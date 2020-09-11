2. Sınıf Hayat Bilgisi Oyun Oynarken Dikkat Edelim konu anlatımı

Evimizde veya okulumuzda oynadığımız pek çok oyun bulunur. Oyunlar eğlenceli bir vakit geçirmemize fırsat tanır. Tabii oyunları oynadığımız yere göre dikkat etmeliyiz. Bu konuda hem oyunların kurallarına hem de güvenliğimiz açısından kurallara dikkat etmeliyiz.

Oyun Oynarken Dikkat Edelim

Oyun oynarken dikkat etmemiz gereken pek çok kural bulunur. Bu kurallar içerisinde öncelikle arkadaşlarımızı sevmeli ve onları saymalıyız. Onların isteklerini unutmamalı ve oyunları buna göre oynamalıyız. Özellikle arkadaşlarımızla oyun oynamak her zaman daha keyiflidir. Mesela bir oyun oynarken tek başınıza karar vermemeliyiz. Hangi oyunu oynayacağımıza arkadaşlarımızla beraber karar vermeliyiz. Böylece oyundan sadece biz değil arkadaşlarımız da memnun olur.

Ayrıca arkadaşlarımız bir oyun oynarken onlardan izin almadan oyuna girmememiz gerekiyor. Bu çok kaba bir davranış olur. Önce onlara, ‘Ben de oynayabilir miyim?’ diye sormalı ve eğer kabul ederlerse oyuna girmeliyiz. O zaman bu soruyu sorduğunuz için arkadaşlarımız bizi daha çok severler. Çünkü onlara saygılı davranmış oluruz.

Okulda oyun oynarken kurallar belirlememiz gerekir. Ve bu kuralları tüm arkadaşlarımıza anlatmalıyız. Özellikle hangi oyunu oynarsak oynayalım, oyunlarının kurallarına uymalıyız ve arkadaşlarımızı anlatmalıyız.

Şimdi oyun oynarken ne gibi kurallara dikkat etmeliyiz bunları inceleyelim.

- Öncelikle bencil olmamalıyız.

- Oyun içinde adil olmalıyız. Kız ve erkek ayrımı yapmamalıyız. Her zaman bireysel farklılıklara saygı duymalıyız.

- Arkadaşlarımıza karşı nazik olmalıyız. Kaba davranışlarda bulunmamalı ve arkadaşlarımıza karşı saygılı olmalıyız.

- Onları incitecek davranışlardan uzak durmalıyız.

- Her oyunun belli kuralları vardır ve bu kurallara uymalıyız. Böylece oyunlar çok daha keyifli hale gelir ve arkadaşlarımızla beraber güzelce oynarız.

- Oyun içinde takım arkadaşlarımızla her zaman işbirliği içinde olmalıyız.

- Arkadaşlarımıza zarar verebilecek davranışlardan ve hareketlerden oyun içinde uzak durmalıyız.

Bütün bu kurallara dikkat edersek arkadaşlarımız ile beraber güzel bir zaman geçirebiliriz. Ayrıca arkadaşlarımıza kibar davranır ve tüm oyunun kurallarına uyarsak, arkadaşlarımız her zaman bizimle oynamak isterler. Ayrıca oyunları oynarken güvenliğimize de çok dikkat etmeliyiz. Sadece kendi güvenliğimiz değil arkadaşlarımızın güvenliği için de dikkat etmemiz gerekir.

Not: Arkadaşlarınızla oyun oynamanın amacı güzel ve eğlenceli bir vakit geçirmektir. Bunu kesinlikle unutmamalıyız. Kurallarına uyduğumuz ve arkadaşlarımıza nazik davrandığımız sürece, oyunlardan her zaman keyif alırız.

Ayrıca oyunlar içerisinde rakip arkadaşlarımıza karşı da her zaman adil ve nazik olmalıyız. Özellikle oyunun kurallarını istediğimiz gibi değiştirmekten kaçınmamız çok önemlidir. Böylece arkadaşlarımız mutsuz olmaz ve onlarla güzelce oynarız. Ayrıca arkadaşlarımızla kesinlikle alay etmemeliyiz. Onların kalbini kırmadan sadece oyunun tadını çıkarmalıyız.

Not: Oyunlarda mızıkçılık yapmamalıyız. Eğer bunu yaparsak oyunun keyfi kaçar. Arkadaşlarımız bir daha bizimle oynamak istemezler. Neşeli bir zaman geçirmeli ve öfkemizi her zaman kontrol etmeliyiz.

Ayrıca çok fazla oyun oynamaktan da uzak durmalıyız. Öncelikle evimizde ödevlerimizi ve derslerimizi yapmalıyız. Okulda sınava girdiğimiz zaman öğretmeni dinlemeli; teneffüs olduğu zaman arkadaşlarımızla konuşmalı ve oyunlar oynamalıyız. Hiçbir arkadaşımızı oyunun dışında bırakmamalıyız. Arkadaşlarınızla oyuna almalı ve hep beraber oynamalıyız.

Evde ya da okulda ve dışarıda oynarken her zaman arkadaşlarımıza karşı kibar bir tutum sergilemeyi unutmamalıyız. Oyunları kurallarına göre oynamalı ve sadece arkadaşlarımızla eğlenceli bir zaman geçirmek için oyunları oynamalıyız.