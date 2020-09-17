2. Sınıf Hayat Bilgisi Planlı Olalım konu anlatımı

Planlı yaşamanın bize getirdiği çok önemli faydalar bulunmaktadır. Hayatımızı daha düzenli şekilde yaşarız. Daha önemlisi hem okul hayatımızda hem de evimizde bizim için çok önemli kazançlar sağlar. O yüzden ne yaparsak yapalım hepsini planlı bir şekilde yapmamız çok önemlidir. Özellikle gün içerisinde yaptıklarımızı sıralı şekilde yani planlı olarak gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Planlı Olalım

Gün içerisinde pek çok farklı etkinlik yaparız. Bu etkinlikleri gerçekleştirirken belirttiğimiz plana uymamız çok önemlidir.

- Beslenme

- Çalışma

- Oyun

- Dinlenme

- Okula gitme

Yukarıda saydığımız bütün bu etkinlikler için planlama yaparız. Böylece hayatımızı düzene koyarız ve planlı yaşarsak her zaman başarılı oluruz. Özellikle plan yapmamızın temel sebeplerinden biri, zamanı en verimli şekilde kullanmaktır. Bu sayede kendimize daha fazla zaman ayırabiliriz ve istediklerimizi rahatlıkla yapabiliriz.

Eğer gün içerisindeki etkinliklerimizi planlı şekilde yaparsak ayrıca yorulmayız. Çünkü yaptıklarımızı ne zaman ve nasıl yapacağımızı bilirsek, o zaman hem yorulmayız hem de kafamız karışmaz. Ancak burada sabah erkenden başlayıp geceye kadar yapacaklarımızı sıralı bir biçimde gerçekleştirmek çok önemlidir. Her birinin zamanı vardır ve etkinliklerimizi doğru zamana yaymalıyız.

Plan yaptığımızda bize sağladığı avantajlar oldukça fazladır. Şimdi gün içerisinde gerçekleştirdiğimiz plan ile beraber ne tür faydalar elde edeceğiz bunları inceleyelim.

- Zamanımızı etkili kullanırız.

- Yaşamımız daha düzenli hale gelir.

- Kararsızlığımızı ve karışıklığımızı önleriz.

- Dinlenmeye ve eğlenmeye vaktimiz kalır.

- Gereksiz yorgunluktan kurtuluruz.

- Planlama başarılı olmamızı sağlar.

- Önemli işlerimiz için gereken zamanı ayırabiliriz.

- Kendimize güvenimiz artar ve kendimize güven duyarız.

Yukarıda saydığımız faydalar sayesinde hayatımızı planlı yaşarsak, işlerimizi çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirebiliriz. O yüzden nerede olursak olalım her gün mutlaka planlı bir hayat sürmeliyiz ve daima planlara uymalıyız.

Ayrıca plan yaparken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususlara dikkat edersek gün içerisinde plana dahil ettiğimiz etkinliklerimiz, çok daha doğru şekilde gerçekleşebilir.

- Her zaman önemli işlerimize çok daha fazla vakit ayırmalıyız.

- Neyi, nasıl, nerede yapacağımıza çok dikkat etmeli ve buna özen göstermeliyiz.

- Yapmış olduğumuz planın uygulanabilir olmasına çok dikkat etmemiz gerekiyor.

- Ayrıca gün içerisinde sosyal faaliyetlere de mutlaka zaman ayırmanız gerekmektedir.

Not: Yapmış olduğumuz planlama her zaman bize aittir. Yani sadece kendi hayatımızda yaşadıklarımızı plana almalı ve buna göre uygulama gerçekleştirmeliyiz. Tabii bu planlama içerisinde ailemiz ve arkadaşlarımız da olabilir.

Her gün yaptığımız işleri genelde sabah, öğlen ve akşam ile geceleri yaparız. Bu şekilde planımıza ekleyeceğimiz etkinlikleri bölebilir ve doğru bir planlama yapabiliriz. Mesela Sabahları mutlaka kahvaltımızı yapmalı ve okul çantamızı hazırlamalıyız. Öğlen öğle yemeği yemeli ve biraz dinlenmeliyiz. Akşamları ise akşam yemeğimizi yemeli ve derslerimizi yapmalıyız. Gece ise dinlenmeli ve daha sonra uyumalıyız.

Tabii planlama yaparken boş zamanlarımızı iyi değerlendirmeye çok dikkat etmeliyiz. Mutlaka böyle durumlarda kitap okumayı unutmamalıyız. Aynı zamanda eğlenceli oyunlar oynamalı, televizyon saatinde biraz çizgi film ve film izlemeliyiz. Böylece çok daha güzel bir gün geçirebiliriz. Planımız içerisinde bütün etkinlikler yer almalıdır. Ancak bu etkinliklerin sırasına çok dikkat etmeli ve harfiyen uymalıyız. Bu sayede gün içerisinde yapmamız gerekenleri unutmayız.