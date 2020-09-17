2. Sınıf Hayat Bilgisi Paramı Doğru Harcıyorum konu Anlatımı

Okula giderken ailemiz bize harcamamız için para verir. Aynı zamanda sokağa çıktığımız zaman da yanımızda para olması için ailemiz bize para verir. Ancak paramızı ne zaman ve nerede doğru şekilde kullanmamız gerektiğini bilmemiz önemlidir. Böylece gereksiz yere paramızı harcamadan tutabiliriz ve böylece biriktirme şansımız olur.

Paramı Doğru Harcıyorum

Hayatımızda isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız vardır. Ancak bu iki kavramı birbirinden ayırmamız gerekir. Şimdi istek ve ihtiyaç ne demek onlara bakalım.

İhtiyaçlarımız: İnsanların hayatına devam edebilmesi için olmazsa olmazları ihtiyaçlarımızdır. Bu konuda belli başlı unsurlar ihtiyaçlarımız arasında yer alır. Bunlar içerisinde yemek yemek, giyinmek ile beraber ısınmak gibi unsurlar söz konusudur. Aynı zamanda okul araç gereçlerimiz, defter ve kitaplarımız gibi birçok eşyamız da yine ihtiyaçlarımız arasındadır.

İsteklerimiz: Kişinin tamamen keyfine bağlı olan unsurlar ise isteklerimizdir. Mesela canımız tatlı bir şeyler yemek istedi zaman bunu alır ve yeriz. Bu gibi daha birçok örnek vermemiz mümkün.

Özellikle okulda para harcarken mutlaka çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Okulda paramızı harcarken hangisini ihtiyaçlarımız hangisinin isteklerimiz olduğuna çok dikkat etmeliyiz. Ona göre bir şeyler almalıyız ve alışveriş yapmalıyız. Şimdiki okuldaki ihtiyaçlarımızı gözden geçirelim.

- Okuldan simit aldığımız zaman ihtiyaçlarımız arasında gelir.

- Aynı şekilde okuldan ayran aldığımız zaman ihtiyaçlarımız arasındadır.

- Okul için kalem, kitap, defter ve benzeri araç gereçler aldığımız zaman yine bunlar ihtiyaçlarımızdır.

- Soğuk havalarda kalın giysilerimiz sıcak havalarda İnce giysilerimizin hepsi ihtiyaçlarımızdır.

- Okul çantamız da yine ihtiyaçlarımız arasında yer alır.

Bu şekilde olmazsa olmazlar arasında yer alan eşyalarımız ihtiyaçlarımızdır. Paramızı doğru şekilde harcarken öncelik sırasına çok dikkat etmeliyiz. Bu yüzden ilk olarak paramızı ihtiyaçlarımız için harcamalıyız. Eğer paramızı ihtiyaçlarımızı harcadıktan sonra geriye paramız kalırsa, o zaman isteklerimiz için paramızı harcayabiliriz.

Not: Özellikle ihtiyaçlarımıza paramızı harcadıktan sonra geriye kalan paramızı biriktirmek çok önemlidir. Eğer paramızı biriktirirsek o zaman çok daha önemli ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz. Böylece ailemize de yük olmayız. Hem okul ihtiyaçlarımızı hem de günlük ihtiyaçlarımızı bu şekilde rahatlıkla karşılamamız mümkün.

Eğer istekleri ile ihtiyaçlarını karıştıran arkadaşlarımız var ise, onları mutlaka kibar bir şekilde uyarmalıyız. Öncelikle parasını ihtiyaçları için harcaması gerektiğini onlara anlatmamız gerekiyor. Aynı zamanda ihtiyaçlarımızı karşılıktan sonra kalan paramızı isteklerimiz adına harcanması gerektiğini söyleyebiliriz. Daha da önemlisi kalan paramızı mutlaka biriktirmemiz gerektiği konusunda arkadaşlarımızı uyarmalıyız.

Ailemiz bize düzenli olarak harçlık verir. Bazen ailemiz günlük harçlık verir bazen ise haftalık ya da aylık harçlık verir. Ne olursa olsun paramızı mutlaka çok dikkatli bir şekilde saklamalıyız. Eğer cüzdanımız varsa paramızı cüzdanımıza koymalıyız. Eğer cüzdanımız yoksa o zaman düğmeli bir cebimize mutlaka paramızı koymalıyız.

Paramızı ihtiyaçlarımız için harcadıktan sonra kalan paramızı biriktirmek adına kumbaraya koyabiliriz. Bu yüzden ailemizden bir kumbara istemeliyiz. Kumbara dolana kadar kumbarayı kesinlikle açmamalıyız. Öylece kumbara dolduktan sonra açabiliriz ve paramızı önemli şeyler için harcayabiliriz.

Özellikle okul ihtiyaçlarımız bizim için çok önemlidir. Paramızı öncelikle okul ihtiyaçlarımız için harcamanız gerekiyor. Ayrıca para biriktirerek ailemize de katkı sağlayabiliriz. Böylece hem onlar daha çok para harcamamış olur hem de onlara paramızla katkı sağlayabiliriz.