmızı rengi severim.)

Bu şekilde siz de arkadaşlarınıza ya da ailenize hangi renkleri sevdiklerini sorabilirsiniz. Daha sonra onlara hangi rengi sevdiklerini nasıl söyleyeceklerini anlatabilirsiniz. Ayrıca bu şekilde evde pratik yapmayı unutmayın. Defterinize örnek cümleler yazın ve bütün farklı renklerin İngilizce kelimelerini yazarak ezberlemek için çalışın.