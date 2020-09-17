2. Sınıf Hayat Bilgisi Adresimizi Öğrenelim konu anlatımı

Evimizde ailemizle beraber yaşarız. Evimizin birçok farklı özelliği vardır ve bu özellikler ile diğer evlerden ayrılır. Aynı zamanda evimizin bir adresi bulunmaktadır. Böylece okuldan ya da sokaktan eve dönerken rahatlıkla evimizi bulabiliriz. O yüzden mutlaka evimizin adresini iyi ezberlemeli ve aklımızda tutmalıyız. Evimizin adresini asla unutmamalıyız.

Adresimizi Öğrenelim

Evimizin adresini öğrenirken bilmemiz gereken bazı hususlar mevcuttur. Mesela evimizi diğer evlerden ayıran bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özellikleri aklımıza tutarsak o zaman evinizi kolayca bulabilirsiniz. Yani evimize geldiğimiz zaman hangi evin bize ait olduğunu kolayca anlayabiliriz. Peki, evimizin özellikleri neler olabilir?

- Evimiz Bahçeli olabilir.

- Tek katlı evimiz olabilir.

- Havuzlu evimiz olabilir.

- Küçük bir evimiz olabilir.

- Apartman dairesi olabilir.

Bu şekilde evimizin daha birçok farklı özelliği bulunmaktadır. Mesela evimizin rengini de aklımızda dikkatli bir şekilde tutabiliriz. Böylece evimizin yakınlarına geldiğimiz zaman hangi evin bize ait olduğunu kolayca bulabiliriz.

Herkesin evi güzel ve özeldir. Evimiz bizim için çok önemlidir ve ailenizle beraber okulumuza gitmediğimiz zamanlar hayatımızı orada geçiririz. O yüzden evimizin adresini iyi bilmemiz gerekmektedir. Eğer dışarıdayken evimizin adresini unutursak, hemen bir polis merkezine gitmeliyiz. Kaybolduğumuz zaman en yakın polis merkezine giderek yardım istemeliyiz. Adresimizin ne kadar kısmını hatırlıyorsak polislere söyleyebiliriz. Böylece polisler bizi evimize götürebilir.

Evimizin adresini iyi bilmemiz için bazı bilgileri iyi bilmemiz gerekmektedir. Adres yazarken ya da adresimizi bulurken birtakım bilgiler bulunur. Gelin şimdi bu bilgilerin neler olduğuna bakalım.

- İl adı

- İlçe adı

- Mahalle adı

- Cadde adı

- Sokak adı ya da numarası

- Kapı numarası

İşte yukarıda saydığımız bilgileri iyi bildiğimiz zaman her daim evimizin adresini kolayca bulabiliriz. Eğer adresimizi unutacak olursak önlem olarak bir kağıda ya da defterimize yazabiliriz. Bu kağıt ya da defteri yanımızda taşıyarak kolayca adresimize bakabilir ve bulabiliriz.

Not: Adresimizi kesinlikle bir yabancıya söylememeliyiz. Yaşadığımız yerin adresini hiçbir yabancı bilmemelidir. Eğer bir yabancı kişi bizi adresimizi sorar ise o zaman söylememeli ve hemen oradan uzaklaşmalıyız. Bu durumda eğer bize dokunmaya kalkarsa bağırmalıyız ve yardım istemeliyiz.

Evimizin adresi için bir telefon numarası bulunur. Aynı şekilde telefon numarasını da aklımızda tutabiliriz. Mesela aile üyelerimizin cep telefon numaralarını aklımızda tutabiliriz. Eğer bunu yapamazsak o zaman defterimize cep telefon numaralarını yazabiliriz. Böylece ihtiyacımız olduğu zaman polis merkezinde polislere telefon numarasını söyleyebiliriz.

Doğum günü partisi olduğu zaman arkadaşlarımızı evimize çağırırız. Peki, böyle durumlarda arkadaşlarımız evimizi nasıl bulacak? Tabii ki evimizin adresini onlara vereceğiz ve onlar da evimizin adresini rahatlıkla bulacak. Ancak tam adresini eksiksiz şekilde yazmamız gerekir. Özellikle dışarıda oyun oynarken biraz uzaklaştığımız zaman evimizin adresini bilirsek kolayca bulabiliriz. Mutlaka evimizin dış duvarının hangi renk olduğunu, nasıl bir görüntüye sahip olduğunu mutlaka aklımıza tutmalıyız. Bu şekilde evimizi çok daha kolay biçimde bulabiliriz.

Eğer apartmanda oturuyorsak apartmanın ismini bilmeliyiz. Bu şekilde çok daha kolay evimizin adresini bulabiliriz. Siz de evinizin adresini defterinize birkaç defa yazabilir ve böylece aklınızda tutabilirsiniz. Eğer evinizin adresini bilmiyorsanız o zaman aile büyüklerinizden öğrenebilirsiniz. Daha sonra defterinizi yazabilir ve ezberleyebilirsiniz.