2. Sınıf Hayat Bilgisi Okulum konu anlatımı

2. sınıfa başladığımız zaman biraz korkarız ve heyecan duyarız. Ama daha sonra zaman içerisinde arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize alışırız. Şimdi artık okulumuzda alıştık 2. sınıftayız. Okuma yazmayı ve arkadaşlarımız ile nasıl iletişim kuracağımızı öğrendik. Hatta okul her gittiğimiz zaman sınıfımızda öğretmenimizden yeni bilgiler öğreniyoruz. İşte bu yüzden okulumuz bizim için çok önemlidir.

Okulum

Yepyeni bilgiler alabilmek ve bir sürü şey öğrenebilmek için okula gideriz. Okulda arkadaşlarımızla oyunlar oynarız ve sohbetler ederiz. Aynı zamanda öğretmenimizle de konuşuruz ve onlardan her zaman yeni bilgiler öğreniriz. Mesela okuma yazmayı öğrendikten sonra anne ve babamıza şiir yazmayı öğrendik. Ayrıca yaz tatilinde neler yaptığımızı da yine defterimize yazabilmeye öğrendik.

Artık 2. sınıftayız ve okulumuzla ilgili hiç korkumuz kalmadı. Okulda hep beraber çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Yeni yeni oyunlar öğrendik ve beraber oynadık. Üstelik hala yepyeni oyunlar ve bilgiler öğrenmeye devam ediyoruz. Okulumuzda arkadaşlarımız ve öğretmenimiz dışında birçok görevli insan bulunmaktadır. Bu insanlar bizim daha iyi bir eğitim alabilmemiz için bize yardımcı olur.

- Müdür

- Müdür yardımcısı

- Temizlik görevlisi

- Rehberlik öğretmenleri

- Diğer öğretmenler

Bütün bu insanlar okulumuzun işlerini yapar ve bizim rahatça okumamıza fırsat verir. Tabii okulumuzla ilgili bizim de yapmamız gereken bazı görevler bulunmaktadır. Bu görevler okulumuzu en iyi şekilde koruyabilmemiz için çok önemlidir.

- Okulumuzun bahçesini ve sınıfını her zaman temiz tutmalıyız.

- Arkadaşlarımıza karşı kibar olmalı ve onları kırmamalıyız.

- Öğretmenimizle konuşurken saygılı bir ifade kullanmalıyız. Mesela onlarla konuşurken, ‘siz’ ifadesini kullanmamız gerekir.

- Okulumuzda bir sorun olduğu zaman görevli insanları gidip onlardan yardım istemeliyiz.

- Öğretmenimizin bize verdiği dersleri yapmalı ve onların dediklerini harfiyen uygulamalıyız.

- Okulda yaşadıklarımızı ailemize anlatmalıyız.

Bu şekilde öğrendiklerimizi uygulayarak okulumuzu daha iyi bir şekilde koruyabiliriz. Okulumuz bizim için çok önemlidir ve daha uzun bir süre okula gideceğiz. O yüzden her zaman arkadaşlarımıza karşı nazik ve kibar olmalı, öğretmenlerimize saygılı olmalı ve okulumuzu koruyarak derslerimize çalışmalıyız.

Not: Eğer yukarıda saydığımız kurallara bazı arkadaşlarımız uyumuyor ise, onları kibar bir şekilde uyarmalıyız. Onlara nasıl davranması gerektiği konusunda bilgiler vermeliyiz. Böylece okulumuzu ve sınıfımızı koruyabiliriz. Aynı zamanda okulumuzu ve sınıfımızı temiz tutabiliriz.

Okulumuzda bazı sorunlar ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu sorunları çözebilmek için mutlaka İyi bir iletişim kurmamız gerekir. Çözemediğimiz durumlarda ise öğretmenimizden ve aile Büyüklerimizden yardım istemeliyiz. Okulumuzda sorunlarımızı asla şiddet ve kaba kuvvet ile çözmeye çalışmamalıyız. Şiddet asla sorunları çözmez. Aksine şiddet sorunları daha büyük bir hale getirir ve bizi daha çok üzer. Bunu kesinlikle unutmamalıyız. Ne zaman bir sorunumuz olursa bunu çözmek için öncelikle karşımızdaki kişi ile iletişim kurmanız gerekir.

Okulumuzda arkadaşlarımıza karşı nazik ve kibar olmaya dikkat etmeliyiz. Eğer bunu yaparsak arkadaşlarımız bizi sever ve onlarla sohbet eder ve daha çok oyunlar oynarız. Öğretmenimize her zaman saygı duymalıyız ve yine kibar şekilde konuşmalıyız. Ayrıca sınıfımızdaki eşyalara zarar vermemeliyiz ve onları her zaman korumalıyız.

Not: Okulumuzun bahçesinde ya da okulumuzun dışında yabancı insanlarla konuşmamalıyız. Böyle bir durum olduğu zaman hemen öğretmenimize haber vermeliyiz. Eğer öğretmenimizi bulamazsak o zaman nöbetçi öğretmene bilgi vermemiz çok önemlidir.