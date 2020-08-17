2. Sınıf Hayat Bilgisi Üretim Faaliyetleri konu anlatımı

Üç tarafı denizlerle çevrili ve verimli topraklara sahip olan ülkemizde, birçok değişik üretim faaliyeti gerçekleşmektedir. Bu üretimler içerisinde sanayi ve tarım ile beraber hayvancılık faaliyetleri yer almaktadır. Yiyecek ve giyecek ile beraber aklınıza gelebilecek bütün ihtiyaçlarımız bu üretim faaliyetleri üzerinden karşılanır.

Üretim Faaliyetleri

Üretim faaliyetleri hem dünyanın değişik ülkelerinde hem de bizim ülkemizde genelde aynıdır. Bunlar sanayi faaliyetleri, tarım faaliyetleri ve hayvancılık faaliyetleri olarak bilinir. Peki, Üretim ne demek?

Üretim: Bazı işlemler ve faaliyetler neticesinde bir mal veya hizmet meydana getirmeye üretim denmektedir. Günümüzde yukarıdaki başlıca üretim faaliyetleri ile beraber sürekli olarak mal ve hizmet üretilmektedir. Şimdi bu konudaki üretim faaliyetlerini ayrı ayrı ele alalım ve inceleyelim.

Sanayi faaliyetleri: Genelde ulaşımın kolay olduğu ve büyük kentlerde fabrikalar kurulur. Böylece pek çok değişik sanayi üretimi gerçekleştirilir. Bu üretimler arasında şunlar bulunmaktadır.

- Otobüs

- Tarım makineleri

- Kamyon

- Araba

- Silah fabrikaları

- Beyaz eşya

- Tekstil fabrikaları

- Mutfak araç ve gereçler

- Yedek parça üretim fabrikaları

- Ayakkabı

Bu gibi pek çok farklı üretim sanayi alanında kurulmuş değişik fabrikalar içerisinde üretilmektedir. Bu üretimler daha sonra ülkemizin dört bir tarafına ulaşmaktadır. Böylece ihtiyacımız olan ürünleri biz de rahatça satın alabilmekteyiz. Ülkemizde en çok bu şekilde sanayi üretimi yapılan bölgeler Marmara Bölgesi ve Ege bölgesidir.

Tarımsal faaliyetler: Genelde köylerde ve çiftliklerde yapılan üretimlerdir. Bu konuda oldukça fazla sayıda meyve sebze üretimi gerçekleşmektedir. Buğday, yulaf, nohut, arpa gibi değişik tahıl ürünleri üretilir. Aynı zamanda birçok farklı meyve üretimi gerçekleşmektedir. Bu meyveler içerisinde elma, karpuz, kavun, kiraz, erik, şeftali ve daha birçok meyve bulunmaktadır.

Aynı zamanda ülkenin dört bir köşesinde seracılık ile beraber domates, biber, salatalık, patlıcan ve fasulye gibi birçok değişik sebze meyve üretimi gerçekleşmektedir. Ayrıca Sanayi bitkileri olarak zeytin ve şeker pancarı ile çay gibi tarımsal faaliyetler bulunmaktadır. Bu konuda birçok farklı bölgemizde tarımsal faaliyetler devam etmektedir. İç Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi gibi Türkiye'nin tüm bölgelerinde tarımsal faaliyetler aralıksız devam eder.

Hayvancılık faaliyetleri: Hem küçükbaş hayvancılığı hem de büyükbaş hayvancılığı ülkemizin her yerinde gerçekleşmektedir. Küçükbaş hayvanlar arasında keçi ve koyun gibi üretim faaliyetleri bulunur. Aynı zamanda mandıralarda inek ve dana yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu hayvanlardan süt ve süt ürünleri üretimi sağlanır. Aynı zamanda tavukçuluk ile beraber diğer kanatlı hayvan üreticileri ülkemizde oldukça yoğun biçimde yapılmaktadır.

Ülkemizde diğer yandan arıcılık ve İpek böcekçiliği gibi önemli hayvancılık faaliyetleri de gerçekleşmektedir. Bu faaliyetler hem giyim açısından tekstil fabrikalarında kullanılmakta ve hem de sofralarımızda yemek şeklinde değerlendirilmektedir. Bunlar içerisinde örneğin arıların yaptığı bal en fazla tüketilen ürünlerden biridir.

Ülkemizde üretim faaliyetleri oldukça yoğundur. Özellikle tarım ve hayvancılık konusunda ülkemiz çok uygun bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda sanayi alanında da ülkemiz her geçen zaman daha fazla gelişmeye devam ediyor. Böylece bizim hayatımız içerisinde ihtiyacımız olan pek çok değişik ürün üretilerek bize ulaştırılmaktadır. Ülkemizin dört bir tarafında hayvancılık ve tarım faaliyetleri ile beraber sanayi üretimleri kesintisiz olarak devam ediyor.