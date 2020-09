2. Sınıf İngilizce 1. Ünite Words (Kelimeler) konu anlatımı

İngilizce kelimeler öğrenebilir ve daha sonra bu kelimeler eşliğinde cümle kurabiliriz. Şimdi bazı İngilizce kelimelerin Türkçe karşılığı nasıl bunlara bakalım. Bunları öğrendikten sonra ardından farklı cümleler ile bu kelimeleri daha iyi bir şekilde anlamaya çalışalım.

Ünite Words (Kelimeler)

İngilizce içerisinde bilmemiz gereken bazı kelimeler bulunmaktadır. Biz öncelikle bu kelimelerden başlayacağız ve bunları en iyi şekilde anlamaya çalışacağız.

Ambulance = Ambulans

Broccoli: Karnabahar

Cafeteria = Kafeterya, yemekhane

Doctor = Doktor

Electric = Elektrik

Football = Futbol

Garage = Baraj

Helicopter = Helikopter

İtaly = İtalya

Jacket = Ceket

Kimono = Kimono

Lemon = Limon

Music = Müzik

Negative = Negatif

Oval = Yumurta biçiminde olan

Poster = Afiş, poster

Park = Park

Quiz = Sınav, test

Robot = Robot

Supermarket = Büyük mağaza

Telephone = Telefon

University = Üniversite

Veterinarian = Veteriner

Vagon = Vagon, yük arabası

Yoghurt = Yoğurt

Zebra = Zebra

Alphanet = Alfabe

Hot = Sıcak

Cold = Soğuk

School = Okul

Hello = Merhaba

Gördüğümüz gibi şu an öğrenmemiz gereken İngilizce kelimeler yukarıdaki gibidir. Bu kelimeleri daha iyi bir şekilde anlayabilmek için, mutlaka defterimize sırasıyla tekrar yazmalıyız. Daha sonra karşılıklarına bakmadan yazmaya çalışmalıyız. Böylece İngilizce hangi kelimenin Türkçe karşılığı olduğunu daha iyi bir şekilde anlayabiliriz.

Cümle kurarken nesne ya da varlıkların bir tane olduğunu anlatmak için, ‘a’ ya da ‘an’ kullanırız. Eğer öndeki kelime sesli harfle bitiyor ise, ‘an’ kullanılır. Şimdi bunlar hakkında bilgiler örnekler yapalım ve cümlede yukarıdaki kelimeleri nasıl kullanıldığını öğrenelim.

Örnekler:

This is a lemon (Bu bir limon.)

That is a zebra (O bir zebra.)

This is an umbrella (Şemsiye) (Bu bir şemsiye.)

This is an apple (elma) (Bu bir elma.)

Yukarıdaki örneklerde gördüğümüz gibi bazı kelimeleri kullanırken, ‘a’ harfini kullandık. Bazı cümleleri yazarken ise, ‘an’ kalıbını kullandık. Bu şekilde siz de farklı örnekler yapabilir ve defterinize yazabilirsiniz.

Şimdi de nasıl soru soracağımızı öğrenelim ve kelimeleri kullanım.

Örnekler:

What is That? (Bu soru sayesinde uzaktaki nesnenin ne olduğunu sorarız ve anlamaya çalışırız.)

What is that? (O nedir?)

That is an umbrella (Bu bir şemsiyedir.)

What is that? (O nedir?)

That is a lemon (O bir limondur.)

Bazı zamanlar öğretmenlerimiz sınıf içerisinde emir cümleleri kullanır. Şimdi bu emir cümlelerinin nasıl kullanıldığına bakacağız ve anlamaya çalışacağız.

Cut out the carts (Kartları kesiniz.)

Look at the pictures (Resimlere bakınız.)

Look at me (Bana bakınız.)

Show me your book (Bana kitabınızı gösterin.)

Bu şekilde birçok farklı emir cümlelerini öğretmenlerimiz kurar. Bunu yaparken İngilizcede Yukarıdaki cümlelerde olduğu gibi sizli bizli şeklinde ifade ortaya çıkar. Ancak bunu sınıfta öğretmenlerimiz gerçekleştirir. Biz bu şekilde öğretmenlerimize karşı emir kipiyle konuşmamamız gerekiyor.

Yukarıda yazdığımız kelimeler şu an bu ünite içerisinde öğrenmemiz gereken sözcüklerdir. Bu sözcükleri yazarken aynı zamanda nasıl okunuyor bunları da inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda evde aile büyükleriniz ile beraber tekrar edebilirsiniz. Böylece konuyu çok daha iyi bir şekilde anlama şansını elde edebilirsiniz.

Karşılıklı olarak sorular sorabilir ve bu sorunlara karşı yukarıdaki gibi cevaplar yazabilirsiniz. Cümle kurarken mutlaka yukarıda öğrendiğimiz kelimeleri kullanmaya özen gösterin. Böylece hem konuyu daha iyi anlayabilirsiniz hem de kurmuş olduğumuz birbirinden değişik cümlelerdeki kelimeleri aklınızda kolayca tutabilirsiniz.