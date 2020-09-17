2. Sınıf Hayat Bilgisi Oyun Kuralları konu anlatımı

Eğlenceli bir zaman geçirmek için arkadaşlarımızı çağırırız ve onlarla birbirinden farklı oyunlar oynarız. Bu oyunlar hem okulda hem de sokakta oynanır. Ancak eğer arkadaşlarımız ile oyun oynarken kurallara uymazsak, o zaman oyunların keyfi kalmaz ve arkadaşlarımızı da kırılmış oluruz.

Oyun Kuralları

Her oyunun farklı kuralları bulunmaktadır. Önemli olan bu oyunları nerede oynarsak oynayalım mutlaka kurallarına uymaktır. Böylece hem eğlenceli bir vakit geçiririz hem de daha çok arkadaş kazanma şansı elde ederiz. Ancak mutlaka arkadaşlarımızın oyununa katılırken, onlarla farklı oyunlar kurarken ya da oynarken mutlaka kurallara uygun şekilde davranmamız gerekir. Şimdi bu kuralların ne olduğunu tek tek inceleyelim ve öğrenelim.

Oyuna katılırken arkadaşlarımızdan izin istemeliyiz: Arkadaşlarımız oyun oynarken biz de oyunları katılmak isteyebiliriz. Ancak önce kibarlık ve nezaket göstermeliyiz. O yüzden arkadaşlarımıza sormalı ve oyuna girip giremeyeceğimize dair izin istemeliyiz. Eğer yer varsa ve arkadaşlarımız izin verirse o zaman oyuna katılabiliriz.

Oyun oynarken arkadaşlarımız arasında ayrım yapmamalıyız: Arkadaşlarımızla beraber oyun oynarken kesinlikle ayrım yapmamamız gerekiyor. Bütün arkadaşlarımızı oynadığımız oyunlara davet etmeli ve eşit şekilde davranmalıyız. Eğer arkadaşlarımız arasında ayrım yaparsak o zaman onları çözmüş ve kalbini kırmış oluruz.

Oyuna katılmak isteyen arkadaşlarımız olursa onları oyuna almalıyız: Eğer oyun oynarken bu oyunları katılmak isteyen arkadaşlarımız olursa onları oyuna alabiliriz. Onlar bizden izin istediği zaman onları oyuna alırız ve daha çok arkadaşımız ile beraber eğlenceli bir vakit geçiririz. Eğer oyuna katılmak isteyen arkadaşımıza oyuna almaz isek, o zaman arkadaşımız çok üzülür.

Oyun oynarken oyunun kurallarına dikkat etmeliyiz: Oynadığımız her oyunun farklı kuralları bulunur. Mutlaka bu kurallara dikkat etmeli ve uymalıyız. Böylece oyun daha keyifli hale gelir. Eğer kurallara uymadan oyunu oynamaya çalışırsak, arkadaşlarımız bundan memnun olmaz ve oyundan çıkmak isteyebilir. Böylece oyun bozulmuş olur.

Oyun içerisinde öfkemizi kontrol etmeliyiz: Arkadaşlarımızla beraber eğlenceli bir vakit geçirirken oynadığımız oyunların sadece bir oyun olduğunu unutmamalıyız. Oyunda kaybetmek de var kazanmak da var. Bazı zamanlar kaybedebiliriz bazen ise kazanırız. Ancak kaybettiğimiz zaman kesinlikle kızmamalı ve öfke duymamalıyız. Oyunlarda kızarak arkadaşlarımızı kırmamalı ve onları üzmemeliyiz. Önemli olan arkadaşlarımızla beraber eğlenceli bir vakit geçirmek ve daha çok arkadaş kazanmaktır.

Oyunu kazanan arkadaşlarımızı tebrik etmeliyiz: Oyunu kim kazanırsa kazansın mutlaka arkadaşlarımızı tebrik etmeliyiz. Bazen biz kazanırız ve o zaman arkadaşlarımız bizi tebrik eder. Kazanan arkadaşımızı alkışlayabilir ve onun kazandığına dair tebrik edebiliriz. Böylece arkadaşlarımız arasındaki dostluk daha güçlü hale gelir.

Yukarıda saydığımız oyun kurallarına uymak çok önemlidir. Böylece harika ve keyifli bir vakit geçirebilir; arkadaşlarımızla beraber birçok değişik oyunu uzun bir süre oynayabiliriz. Ancak eğer oyunun kurallarına uymazsak, oyun yarıda kalır ve kısa sürede sona erer. O zaman hiçbir oyundan keyif alamayız. Ayrıca eğer oyun kurallarına uymazsak o vakit arkadaşlarımız bir daha bizimle oyun oynamaz. Oyunu arkadaşlarımızla beraber güzel bir oyun oynayabilmek için tüm kurallara uymamız gerekiyor.

Not: Eğer oyun kurallarına uymayan arkadaşlarımız var ise, onları mutlaka kibar bir şekilde uyarmalıyız. Oyun kurallarını onlara hatırlatmalı ise nasıl davranmaları gerektiğini söylemeyiz.

Oyun kurallarını defterimize yazarak çalışmamız gerekir. Böylece oyunlar oynarken nasıl davranmamız gerektiğini çok daha iyi bir şekilde anlayabiliriz.