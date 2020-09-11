2. Sınıf Hayat Bilgisi Ulaşım Araçlarıyla Yolculuk konu anlatımı

Bir yerden bir yere giderken ulaşım araçlarını kullanırız. Mesela çarşıya ya da evimizden okula farklı ulaşım araçlarıyla gideriz. Ancak özellikle toplu taşıma araçlarını kullanırken, dikkat etmemiz gereken çok önemli kurallar bulunur. Bunlar hem kendi güvenliğimiz için hem de rahat bir yolculuk yapabilmek için önemlidir.

Ulaşım Araçlarıyla Yolculuk

Öncelikle toplu taşıma araçları ne demek buna bakalım ve öğrenelim.

Toplu taşıma araçları: Minibüs, tren, otobüs ve tramvay gibi araçlara toplu taşıma araçları denir. Aynı zamanda 5 ya da daha az koltuğa sahip olan araçlara ise özel araç denmektedir.

Şimdi hem toplu taşıma araçlarını kullanırken hem de özel araca bindiğimiz zaman, ne gibi kurallara dikkat etmemiz gerekiyor bunları inceleyelim ve öğrenelim.

Toplu Taşıma Araçlarında Uyulacak Olan Kurallar

Eğer toplu taşıma araçlarında kurallara uyarsak çok daha güvenli ve keyifli bir yolculuk gerçekleştirebiliriz.

- Otobüs durağında, kaldırımdan 3 adım geride otobüsü beklemeliyiz.

- Otobüse sırası ile binmeliyiz. İnsanlar otobüse binerken sıraya girmeli ve sıralı biçimde binmemiz gerekir.

- Araca binince hemen koltuğa oturmalıyız.

- Ayrıca araçlarda mutlaka emniyet kemeri kullanmalıyız.

- Otobüste ayakta durmamalıyız.

- Otobüslerin içinde çok ses çıkarmamalı ve gürültü yapmamalıyız.

- Otobüste şakalaşmamalıyız.

- Araç durmadan inmemeliyiz.

- Araçların kapı kolu ile oynamamalıyız.

- Toplu taşıma araçlarına zarar verecek olan hareket ve davranışlardan uzak durmalıyız. Koltukları yırtmamalı ve karalamamalı, aynı zamanda boyamamalıyız.

Özel Araçlarda Uyulması Gereken Kurallar

Toplu taşıma araçlarında olduğu gibi mutlaka özel araçlarda da kurallara uymalıyız. Aynı şekilde bu durum hem güvenliğimiz için hem de rahat bir yolculuk yapmak adına büyük bir öneme sahiptir.

- Özel aracın içerisinde 10 yaşından küçük olan çocuklar mutlaka çocuk koltuğunda oturmalıdır.

- 10 yaşından büyük olan çocuklar ise özel araçların arka koltuğunda oturmalıdır.

- Arka koltuğa oturduktan sonra emniyet kemeri takılmalıdır. Böylece güvenli şekilde yolculuk yapabiliriz.

- Aracın kapısı ya da kapı kolu ile oynamamalıyız.

- Pencereden elimizi ya da kolumuzu ve başımızı kesinlikle çıkarmamalıyız. Bu durum araç hareket halinde olsun ya da olmasın güvenliğimiz için çok önemlidir.

- Özel araçların içerisinde şoförün dikkatini dağıtacak hareketler ve davranışlarda bulunmamalıyız.

- Araştırmadan kesinlikle özel aracın içinden inmemeliyiz. Mutlaka aracın durmasını beklemeli ve daha sonra kapıyı yavaşça açarak inmeliyiz.

Bütün bu kurallara uyduğunuz taktirde sağlıklı ve güvenli şekilde yolculuk yapabiliriz. Aynı zamanda yolculuğun keyfini çıkarabilir ve istediğimiz yere kısa sürede ulaşabiliriz. Uymamız gereken kurallar hem toplu taşıma araçları hem de özel araçlar için geçerlidir.

Not: Toplu taşıma araçlarında ve özel araçlarda kurallara uyduğumuz zaman, sadece kendimiz değil çevremizdeki insanların da güvenliğini korumuş oluruz.

Eğer bu kurallara uymayan çevremizde arkadaşlarımız var ise, o zaman onları kibar bir şekilde uyarmalıyız. Mutlaka kurallara uymaları gerektiğini söylemeli ve bunun güvenliğimiz için çok önemli olduğunu anlatmalıyız.

Gün içerisinde hem özel araçlar hem de toplu taşıma araçları birçok farklı yere giderken kullanılır.

- Okula giderken

- Çarşıya giderken

- Eve dönerken

- Tatile giderken

- Sevdiklerimize misafire giderken

Bu gibi daha pek çok farklı yer için özel araçlar ve toplu taşıma araçları kullanılır.