2. Sınıf Hayat Bilgisi Ailemizde Karar Alma Süreçleri konu anlatımı

Ailemiz içerisinde bazen kararlar alınmak zorunda kalınır. Bu durum hangi karar olursa olsun eğer bize ilgilendiriyorsa mutlaka ailemiz bizim de fikrimizi almalıdır. Bu sayede ailece doğru kararlar verebiliriz ve bu kararlar ailemiz için iyi olabilir.

Ailemizde Karar Alma Süreçleri

Fiziksel açıdan baktığımız zaman aile bireyleri içerisinde pek çok yönden benzerlik vardır. Mesela gözlerimiz ya da saçlarımız, boyumuz ve yüzümüzün şekli gibi birçok benzerlikten bahsedebiliriz. Ancak daha önemlisi aile arasındaki bireyler içerisinde pek çok farklılık vardır. Bu farklılıklar ailemizi daha güçlü yapar. Yani bu farklılıklar doğaldır ve aynı zamanda güzeldir. Bu sayede farklı ve özel bireyler olurken, ayrıca diğer aile bireylerine göre farklı fikirlerimiz olur. Bu fikirlerimiz ailemiz açısından karar alma süreçleri konusunda çok önemlidir.

Hepimiz ailemizle beraber yaşarız. Bu yaşantı içerisinde bazı kararların alınması gerekebilir. Ancak aileyi ilgilendiren her kararda çocukların da fikirleri sorulmalıdır. Çünkü her çocuğun kendi fikrini özgürce söyleme hakkı vardır. Çocuklar ailenin birer parçasıdır ve farklı fikirleri vardır. O yüzden bizi ilgilendiren kararlar söz konusu olduğu zaman, aile içerisinde fikirlerimizi söylemeye kesinlikle çekinmemeliyiz.

Ailemiz bir karar alırken bizim de bazı isteklerimiz olabilir. Bu kararlar içerisinde mutlaka bizim de isteklerimiz yer almalıdır. O yüzden karar alma süreci içerisinde aile büyükleri mutlaka çocuklara da fikirlerini sormalıdır. Çocukların alınacak kararlar konusunda ne istedikleri sorulmalıdır. Bu sayede fikirlerimizi aile büyüklerimize söyleyebilir ve isteklerimizin yerine gelmesine olanak tanıyabiliriz.

Şimdi bu konuda bir soru soralım ve cevabını bulmaya çalışalım.

Örnek: Aile içerisinde kararlar alınırken aşağıdaki aile bireylerinden hangisinin dediği olur?

- Babanın dediği olur.

- Annenin dediği olur.

- Çocuğun dediği olur.

- Beraber karar alınır.

Yukarıdaki maddelere baktığımız zaman en son madde bizim için doğru olandır. Çünkü ne demiştik? Aileyi ilgilendiren bir karar alındığı zaman mutlaka bu karar beraber alınmalıdır. Yani ailede bir karar alınırken tek başına ne anne ne baba ne de çocuklar tek başına karar alabilir. Mutlaka doğru bir karar alınabilmesi için ve herkesin hakkını korumak adına, aile içinde beraber karar alınmalıdır.

Tek başımıza kesinlikle karar vermemeliyiz. Bir karar verirken mutlaka ailemize danışmalı ve onlardan da fikir almalıyız. Özellikle aile bireylerini ilgilendiren bir konu var ise, mutlaka onlara bunu söylemeliyiz. Böylece beraber karar verebilir ve en doğru düşünceyi yapabiliriz. Eğer kendi başımıza hareket eder ve yanlış karar verirsek o zaman zarar görebiliriz. Çünkü aile büyüklerimiz bizden daha çok şeyi bilir ve doğru olanı bize söyler.

Karar verirken bunu tek başıma yapmayacağımız bazı hususlar mevcuttur. Şimdi bu hususları beraber inceleyelim.

- Paramızı harcarken mutlaka ailemize sormalıyız.

- Kitap ve defter gibi okul ihtiyaçlarımız olduğunda, kendimiz almadan önce bu kararı ailemizle konuşmalıyız.

- Dışarı çıkarken buna kendimiz karar vermemeliyiz. Mutlaka aile büyüklerimize söylemeli ve bu kararı onlara bırakmalıyız.

Aile içerisinde ortak karar almak büyük bir öneme sahiptir. Aile için bir karar verilecek ise mutlaka ailemiz içerisindeki herkes bu kararı bilmelidir. Buna çok dikkat etmemiz gerekir.