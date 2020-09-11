2. Sınıf Hayat Bilgisi Teknolojik Araç Ve Gereçler konu anlatımı

Çok eski zamanlardan günümüze kadar birçok farklı teknolojik ürün hayatımıza girdi. Bu teknolojik aletler her geçen gün daha fazla gelişmeye devam ediyor. Farklı özellikleri ve kullanım alanlarına sahip olan teknolojik aletleri kullanırken, mutlaka dikkat etmemiz gereken bazı güvenlik önlemleri bulunur.

Teknolojik Araç ve Gereçler

Evimizde ya da okulumuzda kullandığımız birçok değişik teknolojik araç ve gereçler vardır. Bu araç ve gereçler bize çok büyük kolaylıklar sağlar. Birçok işimizi hızlı ve kolay yoldan yaparız. Ayrıca bunu gerçekleştirirken yıpranmadan ve yorulmadan işlerimizi tamamlarız. Böylece sevdiklerimize daha fazla vakit ayırabiliriz ve onlarla zaman geçirebiliriz.

Fakat hayatımıza giren tüm teknolojik araç ve gereçleri doğru şekilde kullanmamız gerekmektedir. Eğer teknolojik aletleri gerekli yerlerde doğru biçimde kullanmazsak, bazı tehlikeli durumlar ile karşı karşıya kalabiliriz.

Not: Elektrikli aletlerin doğru ve dikkatli kullanılmaması ve ihmaller yüzünden, her sene binlerce kaza yaşanmaktadır. Yaşanan bu kazalardan hem kendimizi hem de ailemizi korumak için, mutlaka bilinçlenmeli ve ne yapmamız gerektiğini iyi bilmeliyiz.

Şimdi teknolojik araç ve gereçler konusunda ne gibi güvenlik önlemlerini ele alınması gerekiyor inceleyelim.

- Prizlerle kesinlikle oynamamalıyız. Priz içerisine iğne ya da çivi gibi aletler sokmamalıyız. Bu çok tehlikelidir ve hayatımız tehlikeye girer.

- Islak ellerimizde fişlere dokunmamalıyız.

- Isıtıcı, fırın ya da ütü gibi teknolojik aletlerin yanında oyun oynamamalıyız.

- Telefon şarjdayken konuşmamalıyız. Hatta telefonu bile açmamamız gerekiyor. Bütün bunları telefonu şarjdan çıkardıktan sonra yapmalıyız.

- Isıtıcı aletlerin yanına hemen tutuşacak giysi ve benzeri çeşitleri bırakmamalıyız. Bunlar içerisinde farklı elbise ya da kağıt çeşitleri bulunur.

- Elektrikli süpürge ve ütü, ısıtıcı, fırın ve ocak gibi aletleri yanımızda bir büyüğümüz olmadan kesinlikle kullanmamalıyız.

- Evden dışarı çıkarken kısa süreliğine dahi olsa, evde kesinlikle açık kalmış bir teknolojik alet bırakmamalıyız.

- Kablosu soyulmuş olan aletleri kullanmamalıyız.

Yukarıda saydığımız bütün bu maddeleri ailemiz ile beraber okuyalım. Eğer anne ve babalarımızın bunları ekleyecek başka düşünceleri ve kuralları var ise onları da yazmalarını isteyelim. Daha sonra bu kuralları sınıfımızda arkadaşlarımızla paylaşalım. Böylece ne yapmaları gerektiği konusunda arkadaşlarımız da bilgi sahibi olur. Çünkü güvenlik açısından teknolojik aletleri doğru şekilde kullanmamız çok önemlidir.

Not: Eğlence amaçlı kullandığımız teknolojik araç ve gereçleri fazla kullanmamalıyız. Aksi takdirde vaktimizi boş yere harcarız. Aynı zamanda başta göz sağlığımız olmak üzere genel anlamda sağlığımızı bozabiliriz.

Yaşamımızda birçok farklı teknolojik alet bulunmaktadır. Daha ileriki zamanlarda yine birçok farklı teknolojik araç ve gereç hayatımıza girecektir. Önemli olan bunları dikkatli ve doğru bir şekilde kullanmaktır. En başta güvenlik önlemlerini almak gelir. Aynı zamanda boş yere kullanmamalı ve gereksiz yere vaktimizi harcamamalıyız. Üstelik böylece tasarruf edebilir ve gereksiz teknolojik alet kullanımından uzak durarak, ailemizin bütçesini de korumuş oluruz.

Ders yaparken bilgisayar, cep telefonu ve tablet gibi teknolojik araç gereçleri gereksiz yere kullanmamalıyız. Önce ödevlerimizi bitirmeli ve daha sonra bu araçları eğlenmek için kullanmalıyız.

Not: Özellikle bilgisayar, tablet ve cep telefonu ile televizyon gibi cihazların yanında çok uzun süre durmamalıyız. Bu aletleri az kullanmalıyız.