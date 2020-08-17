2. Sınıf Hayat Bilgisi Atatürk De Çocuktu konu anlatımı

Atatürk 1881'de Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi ve annesi ise Zübeyde Hanım’dır. Aynı zamanda Makbule isminde bir de kız kardeşi vardır. Mustafa Kemal Atatürk farklı okullarda okuyarak çok önemli bir asker olmuş ve ülkenin kurtuluşu için liderlik yapmıştır.

Atatürk’te Çocuktu

Her büyük adam gibi Atatürk de çocuktu. Atatürk'ün çocukken ilk ismi Mustafa idi. O dönemler Atatürk'ün babası oğlunun Şemsi Efendi İlkokulu'na gitmesini istiyordu. Ancak annesi ise mahalle mektebine gitmesini istiyordu. Önce mahalle mektebine başlayan Atatürk, daha sonra Şemsi Efendi okuluna gitmeye başladı. Okula başladıktan sonra Atatürk'ün babası vefat etti. Babası öldüğünde Atatürk 7 yaşındaydı.

Daha sonra annesi ve kız kardeşiyle beraber dayısının yanına taşındılar. Bu dönemde tarlada dayısının işlerine yardım etti. Ancak Zübeyde Hanım oğlunun okuldan ayrılmasına çok üzülmüştü. Bu yüzden Mustafa'yı alıp yeniden Selanik’e taşındılar. Atatürk askeri okula gitmek istiyordu. Ancak annesi bunu istemiyordu. Bu yüzden Atatürk gizlice askeri ortaokul sınavlarına girdi ve kazandı.

Bu dönem içerisinde başarılı bir ortaokul dönerimi geçirdi. Onu çok seven matematik öğretmeni ona, ‘Kemal’ ismini verdi. Çünkü çok başarılı ve çok çalışkan bir öğrenciydi. Bundan sonra ise adı, ‘Mustafa Kemal’ oldu.

Atatürk ortaokulu bitirdikten sonra 1895 yılında askeri liseye yazıldı. Başarılı bir şekilde ortaokulu tamamladıktan sonra, 1899 yılında harp okuluna girdi. Harp okulunda yine başarılı bir dönem geçirerek burada yüzbaşı rütbesi ile mezun oldu. Ülkenin zorlu döneminde ve yabancı ülkeler ülkemizi işgal etmişken, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı ve Kurtuluş Savaşı'nı başlattı.

Atatürk önderliğinde Türk milleti kendi bağımsızlığını Kurtuluş Savaşı ile beraber kazandı. Daha sonra Atatürk adını aldı ve nüfus kimliğinde Mustafa Kemal Atatürk olarak ismi geçti. Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Ölümü saat tam 09.05’te gerçekleşti. Vefatının hemen ardından ülkedeki tüm bayraklar yarıya indirildi. Daha sonra Anıtkabir'e nakledildi. Hala Mustafa Kemal Atatürk Anıtkabir'de edebi uykusundadır.

Mustafa Kemal Atatürk ayrıca çocukluk döneminde anılarını yazardı. Özellikle dayısının yanına annesi ile beraber taşındıktan sonra, o dönemde başına gelen bazı olayları anı olarak çocukken yazdı. Dayısının tarlasında yaşananları, kargaları nasıl kovaladığını ve en yakın arkadaşlarını anlattı. Ayrıca Atatürk çocukken de askerliğe ilgi duyar ve büyüyünce asker olmak isterdi. Bu yüzden anılarında da yine büyüyünce asker olacağına yazardı.

Atatürk çocukken arkadaşlarıyla sokakta oyunlar oynar ve bu oyunlarda hep önderlik ederdi. Mesela bazen kaçma kovalamaca oyunları oynarlardı. Arkadaşlarının bir kısmı kaçan kişiler olurken diğerleri ise onları kovalayan güvenlik görevlileri olurdu. Atatürk o dönem de arkadaşına liderlik eder ve oyunlarda hep galip gelirdi.

Özellikle arkadaşları ile askercilik oynamaktan çok mutlu olurdu. Askercilik oynarken Atatürk'ü hep komutan seçerlerdi. Karşısında hazır ola geçen arkadaşlarına çeşitli görevler verirdi. Arkadaşları ise emredersin Komutanım diyerek Atatürk'ün söylediklerini yapardı. Aynı zamanda arkadaşları oyunlar içerisinde karşısında hazır olda beklerdi. Onları sıraya sokar ve aynı zamanda uygun adım yürütürdü. Ayrıca tahtadan tüfekler yaparlar ve arkadaşları ile birlikte değişik oyunlar oynardı. Bu yüzden Atatürk'ün ileride çok büyük bir önder ve lider olacağını anlamışlardı.