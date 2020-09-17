2. Sınıf Hayat Bilgisi Yakın Akrabalarımız konu anlatımı

Bir ailemizle beraber yaşarız. Ancak akrabalarınız farklı evlerde kendi aileleri ile yaşar. Yine de onlar bizim akrabalarımızdır. Tabii bazı akrabalarınız ise bizimle beraber aynı evde yaşayabilirler. Akrabalarımıza buluşmalar düzenleriz, yemekler yeriz ve onlarla sohbet ederiz. Onlar bizim en yakınlarımız arasında yer alırlar.

Yakın Akrabalarımız

Öncelikle akraba ne demek bunu öğrenelim.

Akraba: Kan yoluyla ya da evlilik yoluyla birbirine bağlı olan insanlara akraba denir. Bizim birçok yakın akrabamız vardır. Bu akrabalarımız anne tarafından ya da baba tarafından olabilmektedir. Şimdi yakın akrabalarımız kimlerden oluşuyor bunlara bakalım.

- Dede

- Anneanne

- Babaanne

- Teyze

- Hala

- Amca

- Dayı

- Kuzenler

Bunların dışında ayrıca yenge ve eniştelerimiz de bizim akrabamız sayılır. Akrabalarımızla beraber güzel vakit geçiririz ve bazen onlara misafirliğe gideriz. Bazen de onlar bize misafirliğe bize gelir.

Bizimle en yakın kan bağı olan insanlar aile bireylerimizdir. Mesela kendimizden büyük olan erkek kardeşimize ağabey deriz. Kendimizden büyük olan kız kardeşimize ise abla deriz. Eğer erkek ve kız kardeşlerimiz kendimizden küçük ise onlara da kardeş deriz. Ayrıca birden çok kardeşimiz ve abla ya da ağabeyimiz olabilir.

Tabii ablamız ve ağabeyimiz de bizim kardeşimizdir. Ancak onlar bizden büyük oldukları için onları bu şekilde hitap ederiz. Ailemiz içerisindeki en büyük insanlar ise anne ve babalarımızdır. Biz bu şekilde çekirdek aile oluyoruz. Yani bize en yakın olan insanlar ağabey ve abla ile kardeşlerimiz, anne ve babalarımızdır.

Kan bağımız olan diğer insanlar ise akrabalarımız olur. Aynı zamanda akrabalarımız birbirleri ile kardeş olabilirler. Şimdi Akrabalarımız içerisinde kim kiminle kardeş ya da yakın akraba bunlara bakalım.

- Annemin kız kardeşine teyze derim.

- Babamın erkek kardeşine amca derim.

- Annemin erkek kardeşine dayı derim.

- Babamın kız kardeşine hala derim.

- Annemin annesine anneanne derim.

- Babamın annesine babaanne derim.

- Dayımın ve amcamın eşine yenge derim.

- Halamın ve teyzemin eşine enişte derim.

Gördüğümüz gibi akrabalarınız kendi içerisinde yakın akraba olabilir ya da evli olabilirler. Böylece biz hep beraber çok büyük bir akraba ve aile oluruz. Onlarla sık sık görüşürüz ve bayramlarda giderek büyüklerimizin ellerinden öperiz. Onlarla bayramlaşırız ve güzel bir vakit geçiririz.

Akrabalarımız arasında bizimle yaşıt olan insanlara yeğen denir. Yeğenlerimiz teyzemizin çocukları ya da halınızın çocukları olabilir. Aynı zamanda dayımızın ya da amcalarımızın çocukları olabilir. Onlar hemen hemen bizimle aynı yaşta olurlar. Onlarla güzel vakit geçiririz ve beraber oyunlar oynarız.

Bazı akrabalarınız bizimle aynı şehirde otururlar. Bazı akrabalarınız ise başka şehirlerde oturabilirler. Hatta başka ülkelerde yaşayan akrabalarımız da bulunmaktadır. Uzak yerlerde oturan akrabalarımızı daha az görürüz. Ama bizimle aynı şehirde oturan akrabalarımızı daha çok görürüz ve onlarla beraber güzel bir vakit geçiririz.

Akrabalarımızı sevmeliyiz ve saymalıyız. Onlara kötü durumlarında yardım etmeliyiz. Onlar da bizim kötü durumlarımızda yardım ederler. Akraba olmak hem kan bağı olduğunu gösterirken hem de birine yardım etmek anlamına gelir.

Gördüğümüz gibi birçok akrabamız bulunmaktadır. Siz de defterinize tüm akrabalarınızı yazabilir ve kaç tane akrabanız olduğunu anlayabilirsiniz. Ayrıca akrabalarınızın kim olduklarını ve onlara ne dediklerinizi de daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz.