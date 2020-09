2. Sınıf İngilizce 4. Ünite Numbers (Sayılar) konu anlatımı

Numbers ünitesi, öğrencilere sayıları öğretmek için gereken önemli bir konudur. Sayılar, öğrenciler için her zaman ihtiyaç duyulacak bilgilerdir.

Numbers (Sayılar)

Numbers konusunda sayıların İngilizce karşılıkları öğrenilir. Yaşı söylemek, telefon numarasını anlatmak, sıra numarasını ifade etmek için sayılar kullanılır. Saati söylemek, sokak numarasını belirtmek, para ile işleri düzenleyebilmek için sayıların İngilizce karşılıkları bilinmelidir.

0'dan 10'a kadar olan sayılar ve İngilizce karşılıkları:

Zero: Sıfır

One: Bir

Two: İki

Three: üç

Four: Dört

Five: Beş

Six: Altı

Seven: Yedi

Eight: Sekiz

Nine: Dokuz

Ten: On

Numbers Konusu için Bilinmesi Gereken Kelimeler

Her ünitede öğrencilerin ezberlemesi ve öğrenmesi gereken kelimeler bulunur. Bu kelimeler İngilizce bilgisini arttırmak için kullanılır. Ne kadar çok kelime öğrenilirse İngilizceyi anlamak o kadar kolaylaşır.

Window: Pencere

Door: Kapı

Pencil: Kalem

Table: Masa

Duster: Silgi

Umbrella: Şemsiye

Orange: Portakal

Ruler: Cetvel

Red: Kırmızı

Green: Yeşil

Desk: Sıra

Bag: Çanta

Book: Kitap

Notebook: Defter

Crayon: Tebeşir

Classroom: Sınıf

Numbers Ünitesi için Örnekler

Numbers ünitesi biraz ezber gerektirdiği için çok örnek çözülmesi gereken bir konudur. Sayılar, nesnelerin kaç tane olduğunu anlatmak için kullanılır. Numbers ünitesinin öğrenilmesi için pek çok örnek bulunur.

Soru ve cevaplarda yaş, boy, kilo belirtmek için sayılar kullanılır.

How old are you? -I am nine years old. (Kaç yaşındasın? -Dokuz yaşındayım.)

What is your student number? -My student number is eight. (Öğrenci numaran ne? -Öğrenci numaram sekiz.)

What is your apartmant number? -My apartmant number is ten. (Apartman numaranız ne? -Apartman numaram on.

What is your telephone number? -My number is zero, five, five, nine, eight, seven, two, one, one, six. (Telefon numaran ne? -Telefon numaram sıfır, beş, beş, dokuz, sekiz, yedi, iki, bir, bir, altı.)

What is your mother's telephone number? -Her telephone number is nine, nine, one, five, three, four, two. (Senin annenin telefon numarası ne? Onun telefon numarası dokuz, dokuz, bir, beş, üç, dört, iki.)

Çoğul Kelimelerin Yazılışı/-s takısı

Birden fazla bulunan nesneler için-s, -es, -ies ekleri getirilir. Kelimelerin alacağı ekler değişiklik gösterebilir.

Sessiz harfle biten kelimelerin sonuna genellikle -s takısı getirilir. -s takısı için örnekler:

Pencils, crayons, books, pens, pencils, bags, notebooks, numbers, rules...

-es ekleri s, z, x, sh ve ch harfleri ile biten kelimelerin sonlarına getirilir. -es takısı için örnekler:

Buses, dishes, peaches, boxes...

-ies ekleri sonu "y" harfi ile biten kelimelere getirilir. "Y" harfi "i" harfine dönüşür ve -es eklenir. -ies takısı için örnekler:

Babies, pennies, cities...

Numbers Ünitesi İçin Soru Örnekleri

Numbers konusu her 2. sınıf öğrencisinin öğrenmesi gereken bir konudur. Bol tekrar ve soru çözümleri ile numbers konusunu pekiştirmek mümkündür. Sayıları öğrenmek hem normal hayatlarında hem de derslerinde öğrencilerin çok işine yarar. Numbers konusu diğer konuların içinde de bulunur.

Numbers konusu için alıştırma ve soru örnekleri:

Aşağıdaki rakamların en küçüğü hangisidir?

A.) Two

B.) Five

C.) Nine

Aşağıdaki rakamların en büyüğü hangisidir?

A:) One

B.)Five

C.)Three

Aşağıdaki rakamları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

Four, six, ten, nine, one, two

Aşağıdaki rakamları küçükten büyüğe sıralayınız.

Zero, nine, eight, four, three