2. Sınıf Hayat Bilgisi Görgü Kuralları konu anlatımı

Toplum içinde her zaman görgü kurallarına dikkat ederek yaşamamız gerekir. Bu durum hem kendimize olan saygımızı hem de topluma olan saygımızı güçlendirir. Evde ya da okulda ve dışarıda mutlaka görgü kurallarına özen göstermeliyiz. Özellikle yemekte gerekli olan görgü kuralları bizim için çok önemlidir.

Görgü Kuralları

Farklı yerlerde uymamız gereken değişik görgü kuralları bulunmaktadır. Bu kurallar saygı ve sevgi çerçevesinde toplumda yaşamamız için önemlidir. Özellikle çevreye rahatsızlık vermemek ve insanlara karşı saygılı olabilmek için yemek görgü kuralları çok önemlidir.

Şimdi yemek yerken uymamız gereken görgü kuralları nelerdir bunlara bir bakalım.

- Sofraya oturmadan önce mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekir.

- Sofrayı herkesle beraber oturmalıyız.

- Aynı şekilde yemeğe herkesle beraber başlamalıyız.

- Sofrada mutlaka kaşık, çatal bıçak ve bardak kullanmalıyız.

- Tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek almamız gerekir.

- Yemeğimizi yerken ağzımızı şapırdatmamalıyız.

- Ağzımıza mutlaka küçük lokmalar atarak yemeğimizi yemeliyiz.

- Yemeğimizi dökmeden yemeliyiz.

- Sofradan kalkarken her zaman, ‘Afiyet olsun’ demeliyiz.

- Yemeği ve sofrayı hazırlayan kişilere, ‘Elinize sağlık veya teşekkürler’ demeyi unutmamalıyız.

- Yemekten sonra ellerimizi her zaman yıkamalıyız.

- Yemekten sonra ellerimizi yıkamalıyız ve ardından dişlerimizi fırçalamalıyız.

Yukarıda verilen yemek görgü kurallarına tekrar tekrar okumalı ve mutlaka bunları unutmayacak şekilde öğrenmeliyiz. Aynı zamanda her yemek olduğunda bu kurallara dikkat etmeli ve uygulamalıyız. Böylece yemeğimizi ailemizin ya da arkadaşlarımız ile beraber görgü kuralları içerisinde keyifle yiyebiliriz.

Yemeğin dışında dikkat etmemiz gereken bazı görgü kuralları bulunmaktadır. Bu görgü kuralları evimizde ya da okulumuzda ve dışarıda olduğumuz zamanlar uymamız gereken kurallardır.

- Nerede olursak olalım yüksek sesle konuşmamalıyız.

- Otobüse binerken sıraya girmeliyiz.

- Karşıdan karşıya geçerken yaşlı insanlara yardım etmeliyiz.

- Tanıdığımız insanları gördüğümüz zaman onlara selam vermeliyiz.

- Her zaman gittiğimiz yere göre uygun giysiler giymeliyiz.

Bu şekilde farklı kurallara dikkat ettiğimiz zaman toplumda huzurlu şekilde yaşayabiliriz.

Not: Hem dışarıdaki görgü kurallarına hem de yemek görgü kurallarına uymayan arkadaşlarımız olursa, onları mutlaka kibar bir şekilde uyarmalıyız. Ayrıca bu görgü kurallarını bilmeyen arkadaşlarımıza da bunları öğretmeli ve anlatmalıyız. Onların da bu görgü kurallarına uyması için ikaz etmeliyiz.

Unutmamamız gereken önemli görgü kuralları arasında oturup kalkmak gelir. Bulunduğumuz yere göre doğru şekilde oturmalıyız. Özellikle büyüklerimizin yanında ayaklarımızı yaymamalı ve üst üste atmamalıyız.

Görgü kurallarına uyan kişilerin bazı özellikleri bulunur. Şimdi onların bu özellikleri nelerdir bakalım.

- Terbiyeli kişilerdir.

- Saygılı insanlardır.

- Naziktirler.

- Hoşgörülü insanlardır.

Not: Görgü kuralları içerisinde ayrıca başkasının sözünü kesmemek bulunmaktadır. Mutlaka karşımızdaki kişinin konuşmasını bitmesini beklemeliyiz. Onun konuşmasına saygı duymalı ve daha sonra sıra bize geldiği zaman konuşmalıyız.

Ayrıca kimsenin kalbini kıracak kötü bir söz söylememeliyiz. Eğer insanların bazı kusurları var ise bu kusurları onların yüzüne karşı dile getirmememiz gerekir. Böylece toplumda her zaman sevilen ve saygı duyulan insanlar oluruz.

Not: Eğer insanların bize saygı duymasını istiyor isek aynı şekilde biz de onlara saygı duymalıyız. Bunu gerçekleştirmek için ise her yerde görgü kurallarına çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Görgü kurallarına uyarsak toplum içinde saygı duyulan ve aynı zamanda başkalarına saygı duyan insanlar oluruz.