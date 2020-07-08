2.Sınıf özellikle okuma yazma öğrenen öğrencilerin gerçek hayatta ilişkilerinin arttığı sınıf düzeyidir. 8 yaş grubunda olan öğrenciler özellikle öğrendikleri birçok konu ile ilgili gelişmeye açıktır. Bu sebeple ikinci sınıf konuları özellikle daha sonraki yıllar için temel oluşturacak konulara alt yapı sağlar.

2. Sınıf Hayat Bilgisi Geri Dönüşüm Konu Anlatımı

Geri dönüşüm kullanım dışı; geri dönüştürülebilen atık maddelerin ya da malzemelerin çeşitli yollarla tekrar dönüştürülerek imalat sürecine girmesidir. Böylece tüketilen madde daha sonra geri dönüşüm içine girerek yeni bir madde halinde insanların kullanımına sunulabilir. Aksi takdirde birçok kaynak tüketilecek dünya daha da zor duruma düşecektir.

Bu sebeple geri dönüşüm yapmak oldukça önemlidir. Çöp çok olarak nitelendirdiğimiz ve çok şey vardır. Bunlar içinde evsel atıklar dediğimiz meyve sebze atıkları yanında geri dönüştürülebilir, plastik, kağıt, cam gibi geri dönüşüm çöpleri de vardır. Bu sebeple insanlar birçok şeyi çöpe atar. İnsanların çöpe atma oranı her yıl yaklaşık kendi ağırlıklarının 7 katı kadar olmaktadır. Bu da çöplerin her geçen gün artmasına dünyanın daha çok kirlenmesine neden olur.

Çöpler En Çok Nerelerde Oluşur?

Çöpler en çok evlerde oluşmaktadır. Bunun yanı sıra okullar, işyerleri, fabrikalar, inşaat alanları, parklar, piknik alanları, alışveriş merkezleri ve sokaklarda çöplerin çok sık oluştuğu alanlardır. Çöplerin oluşumunun engellenmesi için çöplerin ayırt edilerek çöp kutularına atılması gerekmektedir.

Örneğin: Evsel atık dediğimiz meyve sebze atıkları ayrı bir çöpe atılırken, geri dönüştürebilir çöplerin de ayrı çöplere açılması gerekmektedir. Bunlar; cam, plastik, kumaş, metal gibi maddelerdir. Aksi takdirde evsel atık maddeler karıştığında geri dönüştürülebilir maddeler doğada kalma süresi çok yavaş olduğu için özellikle çevre kirliliğinde çok büyük etki oluşturur. Bu sebeple çöplerini ayrıştırılarak çöpe atmaları gerekmektedir.

Çöplerin Fazla Oluşması Neye Neden Olur?

- Suyun ve toprağın kirlenmesine

- Ağaçların kesilmesine

- Doğal kaynakların çabuk tüketilmesine

- Hayvanların ve buna bağlı olarak yine insanların zarar görmesine

- Enerji tüketiminin artmasına

- Enerji ihtiyacının atmasına

- Çöp depolama alanlarının dolmasını ve dünyanın yaşam süresinin kısalmasına neden olur.

Çöpleri Azaltmak İçin Ne Gibi Yöntemler Kullanılabilir?

- Çöpleri azaltmak için kullanılan yöntemler az atık çıkarmak,

- Eskiyen ürünleri dönüşüm yaparak kullanmak,

- Geri dönüştürmek gerekmektedir.

Tüm bu zararlı etkileri engellemek için en önemli nokta geri dönüşüm yapılmasıdır. Aksi takdirde insan sağlığı ve dünya ciddi oranda etkilenecektir.

Geri dönüşüm çöpe atılan bazı atıkların yeni şeyleri dönüştürülebilmesi ve bu dönüştürülen ürünlerin tekrardan insan kullanımına sunulmasıdır.

Geri Dönüştürülebilir Atıklar Nelerdir?

Kağıt atıklar plastik atıklar cam atıklar ve metal atıklar geri dönüşüm atıkları içinde yer alır. Bu sebeple bu atıklar ayrıca araştırılmalıdır. Kağıt atıklar içinde, kağıt, karton, gazete, dergi, kutu, kullanılmış defter ve kitap gibi birçok ürün yer alırken plastik atıklar içindeyse şampuan kutuları, süt ayran kutuları, yoğurt kapları, naylon poşetler, plastik su şişeleri, ketçap mayonez kutuları ve plastik ev gereçleri yer almaktadır. Cam atıklar içinde ise yer alan cam içecek şişeleri, kavanozlar, cam yağ şişeleri, parfüm şişeleri yer almaktadır. Metal atıkların içinde ise metal içecek kutuları, salça kutuları, metal boya kovaları, deodorant kutuları yer almaktadır. Bu ürünlerin hepsi geri dönüştürülebilen ürünlerdir. Bu sebeple bunlar çöpleri ayrı şekilde ayrıştırılmalıdır ve böylece tekrardan geri dönüşümü sağlanabilir.

Ürünlerin Doğada Yok Oluş Süreleri

Cam şişe 4000 yıl

Kutu kola 10 yıl

Pet şişe 400 yıl

Plastik malzeme 1000 yıl

Kağıt gazete 3 ay

Alüminyum 100 yıl

Plastik tabak 500 yıl kadar bir süre de doğada yok olmaktadır. Ayrıca bu yok olan ürünler içme sularına karışarak insan sağlığına da zarar vermektedir.