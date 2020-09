2. Sınıf Hayat Bilgisi Benim Görev Ve Sorumluluklarım konu anlatımı

Evimiz içerisinde tüm bireylerin farklı görevleri vardır. Sadece evimizde değil aynı zamanda okulumuzda ve dışarı çıktığımızda da görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen göstermeliyiz. Böylece hem zamandan kazanç elde ederiz hem de sağlığımızı koruruz ve daha güzel bir yaşam sürebiliriz.

Benim Görev ve Sorumluluklarım

Gün içerisinde daima görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen göstermeliyiz. Özellikle elimizdeki göre ve sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. Aile büyüklerimizin bize söylediklerini yapmalıyız ve bize verilen sorumluluğa dikkat etmeliyiz.

- Eve geliş ve gidiş saatlerimize dikkat etmeliyiz. Mutlaka ailemizin bize söylediği saatte evde olmaya çalışmalıyız.

- Evimizdeki eşyalarımızı düzenli bir şekilde kullanmalıyız. Onları korumalıyız ve zarar gelmesine engel olmalıyız.

- Kişisel eşyalarımızı düzenli şekilde yerlerine koymalıyız.

- Odamızı her zaman temiz tutmalıyız ve eşyalarımızı yerli yerine koymalıyız.

- Gürültü yapmamalıyız. Evimizin içerisinde birbirimizi rahat edecek davranışlardan mutlaka kaçınmalıyız.

- Aile bireylerine karşı her zaman saygılı ve hoşgörülü olmalıyız. Onlara daima kibar ve anlayışlı yaklaşmalıyız.

- Ödevlerimizi mutlaka zamanında ve eksiksiz bir şekilde tamamlamamız gerekmektedir.

Bütün bu görev ve sorumluluklarımız evimizin içerisinde bize aittir. Gün içerisinde bunları doğru zamanlarda her daim gerçekleştirmeliyiz. Eğer bu görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirsek, o zaman ailemiz de bizimle gurur duyar.

Bizim kendi göre ve sorumluluklarımızın yanı sıra, aynı zamanda aile içinde hepimizin ortak görev ve sorumlulukları da bulunur. Şimdi bunları neler olduğuna hep beraber bakalım.

- Aile içerisinde evimizin kaynaklarını her zaman dikkatli şekilde kullanırız ve tasarruf gerçekleştiririz.

- Para tasarrufu sağlamalıyız.

- Aile içerisinde evdeyken hiç kimse gürültü yapmaz ve kimse kimseyi bu şekilde rahatsız etmez.

- Gerektiği zamanlarda aile bireylerimize danışabiliriz. Böylece vereceğimiz kararlar konusunda doğru fikirler elde edebiliriz.

Görev ve sorumluluklarımız açısından evde ayrıca yardımcı olmamız gereken durumlar söz konusudur. Özellikle aile büyüklerimiz iş yaparken onlara yardımcı olursak, onları hem mutlu etmiş oluruz hem de yorulmalarını engelleriz.

Mesela annemiz giysilerimiz yıkadığı zaman onları asarken yardım edebiliriz. Ayrıca evde aile büyüklerimiz temizlik yaparken yine onlara yardım ederiz. Yemek kurulurken tabak, çatal ve kaşık gibi birçok sofra eşyalarını yerleştirmede ailemize yardımcı oluruz. Gece yatarken yine evimizde yatağımızı kendimiz açabiliriz. Ayrıca giysilerimizi kendimiz giyeriz ve yine kendimiz çıkarırız. Tüm bunlar bizim evimizde kendi sorumluluklarımız ve görevlerimizdir.

Eğer evde bütün işleri bir kişi yaparsa çok yorulur ve o kişi için zahmetli olur. Ayrıca zaman kaybedilir ve diğer işler bu yüzden aksar. O yüzden mutlaka evimizde iş yapılırken aile bireylerimize yardım etmeyi unutmamalıyız.

Eğer yardımlaşma olursa evde işler çok daha çabuk biter. Kimse yorulmaz ve üstelik işler daha doğru şekilde tamamlanır.

Not: Öğrenci olarak bizim en önemli görev ve sorumluluğumuz ödevlerimizi zamanında yapmaktır. Öğretmenimizin okulda bize verdiği ödevleri eve geldiğimiz zaman eksiksiz bir şekilde tamamlamalıyız.

Aile içerisinde her bireyin kendi görev ve sorumlulukları vardır. Aile içerisinde herkes kendi görev ve sorumluluklarını zamanında ve doğru şekilde yerine getirmelidir. Özellikle biz odamız içerisindeki eşyalarımızı ve oyuncaklarımızı, ayrıca okul araç gereçlerimizi her zaman düzenli bir şekilde toplamalıyız. Ayrıca ayakkabı bakımlarımızı yapmalı ve ayakkabımızı her zaman temiz tutmalıyız.

Eğer sorumluluklarımızı ve görevimizi yerine getirirsek, her zaman aile bireylerimiz mutlu olur ve bizimle gurur duyar.