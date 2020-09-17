2. Sınıf Hayat Bilgisi Grup Çalışma Kuralları konu anlatımı

Grup çalışması yaptığımız zaman bazı işleri çok daha hızlı şekilde tamamlayabiliriz. Aynı zamanda arkadaşlarımızın da bilgilerini alabilir ve böylece değişik bilgiler öğrenebiliriz. Bu konuda birçok etkinlik gerçekleştiririz ve bu etkinliklerin büyük bir çoğunluğu grup çalışması olarak gerçekleşir. Şimdi bu etkinlikler nelerdir ve neler yapmamız gerekiyor bunları öğrenelim.

Grup Çalışma Kuralları

Sınıfımızda birçok değişik etkinlik yaparız. Bu etkinliklerin çoğu grup çalışması olarak gerçekleşir. Böylece arkadaşlarımızla birçok paylaşım yaparız ve güzel bir vakit geçiririz. Şimdi sınıfımıza gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerin bazılarının neler olduğuna bakalım.

- Kutlamalar

- Sınıf süslemeleri

- Yarışmalar

- Ders yapmak

Grup çalışmaları hem eğlenceli geçer hem de eğiticidir. Öğretmenlerimiz ile beraber onların kontrolü altında grup çalışması gerçekleştiririz. Böylece öğrenmediğimiz ve daha önce hiç duymadığımız birçok bilgi elde ederiz. Bütün bu sebeplerden dolayı grup çalışmalarına mutlaka katılmamız gerekmektedir.

Sınıfımıza grup etkinliği yaparken çekingen davranmamıza gerek yok. Böyle zamanlarda arkadaşlarımız ile beraber çok güzel bir vakit geçirebiliriz. Özellikle grup çalışması yaptığımız zaman bize birçok önemli katkısı bulunmaktadır. Şimdi bu katkıların ve bize sağladığı olanakların neler olduğunu öğrenelim.

- Grup çalışmaları bize sorumluluk alma alışkanlığı kazandırır.

- Planlı ve düzenli çalışma alışkanlığı sağlar.

- Yeteneklerimizi geliştirir.

- Arkadaşlarımız ile beraber daha çok sosyal olmamıza imkan verir.

- Özgüvenimizi artırır.

- Bizim birçok bilgi öğrenmemize yardım eder.

Yukarıda saydığımız bütün bu özellikleri sınıfımızda arkadaşlarımızla beraber grup çalışması yaptığımız zaman elde ederiz. O yüzden mutlaka grup çalışması olduğunda biz de katılmalıyız.

Ayrıca grup çalışmasının aksamaması çok önemlidir. O yüzden grup içerisinde olan her birey ona verilen görevleri eksiksiz yerine getirmelidir. O yüzden sınıfımızda bir grubun içerisine girdiğimiz zaman, bize verilen görevi zamanında ve eksiksiz şekilde tamamlamamız gerekiyor. Mutlaka gruptaki arkadaşlarımızla iş birliği yapmalıyız. Beraber hareket etmeliyiz ve ortak bir karar almalıyız. Aynı zamanda gruptaki arkadaşlarımıza karşı her zaman kibar, saygılı ve hoşgörülü olmamız gerekir. Arkadaşlarımızın düşüncelerine mutlaka saygılı olmalı ve onlarla kararları beraber vermeliyiz.

Grup çalışması yaparken yardımlaşmak çok önemlidir. Mutlaka gruptaki diğer kişilerle yardımlaşmalı ve doğru kararlar vermeliyiz. Özellikle verilen kararlar oy çoğunluğu ile alınmalıdır. Müsait de daha doğru bir karar alma şansına elde etmiş oluruz.

Arkadaşlarımızla beraber çalışmak çok keyiflidir. Onlarla grup çalışması gerçekleştirirken hem eğleniriz hem de birçok farklı bilgi öğrenmiş oluruz. Tabii bunu doğru şekilde gerçekleştirmek için mutlaka grup çalışması adına kurallara uymamız gerekir.

Birçok farklı yerde grup çalışması gerçekleştirebiliriz. Mesela sınıfımızda, okul bahçesinde ya da öğretmenimizin bizi götürdüğü değişik yerlerde gerçekleştirebiliriz. Buradan anlayacağımız üzere iş birliği yapmak her zaman çok önemlidir. İş birliği yaparak çok daha doğru kararları alırız ve üstelik bu kararları hızlı şekilde gerçekleştirebiliriz. Bu sayede zamandan kazanç elde ederiz.

Grup çalışması içerisinde her arkadaşımızın fikirlerine saygı duyarsak ortaya daha iyi bir sonuç çıkar. Özellikle sınıfımızda yarışmaları olduğu zaman, grup arkadaşlarımızın fikirlerini dikkate alırsak beraber daha hızlı ve doğru bir karar alabiliriz. Çok dikkat etmeliyiz. Grup etkinliğini sadece sınıfta değil evimizde ya da dışarı çıktığımız zaman arkadaşlarımızla beraber de gerçekleştirebiliriz.