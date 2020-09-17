2. Sınıf İngilizce 2. Ünite Friends (Arkadaşlar) konu anlatımı
İlköğretim 2. sınıf ile birlikte İngilizce öğretimi başlıyor. Bu dönemde, öğrencilere basit kalıplar ve kelimeler verilerek, İngilizce diline alıştırma etkinlikleri yapılıyor. İkinci ünitede “Friends”, Arkadaşlar konusu ele alınıyor. Bu ünitede insanların adını sormayı ve tanışmayı öğreneceksiniz.
Günlük konuşmalar içinde; günaydın, merhaba, hoşça kal, benim adım, senin adın, memnun oldum, teşekkürler gibi kalıplar kullanılıyor. Bu dersimizde bunların İngilizcelerini ve nasıl kullanıldıklarını öğreneceksiniz.
2. Ünite Friends (Arkadaşlar)
Bu ünitede, sabah kalkmanızdan akşam yatağa girmenize kadar geçen sürede gün içinde yaptığınız günlük konuşmaları öğreneceksiniz. İlk öğreneceğiniz, karşılaştığınız kişi/kişilere ilk ne söyleyeceğinizdir.
a) Hello –Hi – Bye Bye – Goodbye
Türkçede arkadaşınızla veya bir büyüğünüzle karşılaştığınızda “selam” veya “merhaba” diyorsunuz. İngilizcede bu terimler;
Hello -helo – selam-merhaba
Hi – hay –selam – merhaba
Bye Bye – bay bay – gülegüle
Goodbye – gudbay - hoşçakal
Hi, sözcüğünü samimi olduğunuz ve kendi akranlarınız karşısında kullanıyorsunuz. Hello sözcüğünü de yeni tanıştığınız, samimi olmadığınız ve büyük kişilere karşı kullanıyorsunuz.
b) Morning, afternoon, evening, night
Selamlaşmanın dışında, arkadaşlarınıza, büyüklerinize ve başka kişilere karşı “günaydın, iyi akşamlar, iyi geceler” diyorsunuz. İngilizcede bu kelimeler;
Morning – mornig – günaydın
Afternoon- aftırnun – öğleden sonra
Evening – ivning – akşam
Night – nayt – gece
Good – gud – iyi
Student – sıtudınt – öğrenci
Theacher – tiçır - öğretmen
Sabah kalktığınızda, good morning, öğleden sonra, good afternoon, akşam olunca good evening, gece yatarken de good night diyebilirsiniz.
Good morning students – gud mornig sıtudıns (Burada birden fazla öğrenci olduğu için student sözcüğünün sonuna çoğul anlamına gelen –s- eki getiriliyor.)
Good morning teacher – gud mornig tiçır.
c) Biriyle Tanışma- Kendini Tanıtma
Yeni biriyle tanıştığınızda birbirinizin adını sorar ve kendi adınızı söylersiniz. Senin adın nedir? Benim adım gibi konuşmalar yaparsınız. İngilizcede bu konuşmaları;
Name – neym – isim
Surname- sörneym – soyisim
What’s your name? –watz yor neym – senin adın nedir?
My name is – may neym iz – benim adım
How are you – hav ar yu- nasılsın?
Fine – fayn – iyi kalıplarıyla yapıyorsunuz.
Nice to meet you – nays tu mit yu – tanıştığıma memnun oldum.
Thank you – tenk yu – teşekkürler
Thank’s – tenkz – teşekkürler (samimi ortamlarda, arkadaş gruplarında kullanılıyor.)
Örnek bir tanışma ve konuşma gerçekleştirelim. Elif, sınıfa yeni geliyor ve Esra’nın yanına oturuyor.
Hi – hay – merhaba
Hi – hay – merhaba
What’s your name? – watz yor neym – senin adın nedir?
My name is Elif. What’s your name?
My name is Esra. Nice to meet you – May neym iz Esra. Nays tu mit yu – Benim adım Esra. Tanıştığıma memnun oldum.
How are you? – hav ar yu- nasılsın
I’m fine. Thank’s – aym fiyn tenkz – iyiyim, teşekkürler.
d) Kendini ve Arkadaşını Tanıştırma
Yeni bir grup içinde veya arkadaşlar arasında kendinizi tanıtırken aynı zamanda yanınızda bulunan arkadaşınızı da tanıtıyorsunuz. Yani, “Ben Mustafa, bu da arkadaşım Eren” diye bir konuşma yapabiliyorsunuz. Bu konuşmayı İngilizce olarak;
I’m ….. –aym – benim …..
This is ….. diz iz – bu da ……
My friend – may frend – arkadaşım şeklinde yapabilirsiniz.
Bunu bir örnekle gösterelim. Arkadaşınız Eren’le bir arkadaş grubunuzla karşılaştınız. Grubu tanıdığınız için kendinizi tanıtmanız gerekmiyor.
Hi! How are you – merhaba nasılsınız?
Hi! Fine, thank’s – merhaba, iyiyiz, teşekkürler
This is Eren. He’s my friend – Bu eren, o benim arkadaşımdır.
Hi, Eren. Nice to meet you - – Merhaba Eren. Tanıştığımıza memnun oldum
Hi! Nice to meet you – Merhaba, tanıştığıma memnun oldum.
Günlük konuşmalarınızda ve tanışmalarınızda bu kalıpları kullanıyorsunuz. Bu kalıpları ne kadar çok kullanır ve tekrar ederseniz daha çabuk öğrenirsiniz.
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