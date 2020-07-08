2. Sınıf Hayat Bilgisi Dünya'nın Şekli Ve Hareketleri konu anlatımı

Dünya yaşadığımız gezegendir. Buda sebeple öğrencilerin yaşadığı yeri tanımasını gerektiren bir durumdur. Yaşadığı yeri öğrenen öğrenci geleceğini daha rahat görür. Geleceğini rahat gören öğrencinin hayatı anlaması daha da kolay olur. Bu sebeple öğrencilerin günlük kullandıkları terimleri öğrenmesi çok önemlidir. Neredeyse her gün kullanılan gün, ay, yıl, hafta, saat, mevsim kavramları öğrencilerin bu konu içinde öğrenecekleri konulardır.

Dünya Nedir?

Dünya’nın en kısa tanımı insanların, hayvanların ve bitkilerin üzerinde yaşadığı gezegen olarak bilinmektedir. Dünya kendine has şekli ile sürekli dönme hareketi gösteren bir gezegendir.

Dünya’nın Hareketleri

Dünyanın iki türlü dönme hareketi vardır.

Dünya’nın kendi etrafında ki dönme hareketi: bu hareketle gece gündüz oluşumu meydana gelir. Dünya bu hareketi 24 saatte yapar. Dünya’nın Güneş etrafında ki dönme hareketi: Dünyanın güneş etrafında dönmesiyle mevsimler, yıllar, aylar, haftalar oluşmaktadır. Dünya bu hareketi 365 gün 6 saatte tamamlar.

Bir mevsim kaç aydır 3 aydır. Bir yılda dört mevsim vardır. Bir mevsim 3 aydan oluşur. Bir ay 30 günden oluşur. 1 yılda 12 ay vardır. Bir günde 24 saat vardır. Bir hafta 7 günden oluşur. 1 yıl ise 52 hafta 4 Mevsim 12 ay 365 gün olarak hesaplanır.

Mevsimler: İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış

Aylar: Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık

Günler: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar

Dünya ve Güneş

Dünya Güneş etrafında dönerken aynı zamanda kendi etrafında da dönüş gerçekleştirir. Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur. Dünya kendi etrafında dönerken Güneş'e bakan yüzü gündüzken arkada kalan kısım geceyi yaşar. 1 günlük süre içinde bir kez gündüz, bir kez gece yaşanır. Bu da dünyanın kendi ekseni etrafında bir kez dönüşüne tekabül eder. Dünyanın güneş alan bölümlerinde gündüz yaşanırken, ışık almayan bölümünde gece yaşanır. Dünya kendi etrafında dönerken aynı zamanda ay da Dünya’nın etrafında dolaşır.

Dünyanın kendi etrafında tam bir dönüş yapması bir gün olarak kabul edilir. Dünya sadece kendi etrafında değil Güneş'in etrafında döner.

Bir yılda dört mevsim vardır. Bir yılda 12 ay vardır. Bir yılda 52 hafta vardır.

Bir ayda 4 hafta vardır. 1 ayda 30 gün vardır. Bir ayda 4 hafta vardır.

Bir günde 24 saat vardır. Bir haftada 7 gün vardır. Bir saatte 60 dakika vardır. 1 dakikada 60 saniye vardır.

Mevsimler

İlkbahar: Mart, Nisan, Mayıs Aylarından Oluşur.

Yaz: Haziran, Temmuz, Ağustos Aylarından Oluşur.

Sonbahar: Eylül, Ekim, Kasım Aylarından Oluşur.

Kış: Aralık, Ocak, Şubat aylarından oluşur.

1 yılda 12 tane ay vardır: Bu aylar; Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık’tır.

Bir haftada 7 gün vardır: Bu günler; pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, cumartesi, Pazar.

Böylece öğrenci günlük hayatta en çok kullanılan terimleri öğrenerek çevresini daha rahat tanıyacak ve gelişimlere daha da hakim olarak gün, ay, yıl, mevsim ayrımının neler olduğunu anlayacaktır.