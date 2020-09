2. Sınıf Hayat Bilgisi Çevremizi Temiz Tutalım konu anlatımı

Çevremizi temiz tutmak hem kendi sağlığımız hem de ailemizin sağlığı için çok önemlidir. Aynı zamanda yaşamamızı sorunsuz ve güzel biçimde devam ettirebilmek adına, evimiz her zaman temiz olmalıdır. Eğer çevremiz kirli olursa pek çok hastalık ile karşı karşıya kalabiliriz.

Çevremizi Temiz Tutalım

Gün içerisinde bulunduğumuz bütün yaşam alanlarımız her zaman temiz olmalıdır. Ayrıca tüm bu alanlar çevremiz olarak bilinir. Örneğin evimiz içerisinde kendi odamız ve diğer odalar daima temiz olmalıdır. Ayrıca okulumuz ve sınıfımız ve koridor ile okul bahçesi her zaman temiz tutulmalıdır. Evimizin ya da okulumuzun etrafı da yine temiz olması gereken yerlerdir.

Eğer yaşadığımız yerleri temiz tutmaz isek o zaman pislenir. Pislendiği zaman ise çevremizi birçok farklı mikrop sarar. Peki, sağlığımız için tehlikeli olan bu mikroplar nelerdir?

- Bit

- Pire

- Karasinek

- Fare

Bu canlılar her zaman mikroplu yerleri severler ve burada yaşarlar. O yüzden bize de bir sürü hastalık getirirler ve bulaştırırlar. Bunun önüne geçebilmek için ise yapmamız gereken çevremize her zaman temiz tutmaktır. Eğer yaşadığımız yerleri ve çevremizi temiz tutarsak, o zaman yukarıda saydığımız canlılar bize hastalık getiremez.

Evde temizliği annemiz yapar. Ancak burada bize düşen görev temizlik konusunda evde annemize yardım etmektir. Çünkü evde annelere temizlik konusunda baba ve çocuk yardım eder. Peki bizim temizlik konusunda evde annemize yardım ederken ne yapmamız gerekiyor?

- Her gün sabah yataktan kalkınca yatağımızı toplamalıyız.

- Dersimiz bittiği zaman defter ve kitaplarımızı ile tüm ders araçlarımızı dolabımıza ya da çantamıza kaldırmalıyız.

- Oyuncaklarımızı ortada bırakmamalıyız.

- Lavaboyu temiz kullanmalıyız.

- Tuvaletten sonra her zaman sifonu çekmeliyiz.

- Giysilerimizi dağınık bırakmamalı ve katlayarak dolabımıza yerleştirmeliyiz.

Bütün bunları gerçekleştirirsek o zaman evde temizlik konusunda annemize çok büyük yardım etmiş oluruz. Her zaman evimizde temizlik konusunda paylaşım yapmalıyız ve beraber ailece temizlik gerçekleştirmeliyiz.

Okulumuz için de temizlik her zaman çok önemlidir. Hem sınıfımızı hem de okulumuzu hizmetliler temizler. Bizim görevimiz ise onlara yardımcı olmaktır. Özellikle sınıfımıza ve okulumuzun içi ile bahçesine, yiyeceklerimizin çöplerini yere atmamalıyız. Her zaman çöp tenekesine veya çöp kutusuna atmalıyız. Ayrıca kirli ayakkabılarımız ile duvarlara vurmamamız gerekir. Duvarlara boyamalıyız ve yine duvarlara yazı yazmamalıyız. Sıraları çizmeden ve boyamadan her zaman temiz tutmalıyız. Yani evimiz kadar okulumuzu da her zaman temiz tutmamız gerekir.

Ev ve okulumuz haricinde dışarı çıktığımız zaman sokakları çöpçüler temizler. Evimize olan çöpleri bir poşete koyar ve daha sonra çöp kutusuna ya da konteynere atarız. Görevliler ise çöp tenekeleri ve konteyneri çöp arabalarına boşaltırlar. Dış çevreyi korumak için ise yine yapmamız gereken bazı önemli görevler bulunmaktadır.

- Mutlaka yere çöp atmamalıyız.

- Yere tükürmemeliyiz.

- Piknik yaptıktan sonra çöplerimizi çöp poşetine koymalı ve daha sonra çöp kutusuna atmalıyız.

- Yakmış olduğunuz ateşi söndürmeliyiz.

- Yerlere çöp atan kişilerin nazik bir şekilde uyarmalıyız.

Bu kurallara uyarak çevremizi her zaman temiz tutabilir ve hep beraber mutlu bir şekilde yaşayabiliriz. Yani başta evimiz olmak üzere okulumuz ve çevremize her zaman temiz tutmamız gerekmektedir. Bunun için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmemiz gerekir.