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Geri2. SINIF 2. Sınıf İngilizce 2. Ünite Friends (Arkadaşlar) konu anlatımı
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2. SINIF
Haber Giriş: 17.09.2020 - 02:49 | Son Güncelleme:

2. Sınıf İngilizce 2. Ünite Friends (Arkadaşlar) konu anlatımı

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2. Sınıf İngilizce 2. Ünite Friends (Arkadaşlar) konu anlatımı
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İlköğretim 2. sınıf ile birlikte İngilizce öğretimi başlıyor. Bu dönemde, öğrencilere basit kalıplar ve kelimeler verilerek, İngilizce diline alıştırma etkinlikleri yapılıyor. İkinci ünitede “Friends”, Arkadaşlar konusu ele alınıyor. Bu ünitede insanların adını sormayı ve tanışmayı öğreneceksiniz.

Günlük konuşmalar içinde; günaydın, merhaba, hoşça kal, benim adım, senin adın, memnun oldum, teşekkürler gibi kalıplar kullanılıyor. Bu dersimizde bunların İngilizcelerini ve nasıl kullanıldıklarını öğreneceksiniz.

2. Ünite Friends (Arkadaşlar)

 Bu ünitede, sabah kalkmanızdan akşam yatağa girmenize kadar geçen sürede gün içinde yaptığınız günlük konuşmaları öğreneceksiniz. İlk öğreneceğiniz, karşılaştığınız kişi/kişilere ilk ne söyleyeceğinizdir.

 a) Hello –Hi – Bye Bye – Goodbye

 Türkçede arkadaşınızla veya bir büyüğünüzle karşılaştığınızda “selam” veya “merhaba” diyorsunuz. İngilizcede bu terimler;

 Hello -helo – selam-merhaba

 Hi – hay –selam – merhaba

 Bye Bye – bay bay – gülegüle

 Goodbye – gudbay - hoşçakal

 Hi, sözcüğünü samimi olduğunuz ve kendi akranlarınız karşısında kullanıyorsunuz. Hello sözcüğünü de yeni tanıştığınız, samimi olmadığınız ve büyük kişilere karşı kullanıyorsunuz.

b) Morning, afternoon, evening, night

 Selamlaşmanın dışında, arkadaşlarınıza, büyüklerinize ve başka kişilere karşı “günaydın, iyi akşamlar, iyi geceler” diyorsunuz. İngilizcede bu kelimeler;

 Morning – mornig – günaydın

 Afternoon- aftırnun – öğleden sonra

 Evening – ivning – akşam

 Night – nayt – gece

 Good – gud – iyi

 Student – sıtudınt – öğrenci

 Theacher – tiçır - öğretmen

 Sabah kalktığınızda, good morning, öğleden sonra, good afternoon, akşam olunca good evening, gece yatarken de good night diyebilirsiniz.

 Good morning students – gud mornig sıtudıns (Burada birden fazla öğrenci olduğu için student sözcüğünün sonuna çoğul anlamına gelen –s- eki getiriliyor.)

 Good morning teacher – gud mornig tiçır.

c) Biriyle Tanışma- Kendini Tanıtma

 Yeni biriyle tanıştığınızda birbirinizin adını sorar ve kendi adınızı söylersiniz. Senin adın nedir? Benim adım gibi konuşmalar yaparsınız. İngilizcede bu konuşmaları;

 Name – neym – isim

 Surname- sörneym – soyisim

 What’s your name? –watz yor neym – senin adın nedir?

 My name is – may neym iz – benim adım

 How are you – hav ar yu- nasılsın?

 Fine – fayn – iyi kalıplarıyla yapıyorsunuz.

 Nice to meet you – nays tu mit yu – tanıştığıma memnun oldum.

 Thank you – tenk yu – teşekkürler

 Thank’s – tenkz – teşekkürler (samimi ortamlarda, arkadaş gruplarında kullanılıyor.)

 Örnek bir tanışma ve konuşma gerçekleştirelim. Elif, sınıfa yeni geliyor ve Esra’nın yanına oturuyor.

 Hi – hay – merhaba

 Hi – hay – merhaba

 What’s your name? – watz yor neym – senin adın nedir?

 My name is Elif. What’s your name?

 My name is Esra. Nice to meet you – May neym iz Esra. Nays tu mit yu – Benim adım Esra. Tanıştığıma memnun oldum.

 How are you? – hav ar yu- nasılsın

 I’m fine. Thank’s – aym fiyn tenkz – iyiyim, teşekkürler.

d) Kendini ve Arkadaşını Tanıştırma

 Yeni bir grup içinde veya arkadaşlar arasında kendinizi tanıtırken aynı zamanda yanınızda bulunan arkadaşınızı da tanıtıyorsunuz. Yani, “Ben Mustafa, bu da arkadaşım Eren” diye bir konuşma yapabiliyorsunuz. Bu konuşmayı İngilizce olarak;

 I’m ….. –aym – benim …..

 This is ….. diz iz – bu da ……

 My friend – may frend – arkadaşım şeklinde yapabilirsiniz.

 Bunu bir örnekle gösterelim. Arkadaşınız Eren’le bir arkadaş grubunuzla karşılaştınız. Grubu tanıdığınız için kendinizi tanıtmanız gerekmiyor.

 Hi! How are you – merhaba nasılsınız?

 Hi! Fine, thank’s – merhaba, iyiyiz, teşekkürler

 This is Eren. He’s my friend – Bu eren, o benim arkadaşımdır.

 Hi, Eren. Nice to meet you - – Merhaba Eren. Tanıştığımıza memnun oldum

 Hi! Nice to meet you – Merhaba, tanıştığıma memnun oldum.

 Günlük konuşmalarınızda ve tanışmalarınızda bu kalıpları kullanıyorsunuz. Bu kalıpları ne kadar çok kullanır ve tekrar ederseniz daha çabuk öğrenirsiniz. 

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