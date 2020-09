2. Sınıf İngilizce 2. Ünite Friends (Arkadaşlar) konu anlatımı

Günlük konuşmalar içinde; günaydın, merhaba, hoşça kal, benim adım, senin adın, memnun oldum, teşekkürler gibi kalıplar kullanılıyor. Bu dersimizde bunların İngilizcelerini ve nasıl kullanıldıklarını öğreneceksiniz.

2. Ünite Friends (Arkadaşlar)

Bu ünitede, sabah kalkmanızdan akşam yatağa girmenize kadar geçen sürede gün içinde yaptığınız günlük konuşmaları öğreneceksiniz. İlk öğreneceğiniz, karşılaştığınız kişi/kişilere ilk ne söyleyeceğinizdir.

a) Hello –Hi – Bye Bye – Goodbye

Türkçede arkadaşınızla veya bir büyüğünüzle karşılaştığınızda “selam” veya “merhaba” diyorsunuz. İngilizcede bu terimler;

Hello -helo – selam-merhaba

Hi – hay –selam – merhaba

Bye Bye – bay bay – gülegüle

Goodbye – gudbay - hoşçakal

Hi, sözcüğünü samimi olduğunuz ve kendi akranlarınız karşısında kullanıyorsunuz. Hello sözcüğünü de yeni tanıştığınız, samimi olmadığınız ve büyük kişilere karşı kullanıyorsunuz.

b) Morning, afternoon, evening, night

Selamlaşmanın dışında, arkadaşlarınıza, büyüklerinize ve başka kişilere karşı “günaydın, iyi akşamlar, iyi geceler” diyorsunuz. İngilizcede bu kelimeler;

Morning – mornig – günaydın

Afternoon- aftırnun – öğleden sonra

Evening – ivning – akşam

Night – nayt – gece

Good – gud – iyi

Student – sıtudınt – öğrenci

Theacher – tiçır - öğretmen

Sabah kalktığınızda, good morning, öğleden sonra, good afternoon, akşam olunca good evening, gece yatarken de good night diyebilirsiniz.

Good morning students – gud mornig sıtudıns (Burada birden fazla öğrenci olduğu için student sözcüğünün sonuna çoğul anlamına gelen –s- eki getiriliyor.)

Good morning teacher – gud mornig tiçır.

c) Biriyle Tanışma- Kendini Tanıtma

Yeni biriyle tanıştığınızda birbirinizin adını sorar ve kendi adınızı söylersiniz. Senin adın nedir? Benim adım gibi konuşmalar yaparsınız. İngilizcede bu konuşmaları;

Name – neym – isim

Surname- sörneym – soyisim

What’s your name? –watz yor neym – senin adın nedir?

My name is – may neym iz – benim adım

How are you – hav ar yu- nasılsın?

Fine – fayn – iyi kalıplarıyla yapıyorsunuz.

Nice to meet you – nays tu mit yu – tanıştığıma memnun oldum.

Thank you – tenk yu – teşekkürler

Thank’s – tenkz – teşekkürler (samimi ortamlarda, arkadaş gruplarında kullanılıyor.)

Örnek bir tanışma ve konuşma gerçekleştirelim. Elif, sınıfa yeni geliyor ve Esra’nın yanına oturuyor.

Hi – hay – merhaba

Hi – hay – merhaba

What’s your name? – watz yor neym – senin adın nedir?

My name is Elif. What’s your name?

My name is Esra. Nice to meet you – May neym iz Esra. Nays tu mit yu – Benim adım Esra. Tanıştığıma memnun oldum.

How are you? – hav ar yu- nasılsın

I’m fine. Thank’s – aym fiyn tenkz – iyiyim, teşekkürler.

d) Kendini ve Arkadaşını Tanıştırma

Yeni bir grup içinde veya arkadaşlar arasında kendinizi tanıtırken aynı zamanda yanınızda bulunan arkadaşınızı da tanıtıyorsunuz. Yani, “Ben Mustafa, bu da arkadaşım Eren” diye bir konuşma yapabiliyorsunuz. Bu konuşmayı İngilizce olarak;

I’m ….. –aym – benim …..

This is ….. diz iz – bu da ……

My friend – may frend – arkadaşım şeklinde yapabilirsiniz.

Bunu bir örnekle gösterelim. Arkadaşınız Eren’le bir arkadaş grubunuzla karşılaştınız. Grubu tanıdığınız için kendinizi tanıtmanız gerekmiyor.

Hi! How are you – merhaba nasılsınız?

Hi! Fine, thank’s – merhaba, iyiyiz, teşekkürler

This is Eren. He’s my friend – Bu eren, o benim arkadaşımdır.

Hi, Eren. Nice to meet you - – Merhaba Eren. Tanıştığımıza memnun oldum

Hi! Nice to meet you – Merhaba, tanıştığıma memnun oldum.

Günlük konuşmalarınızda ve tanışmalarınızda bu kalıpları kullanıyorsunuz. Bu kalıpları ne kadar çok kullanır ve tekrar ederseniz daha çabuk öğrenirsiniz.