Dağ, ova, plato ve göl gibi coğrafi oluşumlar da doğal unsurlar arasında yer almaktadır. Çiçekler ve ağaçlar balta olmak üzere tüm bitkiler de doğal unsurların bir parçasıdır.

2.Sınıf Hayat Bilgisi Doğal Unsurlar - Konu anlatımı

1- Yağmur:

En çok ilkbahar ve sonbahar aylarında görülen yağış türüdür. Ülkemizde en çok Karadeniz Bölgesinde yağmur yağar. Bu nedenle bu bölgede ormanlık alan çok fazladır. Hafifçe yağan yağmura çisenti denir. Sağanak yağmurlar ise gerekli önlemler alınmazsa sel felaketine yol açabilir. Yağmur, bitkilerin gelişmesini ve meyve - sebzelerin oluşmasını sağlar. Yağmadığı bölgelerde kuraklık meydana gelebilir. Yağmurun en az yağdığı Afrika kıtasında birçok alan çölleşmiştir.

2- Kar:

Bulutlarda biriken nemin soğuk hava dalgaları ile çarpışmasıyla kar yağar. Genelde kış aylarında soğuk hava ile birlikte ortaya çıkan yağış türüdür. Kar erimeye başladıkça toprağın altına çekilir. Bu sayede birçok bitkinin beslenmesini sağlar. Aynı zamanda çevre kirliliğinin önüne geçtiği için de oldukça faydalıdır.

3. Bulutlar:

Bulutların oluşumunda iki ana yapı mevcuttur. Bunlardan biri katılaşmış su damlacıkları bir diğeri buz kristalleridir. Yapılarına ve yüksekliklerine göre birçok bulut çeşidi vardır. En alçak seviyedeki bulutlara Cumulus ve Stratus adı verilir. Yüksek bulutlara Cirrus ve Cirrostraus bulutları örnek olarak gösterilebilir. Yağmur ve kar yağan bulutlar sayesinde olduğu için en önemli doğal unsurların başında bulutlar yer alır.

4- Bitkiler:

Tabiatta yer alan her çeşit bitki doğal unsurlar arasında yer alır. Kayın, çınar, kavak, çam, ıhlamur ağaçları çevremizde en sık gördüğümüz doğal unsurların başında gelir. Orkide, papata, gül ve zambak çiçekleri de hem evlerde hem de bahçelerde yetiştirilen bitki türleridir. Bitkiler ve ağaçlar temiz havanın artmasını sağlarken çevre kirliliğinin önüne geçer. Bu nedenle sık sık fide dikilmeli ve yeşil alanlar genişletilmelidir.

5- Sıcaklık:

Sıcaklık her bölgede ve kıtada farklı hissedilir. Yükseklik arttıkça sıcaklık azalır. Kutuplar, dünyanın en soğuk bölgelerini oluşturur. Çöllerde gündüz sıcaklığı 40 dereceyi geçerken, gece olduğunda eksi 10'lara kadar düşebilir. Dünyada hissedilen en yüksek sıcaklık Afrika kıtasındadır. Kutuplara yaklaştıkça sıcaklık düşer. Dünya'nın güneş etrafında dönmesi mevsimleri oluşturur. Mevsimlerin değişmesi ile birlikte sıcaklıklarda artış ve düşüşler yaşanır.

6- Hayvanlar:

Tüm evcil ve vahşi hayvanlar doğal unsurların bir diğer parçasıdır. Memeliler, omurgalılar, sürüngenler gibi çeşitleri mevcuttur. Kedi, köpek ve tavşan gibi hayvanlar memeliler sınıfına aittir. Balıklar, kuşlar ve sürüngenlerin birçoğu omurgalılar grubunda yer alır. Denizlerde yaşayan tek memeli canlı yunus balığıdır. Çevre kirliliğinin artması ve doğal yaşam alanlarının azalmasıyla birlikte birçok hayvanın nesli tükenmiştir. Bazı hayvanların ise soyu tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınmışlardır.

7- Rüzgar:

Rüzgarlar kendi içerisinde mevsimlik, yerel ve sürekli rüzgarlar olarak üçe ayrılır. Dünyada en sık görülen rüzgar çeşidi ise alizelerdir. Mevsimlik rüzgarlar meltem gibi denizden karaya doğru esebilir. Kışlık rüzgarlar ise yağışlara neden olabilir. Türkiye'de en çok keşişleme ve kara yel rüzgarları görülür. Rüzgarların en önemli görevlerinden biri bitkilerin olgunlaşmasını sağlamaktır. Aynı zamanda havayı düzenli aralıklarla temizlediği için insanlara ve hayvanlara da faydalıdır.

Doğal unsurlara nem, dolu yağışlar, kayaçlar, mağara çeşitleri ve dalgalar da örnek olarak gösterilebilir.