2. Sınıf Hayat Bilgisi Bayrağımız Ve İstiklal Marşımız konu anlatımı

Ulusların bağımsızlığını bayraklar temsil eder. Özgür ve bağımsız olan her ülkenin bayrağı ve ulusal Marşı vardır. Aynı şekilde biz de hem özgür hem de bağımsız bir ülke olduğumuz için, bayrağımız ve marşımız bulunmaktadır. Bizim bağımsızlığımız ile özgürlüğümüze temsil eden en önemli unsurlardır.

Bayrağımız ve İstiklal Marşımız

Ülkemize ait olan hem bayrağımızı hem de İstiklal Marşımızı her zaman korumalıyız ve yaşatmalıyız. Şimdi sırasıyla bayrağımız ve İstiklal Marşı'mızı ele alarak bunlar hakkında daha fazla bilgi öğrenelim.

Ülkemizin bayrağı hakkında bilgiler: Bayrağımızın rengi kırmızıdır. Üzerinde ise beyaz renkli ay ve yıldız bulunur. Atalarımızın canlarını feda etmesi ile bayrağımız günümüzde özgürce dalgalanmaktadır. O yüzden biz de ülkemiz için çok çalışmalı ve bayrağımızın özgür şekilde her zaman dalgalanmasını sağlamalıyız.

Bayrağımız aynı zamanda evimizde, okulumuzda ya da devletimizin kurumlarında dalgalanır. İstiklal Marşı ile beraber göklere çekilir. Bizim için olmazsa olmazlar arasında İstiklal Marşı ile bayrağımız gelir.

İstiklal Marşımız Hakkında bilgiler: Bizim milli marşımızın ismi İstiklal Marşı’dır. Ülkemizin İstiklal Marşı Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır. Daha sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir. Milli Marşımızın bestesini ise Zeki Üngör yapmıştır.

Özellikle pazartesi ve cuma günleri geldiği zaman hem bayrağımız hem de milli marşımız ile beraber tören gerçekleştiririz. Aynı zamanda bunu milli bayramlar geldiği zaman da gerçekleştiririz. Böyle zamanlarda İstiklal Marşı'mızı okuruz. Ancak İstiklal Marşı okunurken mutlaka hazır olda durmalı ve bayrağımızı takip etmeliyiz. Bu bizim İstiklal Marşı ile bayrağımız için en büyük saygıdır.

Şimdi bayrağımız ve İstiklal Marşı'mız hakkında bazı örnekler ele alalım ve konuyu daha iyi şekilde öğrenelim.

Örnek: Ulusal bayrağımızın renkleri nelerdir?

Cevap: Yukarıda yazdığımız gibi bayrağımızın renkleri kırmızı ve beyazdır. Bayrağımızdaki kırmızı renk üzerinde beyaz renkte ay ve yıldız bulunur.

Örnek: İstiklal Marşımız ne zaman okunur?

Cevap: İstiklal Marşımız milli bayramlarımızda, önemli törenlerde ve Pazartesi ile cuma günleri okunmaktadır.

Örnek: İstiklal Marşı'mızın bestesini kim yapmıştır?

Cevap: İstiklal Marşı'mızın bestesini Zeki Üngör yapmıştır.

Örnek: Mehmet Akif Ersoy kimdir?

Cevap: Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'mızı yazan kişidir.

Örnek: Bayrağımızı yabancı birine anlatmak istediğimiz zaman onu nasıl anlatırız?

Cevap: Öncelikle atalarımızın kendini feda etmesi ile bize bu vatanı ve bayrağı emanet ettiklerini söyleriz. Bu yüzden onu korumak için elimizden geleni yapacağımızı dile getiririz. Ayrıca ulusumuzun bağımsızlığını ve özgürlüğünü anlattığını söyleriz. Kırmızı ve beyaz renkli olduğunu anlatırız. Kırmızı renk üzerine beyaz renk ile ay ve yıldızın eklendiğini dile getiririz.

İşte bu şekilde hem İstiklal Marşı'mızı hem de bayrağımızı öğrenmiş olduk. Bu iki değerimizi hiçbir zaman unutma malı ve her daim aklımıza tutmalıyız. Hatta İstiklal Marşı'mızı ezbere öğrenmeli ve okumalıyız. Mutlaka bayrağımız yukarı çekilirken ve İstiklal Marşı okunurken hazır olda beklemeliyiz. Böylece ulusumuza, ülkemize ve bayrağımız ile İstiklal Marşımıza her zaman saygımızı gösterebiliriz.

Eğer bayrağımızı yerde görürsek onu hemen kaldırmalıyız. Çünkü bir bayrak hiçbir zaman yerde olmaz. Her zaman göklerde dalgalanmalı ve yukarıda olmalıdır. Aynı zamanda gerekli yerlerde İstiklal Marşı'mızı da her zaman söylemeli ve kim tarafından yazıldığı ve kim tarafından beslendiğini unutmamalıyız.