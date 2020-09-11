2. Sınıf Hayat Bilgisi Sağlıklı Büyüme Ve Gelişme 1 Ve 2 konu anlatımı

Doğru ve sağlıklı beslenmemiz için değişik sebze ve meyve türlerini tüketmemiz gerekmektedir. Bu sebze ve meyve türleri farklı mevsimlerde yetişir. Böylece değişik mevsimlerde yetişen bu besin kaynakları ailemiz tarafından bize verilir. Biz de onları sofrada afiyetle yeriz. Böylece sağlıklı büyürüz ve gelişiriz.

Sağlıklı Büyüme ve Gelişme 1 ve 2

Sağlıklı büyümek ve gelişmek için hayatımızı yapmamız gereken bazı önemli kurallar vardır. Bu kurallara uymamız gerekir. Böylece hiçbir sağlık sorunu yaşamadan ve güvenli şekilde büyüyüp gelişebiliriz. Şimdi burada öncelikle kişisel bakımımızı ele alalım.

Kişisel Bakım

Kişisel bakım sağlıklı büyümek ve gelişmek için en önemli hususlar içerisinde yer alır. Kişisel bakımımız içerisinde yapmamız gerekenler sağlıklı büyümek ve gelişmek için çok gereklidir. Şimdi gün içerisinde kişisel bakım için neler yapmamız gerekiyor gelin beraber bakalım.

- Mutlaka temizliğimize önem vermeliyiz. Sabah kalktığımız zaman elimizi yüzümüzü yıkamalı ve dişlerimizi fırçalamalıyız. Ayrıca düzenli olarak banyo yapmayı unutmamalıyız. Her zaman ailemizin verdiği temiz kıyafetler giymeliyiz.

- Sağlıklı bir yaşam için spor yapmalıyız. Gün içerisinde dışarı çıkıp arkadaşlarımızla oynamalı ve koşmalıyız. Ayrıca evimizde ya da okulumuzda egzersiz hareketleri yapmalıyız.

- Sağlıklı besinleri bol bol tüketmeliyiz. Özellikle mevsiminde sebze ve meyveleri tüketirsek, daha hızlı şekilde ve sağlıklı büyüyüp gelişebiliriz.

- Açıkta satılan yiyecekleri almamaya özen göstermemiz gerekir. Bu besinler sağlıksız olabilir ve sağlığımızı tehlikeye sokabilir.

- Gazlı içeceklerden uzak durmalıyız. Çünkü Gazlı içecekler asitlidir ve midemize zarar verebilir.

Kişisel bakım açısından bu kurallara dikkat ederek sağlığımızı koruyabiliriz. Şimdi de sağlıklı büyümek ve gelişmek için beslenmeye bakalım.

Sağlıklı Beslenme

Beslenmek en önemli ve temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Bütün canlılar yaşayabilmek için beslenmek zorundadırlar. Bu konuda sağlıklı beslenmek için besin kaynaklarından bir kısmını bitkilerden bir kısmını ise hayvanlardan temin ederiz. Hayvanlardan elde ettiğimiz besin kaynakları şunlardır;

- Et

- Süt

- Yumurta

- Tereyağı

- peynir

- Bal

Hayvanlar ile beraber ayrıca bitkilerden elde ettiğimiz çok önemli besin kaynakları bulunmaktadır.

- Sebzeler

- Meyveler

- Kuruyemişler

- Ekmek

Tüm bunlar bitkisel olarak sağlanan bitkisel besin kaynaklarıdır. Hem hayvansal hem de bitkisel kaynakları düzenli olarak tüketmeliyiz.

Ancak dengeli ve düzenli şekilde beslenebilmek için gün içerisinde öğünlere uygun şekilde besin kaynaklarını tüketmeliyiz. O yüzden kahvaltı ve öğle yemeği ile akşam yemeği için tüketmemiz gereken besinlere dikkat etmeliyiz.

Kahvaltı: Kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biridir. Mutlaka sabahları kahvaltı yaparken tüketmemiz gereken bazı besin kaynakları bulunmaktadır. Bunlar içerisinde peynir, bal, tereyağı, zeytin ve ekmek ile meyve suyu gibi besinler bulunmaktadır.

Öğle ve akşam yemeği: Hem öyle hem de akşam yemeklerinde et ve sebze tüketmeliyiz. Aynı zamanda çoban salata gibi sağlıklı salata çeşitlerini tüketmemiz gerekir.

Not: Bunların dışında ara öğünlerde de bir şeyler yiyebiliriz. Ara öğünler ana öğünlerin arasında tükettiğimiz besinlerdir. Mesela sabah ile öğle arasında bir şeyler yiyebiliriz ya da öğle ile akşam arasında bir şeyler tüketebiliriz. Ancak bunları mutlaka ailemizin bize verdiği ek besinler olmalıdır. Böylece ara öğünlerde çok daha sağlıklı şekilde beslenebiliriz.

Sağlıklı büyümek ve gelişmek için hem kişisel bakımımız hem de sağlıklı beslenmemiz çok önemlidir.