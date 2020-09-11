2. Sınıf Hayat Bilgisi Dengeli Beslenme konu anlatımı

Dengeli ve yeterli beslenmek için yemek seçmemeli ve öğün atlamamalıyız. Yağ ve şeker ağırlıklı gıdalar yerine, sebze ve lif ağırlıklı besinler tüketmeliyiz.

Dengeli Beslenme

1- Kahvaltı Yapalım:

Kahvaltı gün içerisindeki en önemli öğündür. Bu öğünde peynir, domates, salata ve zeytin gibi besin değerli yüksek gıdalar tüketmeliyiz. Çay veya kahve yerine süt içersek, kemiklerimiz daha hızlı gelişir. Yumurta da her kahvaltıda mutlaka yememiz gereken, son derece faydalı bir gıdadır. Tam bir protein deposu olan yumurta, göz ve beyin sağlığına da iyi gelir.

2- Yemek Seçmeyelim:

Tek tip beslenen kişiler daha sık hasta olur. Hep aynı tür gıdalar tükettikleri için yeterli protein alamazlar. Dengeli beslenmek, her yiyecekten az da olsa yemek demektir. Bu sayede vücudumuzdaki sistemler çok daha iyi çalışır.

3- Abur Cuburdan Uzak Duralım:

Abur cubur olarak tanımlanan zararlı yiyeceklerde çok fazla yağ ve şeker bulunur. Şekerli gıdalar, hızlı bir şekilde kilo almamıza neden olabilir. Aynı zamanda aşırı şeker tüketimi doğrudan iç organlarımıza da zarar verir. Çikolata ve şeker gibi gıdaları fazla tüketmek dişlerimizin çürümesine de neden olabilir. Sürekli dışarıdan yemek yerine, annelerimizin yaptığı ev yemeklerini tercih etmeliyiz. Yağ yerine lif, şeker yerine protein ağırlıklı beslenirsek çok daha zinde oluruz.

4- Yemek Saatlerine Dikkat Edelim:

Dengeli beslenmekte yemek saatleri de çok önemlidir. Örneğin gece yatmadan en az 1 saat önce bir şeyler yemeyi kesmeliyiz. Vücudun alınan besinleri sindirmesi saatler sürer. Eğer uyumadan önce yemek yersek, bu midemizin sıkışmasına neden olabilir. Öğün aralarında meyve ve yoğurt gibi doğal gıdalar tüketmeliyiz. İki öğün arasında en az 5 -6 saat olmalı. Yani sabah saat 8'de kahvaltı ettiysek, öğleden sonra 1 ya da 2'den önce yemek yememeliyiz.

5- Su İçelim:

Su, insanların temel hayat kaynağıdır. Günde en az 2 litre su içmeli ve su ihtiyacımızı başka içeceklerden karşılamamalıyız. Diğer içecekler şeker içerdiği için daha fazla susamamıza neden olur. Su içmek, temel sistemlerimizin çok daha hızlı çalışmasını sağlar. Eklemlerin gelişmesini sağlayan su, vücut ısısını da dengeler. Bu sayede kışın hastalıklara karşı daha güçlü oluruz.Terli terliyken su içmemeli, önce üstümü değiştirmeli ve terimizin kurumasını beklemeliyiz. Terliyken soğuk su içmek, bağışıklık sistemine zarar verir ve vücut direncini düşürür.

6- Spor Yapalım:

Beslenme kadar spor yapmak da sağlığımız için çok önemlidir. Haftada en az 3 gün spor veya egzersiz yapmaya özen göstermeliyiz. Vücudumuzun tüm kaslarını ve eklemlerini çalıştırmak, daha enerjik olmamızı sağlar. Bol bol egzersiz yapmak bizi obezite riskine karşı korur ve kemiklerin gelişimini destekler.

7- Sebze - Meyve Yiyelim:

Havuç A vitamini bakımından çok zengindir ve göz sağlığımıza iyi gelir. Tam bir demir ve kalsiyum deposu olan ıspanak da haftada en az bir kere tüketilmeli. Bunun dışında nohut, mercimek, fasulye ve bezelye gibi baklagillerden de ihtiyacımız olan proteinleri alabiliriz. Şeker ihtiyacımızı ise meyvelerden karşılayabiliriz. Elma, portakal, mandalina gibi meyveler, C vitamini ihtiyacımızın çoğunu karşılar. Nezle ve gripken bol bol meyve tüketmek, hastalığın çok daha kısa sürede geçmesini sağlar. Yılın her mevsimi yenilebilen muz ise yüksek potasyum içerir.