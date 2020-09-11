2. Sınıf Hayat Bilgisi Trafikte Yardımlaşalım konu anlatımı

Trafik kurallarına uymak insanların can güvenliği açısından oldukça önemlidir. Tüm insanlar yolculuk yaparken trafik kurallarına uyarlarsa can ve mal kayıpları da önlenmiş olur.

Trafikte Yardımlaşalım

Yaya olarak yolculuk yapan kişilerin karşıdan karşıya geçerken mutlaka yaya yollarını kullanması gerekmektedir. Yaya yollarında trafik ışıkları bulunmaktadır. Trafik ışığı taşıt için kırmızı yandığı zaman bu dur demektir. Taşıtlar durur. Sarı ışık hazırlan demektir. Yeşil ışıkta geç demektir.

Yayalar için de trafik ışıkları vardır. Yayalar için kırmızı ışık yandığı zaman bu dur demektir. Yeşil yandığında ise yaya karşıdan karşıya geçebilir. Araçlar için kırmızı ışık yandığı zaman yayalar için yeşil ışık yanmaktadır. Araçlar için yeşil ışık yandığında ise yayalar için kırmızı ışık yanar ve araçların geçmesini beklemeleri gerekir.

Yayaların karşıdan karşıya geçerken ilk önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakmaları gerekmektedir. Eğer yol boş ise karşıdan karşıya geçebilirler. Karşıdan karşıya geçerken yol boş ise hızlı adımlar kullanarak karşıdan karşıya geçmek gerekmektedir. Ama kesinlikle koşmamak gerekir.

Yayaların yürümesi için yol kenarlarında yaya kaldırımları bulunmaktadır. Bu kaldırımların her zaman sağından yürümek gerekmektedir. Park edilmiş araçların arasından geçmek tehlikelidir. Çünkü bu esnada yolculuk yapan araç sizi görmeyebilir. Her zaman trafik ışıklarına uymak oldukça önemlidir. Bunun yanında trafik polisinin işaretlerine de uymak gerekmektedir.

Trafikte yardımlaşmak da oldukça önemli bir konudur. Trafikte karşılıklı saygı çerçevesi içerisinde hareket etmek tüm insanların hayatını kolaylaştırır.

Araç kullanan kişilerin karşıdan karşıya geçen yayalara karşı saygılı olmaları gerekmektedir. Yaşlılara, çocuklara, hastalara, engelli vatandaşlara, hamilelere karşıdan karşıya geçerken yavaş geçtikleri için kızılmamalı, korna çalınmamalı, tedirgin olmalarına neden olacak hareketlerde bulunulmamalıdır.

Yayaların da karşıdan karşıya geçerken hızlı hareket etmeleri oldukça önemlidir. Fakat koşmadan hızlı adımlar atmaları gerekir.

Sisli havalarda araçların dörtlü lambalarını açması bu araçların daha görünür olmasını sağlamaktadır. Bunun yanında karlı ve yağışlı havalarda hızlı olmamaları gerekmektedir. Çünkü böyle havalarda yollar kaygan olur ve araçlar kaza yapabilir.

Araçların mutlaka hız sınırlarına uyması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki trafik kurallarına uymak her zaman hayat kurtarır.

Taşıt ile yolculuk sırasında şoför ve yolcuların emniyet kemeri takması oldukça önemlidir. Yolculuk esnasında emniyet kemerinin takılmaması suçtur. Çocukların kesinlikle ön koltukta değil arka koltukta oturması gerekmektedir.

Yolculuk esnasında şoförün dikkatini dağıtacak hareketler yapılmaz. Şoförle sürekli konuşma halinde olmak da şoförün dikkatinin dağılmasına sebep olur. Bu sebeple bu tarz hareketlerin yapılmaması da gerekmektedir.

Araçların kendilerine ayrılan yerlere park etmeleri gerekir. Araçların özellikle engelli bireylerin geçisini engelleyecek şekilde park edilmemesi gerekir.

Yaya olarak karşıdan karşıya geçilecek ise yaya yolu kullanılmalı ve araçların durduğundan emin olduktan sonra hızlı adımlar ile karşıdan karşıya geçilmelidir.

Trafikte araç ile ilerlerken mutlaka hız sınırlarına da dikkat etmek gerekmektedir. Yol ve hava şartlarına uygun bir şekilde araç kullanmak oldukça önemlidir. Trafikte saygı kurallarına uygun bir şekilde araç kullanılması aynı şekilde yayaların da sürücülere ve diğer yayalara saygı göstermesi oldukça önemli bir konudur.

Trafikte seyir halindeyken trafik kurallarına uymak ve aynı zamanda hoş görülü olmak oldukça önemli konulardan biridir.

Trafik de bazı araçların geçiş üstünlüğü bulunmaktadır. Buna göre geçiş üstünlüğü olan araçlara yol verilmesine dikkat edilmesi oldukça önemlidir.