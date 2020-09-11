2. Sınıf Hayat Bilgisi Mevsime Göre Giyinelim konu anlatımı

Farklı mevsimler için değişik kıyafetlerimiz vardır. Her mevsime uygun olarak kıyafetlerimizi giydiğimiz zaman daha rahat şekilde dolaşırız. Terlemeyiz ya da üşümeyiz. Özellikle sağlığımızı korumak için doğru mevsimde doğru kıyafetler tercih etmek çok önemlidir. Şimdi gelin bu kıyafetlerin neler olduğuna beraber bakalım.

Mevsime Göre Giyinelim

Bir yıl içerisinde dört mevsim bulunmaktadır. Bu mevsimler kış, ilkbahar ve sonbahar ve yaz olarak geçer. Dolaplarımızda her mevsime uygun giysilerimiz olmalıdır. Bir yıl içerisinde tamamlanan bu mevsimlerde farklı kıyafetleri giyeriz. Şimdi mevsime bağlı olarak tercih edeceğimiz kıyafetleri inceleyelim.

Kış mevsiminde giymemiz gereken kıyafetler: Kış mevsimi çok soğuktur ve üşümemek için mutlaka kalın kıyafetlerimizi giymeliyiz.

- Mont

- Botlar

- Bere

- Atkı

- Eldiven

Ortak şekilde bu kıyafetler kış mevsimleri için mutlaka kullanılması gereken giyim çeşitlerimizdir.

Sonbahar mevsiminde giymemiz gereken kıyafetler: Sonbahar bir geçiş mevsimidir ve kış kadar olmasa bile, bizi üşütecek kadar soğuk olabilir. Sonbahar havası özellikle bizi nezle ile grip yapabilir. O yüzden bu havalara çok dikkat etmeli ve doğru kıyafetlerimizi tercih etmeliyiz.

- Pantolon

- Kalın penye

- Kapüşonlu sweatshirt

- Babet

Sonbahar mevsiminde bu kıyafetleri tercih ederek rahatlıkla mevsimi geçirebiliriz.

İlkbahar mevsiminde giymemiz gereken kıyafetler: İlkbahar en sevdiğimiz mevsimlerden biridir. Yavaş yavaş çiçekler açmaya başlar, havalar ısınmaya başlar ve her yer yeşillenir. İlkbaharda piknik yaparız ve dışarıda keyifle dolaşırız. Diğer mevsimlere göre aynı şekilde İlkbahar mevsiminde de giymemiz gereken bazı kıyafetler bulunuyor.

- Yelek

- Şemsiye

- Uzun kollu penye

- Tayt

- Spor ayakkabı

Bu kıyafetler bize İlkbahar aylarında rahatlatır ve keyifle dışarıda dolaşmamıza imkan verir. Özellikle sonbaharda olduğu gibi İlkbahar mevsimi de geçiş dönemidir. Hasta olmamak için bu dönemi de dikkatli şekilde geçirmeliyiz ve doğru kıyafetleri tercih etmeliyiz.

Yaz mevsiminde giymemiz gereken kıyafetler: Yaz ayları geldiği zaman deniz, kum ve güneşin tadını çıkarırız. Aynı zamanda en ince kıyafetlerimizi giyeriz ve cıvıl cıvıl giysilerimiz ile dışarıda dolaşırız. Şimdi de yaz aylarında hangi kıyafetleri girmemiz gerekiyor buna bakalım.

- Tişörtler

- Askılı tişörtler

- Şortlar

- Terlikler

- Güneş gözlüğü

- Şapka

Özellikle yaz aylarında havalar çok sıcaktır ve başımıza güneş geçebilir. Böyle durumlar ile karşı karşıya kalmamak için mutlaka şapka kullanmaya özen göstermeliyiz. Aynı zamanda cildimizin çok fazla yanmaması için uzun süre dışarıda kalmamalıyız. Denize girdikten sonra ise güneşlenirken güneş ışınlarından koruyucu kremleri kullanmaya özen göstermeliyiz.

Yukarıdaki bütün mevsimlere bağlı olarak farklı kıyafetleri tercih etmemiz çok önemlidir. Özellikle sağlıklı bir yaşam sürmek ve hasta olmamak için büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca mevsime uygun kıyafetler giydiğimiz zaman kendimizi de mutlu hissederiz. Çünkü her mevsim farklı bir güzeldir ve kıyafetleri de ayrıca güzeldir.

Not: Bazı zamanlar kış aylarında güneş açar ve sıcak olur. Aynı zamanda tam tersi yaz aylarında bazı havalar soğuk olur ve üşüyebiliriz. Böyle durumlar ile karşı karşıya kaldığımız zaman yapmamız gereken, dikkatli davranmak ve buna uygun kıyafetler tercih etmektir. Yani kış aylarında bile olsa hava sıcak olduğu zaman buna uygun kıyafet giymeliyiz.