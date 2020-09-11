2. Sınıf Hayat Bilgisi Sağlıkla İlgili Kurumlar Ve Meslekler konu anlatımı

Sağlıkla ilgili birçok farklı kurum ve meslek bulunmaktadır. Bu meslekler sağlığımız için farklı bölümleri ayrılırlar. Bazı sağlık mesleklerinde göz sağlığımıza bakarlar bazı meslekler ise kalp sağlığımıza bakarlar. Bu gibi daha birçok farklı sağlık meslek çeşidi bulunmaktadır.

Sağlıkla İlgili Kurumlar ve Meslekler

Sağlıkla ilgili birçok farklı kurum ve meslek bulunuyor. Ülkemizin her yerinde bu kurumlar bulunmaktadır ve içerisinde farklı sağlık mesleklerine sahip insanlar çalışmaktadır. Şimdi hem kurumları hem de sağlık meslekleri ele alalım ve sırasıyla inceleyelim.

Sağlıkla ilgili kurumlar: Bulunduğumuz şehirde farklı yerde de sağlık kurumları bulunmaktadır. Hasta olduğumuz zaman acil olarak bu kurumlara gideriz ve iyileşmek için bize de yardım ederler. Peki bu kurumlar nelerdir?

- Hastane

- Sağlık Ocağı

- Toplum sağlık merkezi

- Eczane

Bütün bu sağlık kurumlarının farklı görevleri vardır ve ortak olarak bizim sağlığımız için çalışırlar. Mesela hastanelerde bizlere geniş kapsamlı bakarlar. Özellikle ciddi hastalıklar söz konusu olduğu zaman hastaneye gideriz. Aynı zamanda bunun için toplum sağlık merkezleri bulunmaktadır. Sağlık ocaklarına ise grip ya da nezle gibi geçici hastalıklara yakalandığımız zaman gideriz. Burada bize doktorlar ilaç yazar ve iyileşiriz. Bu sağlık kurumlarının dışında bir de eczaneler vardır. Eczanelerde bize doktorların reçeteye yazdığı ilaçlar bulunur. Bu ilaçları reçete ile beraber alırız ve kullanarak iyileşiriz.

Not: Hastalandığımız zaman hem hastaneye hem sağlık ocağına hem de toplum sağlık merkezi ne gidebiliriz. Ancak buradaki fark sağlık ocakları evimizin yakınlarında olur.

Sağlıkla ilgili meslekler: Sağlık kurumlarında farklı mesleklere sahip birçok insan çalışmaktadır. Bu insanlar hasta olduğumuz zaman bizi iyileştirmek için elinden geleni yaparlar. Peki sağlık kurumlarında çalışan meslek sahibi kişiler kimlerdir?

- Doktorlar

- Hemşireler

- Diş hekimleri

- Eczacılar

Sağlık kurumlarında olduğu gibi sağlıkla ilgili mesleğe sahip kişilerin de farklı görevleri bulunmaktadır. Örneğin bizi asıl bakan kişiler doktorlardır. Hastalığımızı onlar teşhis eder ve bize onlar ilaç yazar. Hemşireler ise hem doktorlara yardım eder hem de bize doğru şekilde eğer gerekiyorsa iğne yaparlar. Böylece hastalıklarımızdan kurtulmuş oluruz. Diş hekimleri ise dişimizde çürük varsa ya da ağrıyorsa bunun geçmesi için bize yardımcı olurlar. Eczacılar ise eczanede çalışan görevli kişilerdir. Bu insanlar ilaçlar konusunda her şeyi bilirler. Böylece doktor bize reçete ile ilaç yazdığı zaman eczacılar bu reçeteyi okuyarak ilaçları bizlere verirler.

Hastalandığımız zaman ya da sağlıkla ilgili kontrollerimizi yapmak istediğimizde hastaneye gideriz. Burada bize ilgili uzman doktor bakar. Aynı zamanda hastanede eğer ihtiyaç duyuluyorsa kan tahlili yapılır. Böylece doktor kanımızı inceler ve hastalığımızı anlamaya çalışır.

Not: Acil sağlık durumları söz konusu olduğu zaman ambulanslar görev yapar. Ambulanslar hastayı hastaneye yetiştirir. Böylece zamanında doktor hastaya bakma şansı elde eder. Ambulanslar içerisinde de doktorlar ve hemşireler bulunur. Böylece acil durumlar olduğu zaman doktor ve hemşireler yerinde müdahale edebilir. Özellikle kazalar olduğu zaman doktor hemen müdahale eder ve hastaneye kadar yetişmesine olanak tanır.

Sağlıkla ilgili kurumları ve meslekleri iyi bilmemiz gerekmektedir. Böylece Sağlık konusunda yapılması gerekenleri daha iyi anlarız ve onlara daha çok saygı duymuş oluruz.