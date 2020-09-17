2. Sınıf Hayat Bilgisi Karar Alma Süreçleri konu anlatımı

Kararlar ailemiz içerisinde hepimiz için çok önemlidir. Doğru kararlar almalı ve ailemiz için en doğru olanları yapmalıyız. Bu sebepten dolayı bazı kararlar alınırken herkes bu konuda ortak olmalı ve görüşlerini bildirmelidir. Böylece daha güzel ve daha doğru aile olabiliriz.

Karar Alma Süreçleri

Hepimiz evlerimizde ailemizle beraber mutlu şekilde yaşarız. Ancak bu yaşantımız içerisinde ailemiz ile beraber almamız gereken bazı kararlar bulunmaktadır. Çünkü bir aile içerisinde aileyi ilgilendiren her konuda çocukların da fikri sorulmalıdır. Büyükler çocukların ne düşündüklerini öğrenmeli ve kararlarına onları da katmalıdırlar. Çünkü çocuklar ailenin bir parçasıdır ve onların da karar verme hakları vardır.

Her çocuğun düşüncesini ve kararlarını aile içinde özgür şekilde açıklamaya hakkı vardır. Bu sebepten dolayı bizi ilgilendiren konular olduğu zaman mutlaka fikrimizi büyüklerimize söylemeliyiz. Bu konuda kesinlikle çekinmemeliyiz. Özellikle eğer ailemiz içerisinde kararlar alınırken bu kararlar içerisinde biz de varsak o zaman bizim kararlarımız çok önemlidir.

Kararlar konusunda bizim ne hissettiğimiz ve isteklerimiz ailemiz tarafından bilinmelidir. Onlar bunları öğrenmeli ve bize buna uygun şekilde fikrimizi sormalıdır. Böylece kararlarımız daha etkili olur ve ailemiz bizim ne düşündüklerimizi önemser. Bu sayede onlarla beraber doğru kararlar alırız ve ailemiz için en iyisini yaparız.

Not: Aile içerisinde karar alırken mutlaka bizi ilgilendiren konulara dahil olmalıyız. Bizi ilgilendirmeyen konular olduğu zaman kesinlikle buna karışmamalıyız.

Mesela tatile giderken ailemiz mutlaka bize de sormalıdır. Nereye gitmek istediğimizi ya da neler istediğimizi mutlaka söylemeliyiz. Böylece ailemiz buna göre bir tatil düzenler ve biz de neşe ile tatile gideriz. Aynı zamanda bize kıyafet alınmak istendiği zaman ne istediklerimizi mutlaka söylemeliyiz. Hangi renk olmalı söylemeliyiz ve ne istediğimizi ailemize çekinmeden anlatmalıyız. Bu sayede ailemiz de hata yapmadan doğru kararlar verir ve bu kararlar bizim için iyi olur.

Okulda Alacağınız Kararlar

Aile içinde alacağımız kararlar ile beraber okulda alacağınız kararlar da bulunmaktadır. Ancak okulda alacağımız kararları tek başımıza veririz. Çünkü bu konuda kararlar özellikle okulumuzu ve sınıfımızı korumak amaçlı gerçekleşir.

- Okulumuzun sınıfını ve bahçesini temiz tutma kararı almalı ve bunu uygulamalıyız.

- Kararları sınıfta arkadaşlarımızla beraber alabiliriz.

Nerede olursak olalım önemli olan doğru şekilde karar vermektir. Özellikle aile içinde verilen kararlar her zaman bütün aileyi ilgilendirir. Ancak aile içinde asla anne ve baba tek başına karar vermemelidir. Özellikle çocukları ilgilendiren kararlar olduğu zaman anne ve babaları mutlaka çocuklarına sormalıdır. Onların görüşlerini almalı ve ona göre karar vermelidir.

Aile olmak birlikte hareket etmek anlamına gelir. Aile bireyleri ortak kararlar alır ve bu kararları hep beraber devam ettirir. O yüzden alacağımız aile içi kararlar konusunda her bireyin fikirleri çok önemlidir. Böylece karşılıklı fikirler sunulur ve en doğru karar verilmiş olur.

Not: Aile içinde biz de asla kendi başımıza karar vermemeliyiz. Şimdi bunları neler olduğunu öğrenelim.

- Sokağa çıkarken mutlaka ailemize sormalıyız.

- Kendimiz karar vermeden ailemizin söylediği saatte evde olmalıyız.

- Okulda kendi kararınıza göre değil, öğretmenimiz izin verdiği zaman konuşmalıyız.

- Bir konuda kararımız var ise mutlaka ailemize bunu iletmeliyiz.

Bu şekilde kararlarımızı sevdiklerimize söyleyebilir ve en doğru kararları alma şansını elde edebiliriz.