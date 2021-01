2. Sınıf Hayat Bilgisi Millî Bayramlarımız konu anlatımı

Ülkemize pek çok farklı yerden düşmanlar saldırdığı zaman bir asker buna dur deme kararı verdi. O da Mustafa Kemal Atatürk'tü. Her Türk vatandaşı gibi bundan rahatsız olan Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlattı. Böylece arka arkaya gelen farklı zaferler ile aynı zamanda pek çok milli bayrama sahip olduk.

Millî Bayramlarımız

Büyük bir mücadele ve özveri sayesinde düşmanları yurdumuzdan attıktan sonra, Kurtuluş Savaşı'ndaki özel günleri milli bayramlarımız olarak kutlamaya başladık. Şimdi milli bayramlarımızın neler olduğuna bakalım ve tarihleri ile beraber nedenlerini öğrenelim.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Milli mücadele sırasında 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde açıldı. Atatürk milli mücadele sırasında kararların halk tarafından ortak verilmesi gerektiğine inanıyordu. Böylece halkı temsil eden milletvekilleri mecliste toplandı. 23 Nisan 1920'de açılan TBMM aynı zamanda Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Ülkemiz düşmanlarımız tarafından kuşatıldığı sırada Atatürk milli mücadeleyi başlatmak için 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıktı. Böylece ülkenin dört bir tarafında Türk vatandaşları mücadeleye başladı. Daha sonra Atatürk bugünü gençlere armağan etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı: Türkiye Büyük Millet Meclisi ile beraber bir araya gelen Türk vatandaşları, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde çok daha güçlü hale geldi. Bu konuda Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak düşmanları yendiğimiz tarih ise 30 Ağustos 1922 yılıdır. O yüzden her sene 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutlanır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra ülkeyi bir veya birkaç kişi değil, halkın yönetmesi gerektiğine dair Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet dönemine geçildi. Böylesi önemli gün ise her yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaya başlandı.

15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü: En son 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz ele geçirilmeye çalışıldı. Ancak zor zamanlarda Türk milletinin bir araya geldiği o büyük ruh yeniden canlandı. Birlik olarak bu zorluğun üstesinden geldik ve ülkemiz kuşatılmadan yeniden kazandık. Bu önemli gün ise her yıl 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü olarak kutlanmaktadır.

Görüldüğü üzere 19 Mayıs 1919 tarihinden bu yana pek çok önemli günü milli bayram olarak kutlamaktayız. Bu bayramlar bizim bir arada olmamız ve geçmişi unutmamamız için büyük bir öneme sahiptir. Her yıl her birine ayrı ayrı ele almalı ve birlik ve beraberlik içerisinde kutlamalıyız. Ayrıca bunu milli Bayramımız ve İstiklal Marşı'mız ile beraber yapmamız çok önemlidir. Şimdi Milli bayramlarımızı maddeler halinde sıralayalım.

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

- 30 Ağustos Zafer Bayramı

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

- 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü

Her sene ayrı ayrı farklı kutlamalar ile ele alınan milli bayramlarımız, coşku içinde ve farklı yerlerde kutlanmaktadır. Siz de her daim her yıl milli bayramlarımızı anmalı ve sevdikleriniz ile beraber kutlamalısınız. Aynı zamanda okullarınızda da arkadaşlığınız ve öğretmenleriniz ile birlikte bu kutlamalara coşku içinde gerçekleştirmelisiniz. En önemlisi ise tarihimizi unutmamak için mutlaka Milli bayramlarımızı kutlamanız çok önemlidir.