2. Sınıf Hayat Bilgisi Ulaşım Türleri Ve Araçları konu anlatımı

Ülkelerin gelişim düzeylerini ulaşımlarının ne seviyede olduğu gösterir. Bu sebeple de hem yurt içi taşımalar hem de uluslararası taşımalar için ülkeler çok fazla yatırım yapmaktadır.

Ulaşım Türleri ve Araçları

Deniz yolu aracı olarak genellikle vapur, gemi, yat, bot, kano, taka, tekne, şilep, denizaltı, feribot, yelkenli kullanılmaktadır.

Toplu taşıma araçları günümüzde çok fazla kullanılmaktadır. Bu araçlar arasında otobüs, vapur, uçak, minibüs, metrobüs ve feribot da kullanılmaktadır. Bu toplu taşıma araçlarının yolcuları indirdiği ve bindirdiği yerlere durak ismi verilmektedir.

Çevremizde en çok kullanılan demir yolu araçlarından bir tanesi ise trendir. Trenler genellikle şehirlerarası yolculuklarda kullanılmaktadır.

Minibüs ise günlük yaşamdan bir yerden bir yere giderken en sık kullanılan toplu taşıma araçlarından bir tanesidir.

İnsanları ve yükleri taşımaya yarayan araçların genelinin ismi taşıt olarak isimlendirilmektedir. Taşıtları genel olarak sınıflandıracak olursak şu şekilde sıralayabiliriz;

Hava Taşıtları

Kara Taşıtları

Deniz Taşıtları

Kara taşıtları da kendi arasında ikiye ayrılmaktadır. Bunlara demir yolu taşıtları ve kara yolu taşıtları denmektedir. Kara yolları taşıtları otobüs, minibüs, otomobil, bisiklet, at arabası olarak adlandırılmaktadır.

Bu taşıtları kullanan kişiler ise şoför olarak adlandırılmaktadır.

Demir yolu taşıtlarına örnek olarak ilk akla tren gelmektedir. Treni kullanan kişilere makinist denir. Metro kullananlara ise vatman ismi verilmektedir. Demir yolu taşıtlarından biri de tramvay olarak isimlendirilmektedir.

Deniz taşıtlarına ise gemi, feribot, vapur örnek verilebilir. Bu taşıtları kullananlara ise kaptan ismi verilmektedir.

Hava taşıtlarına helikopter ve uçak örnek verilebilir. Bu taşıtları kullananlara pilot ismi verilmektedir. Uzay aracı da hava taşıtı olarak adlandırılmaktadır. Uzay araçlarını kullanan kişilere ise astronot ismi verilmektedir. Balon ve zeplin de hava aracı olarak kullanılmaktadır.

Otobüslerin yolcu aldıkları ve yolcuları indirdikleri yerlere otogar veya terminal ismi verilmektedir.

Trenlerin yolcu aldıkları ve yolcuları indirdikleri yere gar ismi verilmektedir. Bu yerlere istasyon da denilmektedir.

Gemilerin yolcuları aldıkları ve tekrar indirdikleri yere ise liman ismi verilmektedir.

Hava taşıtı olan uçakların yolcuları aldıkları ve indirdikleri yerlere ise hava alanı ismi verilmektedir.

Şehir içinde kara yolları ulaşımını sağlayan araçların yolcuları aldıkları ya da indirdikleri alanları ise durak ismi verilmektedir.

Birden fazla insanı bir yerden başka bir yere taşıyan taşıtlara toplu taşıma araçları denmektedir. Otobüs, tren, gemi gibi araçlar toplu taşıma araçlarına örnek verilebilmektedir.

Ulaşım, insanların bir yerden başka bir yere seyahat etmeleri ile gerçekleşmektedir. Bu seyahatler değişik ulaşım araçları ile sağlanabilmektedir. Ulaşım araçları kullanıldıkları yere göre isimlendirilmektedir. Örneğin bir ulaşım aracı havada gidiyorsa bu araca hava yolu ulaşım aracı denmektedir. Başka bir örnek ise tren demir yolu üzerinde gider. O zaman tren demir yolu ulaşım aracıdır.

Ülkemizde bulunan demir yolu ağları ilk başta Osmanlılar döneminde inşa edilmiştir. Daha sonra ise Cumhuriyet'in kurulduğu zamanlarda demir yollarına çok daha fazla önem verilmiştir.

Demir yolları şehirleri birbirine bağlamaktadır. Bunun yanında denizlerle bağlantı da sağlanmaktadır. Ülkemizde 1933 yılından sonra hava yolu taşımacılığı da gelişmiştir. Hava ulaşımı diğer taşıma yapan taşıtlara göre çok daha hızlı olmaktadır.

Pek çok ülkeye hava yolları ile hızlı bir şekilde gitmek mümkündür. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Bu sebeple de yarım ada özelliği göstermektedir. Türkiye'de deniz taşımacılığı oldukça gelişmiştir.