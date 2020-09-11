2. Sınıf Hayat Bilgisi Acil Durumlar konu anlatımı

Acil durumlarda yapmamız gereken bazı durumlar söz konusudur. Öncelikle sakin olmalı ve telaşa kapılmamalıyız. Aynı zamanda mutlaka yardım almalıyız. Yardım alırken ise bilmemiz gereken bazı telefon numaraları bulunur. Bu numaraları başımızdan geçen kazaya göre kullanmalı ve onları aramalıyız.

Acil Durumlar

Mahallemizde, sokağımızda, evimizin ya da okulumuzda iken başınızdan farklı olaylar ve kazalar geçebilir. Peki, bunlar ne olabilir?

- Yangın

- Su baskını

- Yüksek yerlerde mahsur kalmak

- Doğalgaz sızıntısı

Böyle durumlarda öncelikle yapmamız gereken anne ve babamızı aramaktır. O yüzden mutlaka anne ve babamızın telefon numaralarını iyi bilmemiz gerekiyor. Eğer evimizde bizden büyük ağabeyimiz ya da ablamız var ise, aynı şekilde onların da telefon numaralarını bilmeliyiz.

Ailemizi aramak ile beraber ayrıca acil durumlarda aranması gereken bazı telefon numaraları bulunur. Aynı şekilde bu telefon numaralarını da aklımıza yazmalı ve bir daha unutmamalıyız. Şimdi acil durumlarda hangi numaraları aramamız gerekiyor bunlara tek tek bakalım.

İtfaiye (110): Yangın ve su baskını gibi sorunlar ile karşı karşıya kaldığımız zaman, 110 numaralı telefonu aramalıyız.

Ambulans (112): Yaşanabilecek kazalar, yaralanmalar, boğulma, kalp krizi ya da yanma gibi olaylarda mutlaka 112 numaralı telefonu aramalıyız. Nerede olursak olalım hızlı şekilde ambulans gelerek sağlık ekibi müdahale eder.

Polis (155): İnsanlara zarar verme (Öldürme, yaralama, kaçırma ya da malına zarar verme) ve hırsızlık gibi durumlar ile karşı karşıya kaldığımızda, mutlaka 155 numaralı telefonu aramalıyız. Böylece polis gelir ve olaya müdahale eder.

Jandarma (156): Eğer şehir yerine Kırsal kesimde yaşıyor isek o zaman polis değil jandarmayı aramalıyız.

AFAD (122): Hayatımızda meydana gelebilecek bazı doğal felaketlere karşı aramamız gereken numara 122’dir. Bunlar içerisinde deprem, çığ, tsunami, heyelan, sel baskını ya da fırtına gibi felaketlerde mutlaka 122 numaralı telefonu aramamız gerekmektedir. Ayrıca böyle durumlarda çok sakin olmalı ve telaşa kapılmamalıyız. Özellikle deprem ülkemizde en tehlikeli doğal afetler arasında yer alır. O yüzden deprem hakkında öncesinde, sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenleri daha detaylı öğrenmeliyiz.

Sosyal destek hattı (183): Evde yaşanan şiddet (kadın ve çocuğa yapılan şiddet) söz konusu olduğu zaman mutlaka 183 numaralı telefonu aramalıyız. Aynı zamanda cami avlusu gibi yerlerde bebek bulunduğu zaman da yine sosyal destek hattı aranmalıdır. Böylece Sosyal Hizmetler Kurumu’ndan gelecek kişiler bizlere bu konuda yardımcı olur.

Acil Durumlarda Telefonları Ararken Yapmamız Gerekenler

Acil durumlar söz konusu olduğu zaman yukarıda verdiğimiz telefon numaralarını mutlaka aramalıyız. Ancak bunları gerçekleştirirken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

- Öncelikle sakin olmalı ve telaşa kapılmamalıyız.

- Mutlaka yaşadığımız acil duruma bağlı olarak doğru telefon numarasını aramalıyız.

- Adımızı ve olayın olduğu yerin açık adresini, net ve doğru şekilde söylememiz gerekir.

- Acil durum hattından bize sorulan sorulara sakin şekilde ve doğru cevaplar vermeliyiz.

Bunlara dikkat ederek yaşadığımız acil durum karşısında kötü olaylardan kurtulabiliriz.

Not: Acil durum hatlarını kesinlikle gereksiz yere meşgul etmemeliyiz. Unutmayalım ki başka yerlerde birçok insanın acil yardıma ihtiyacı olabilir. İlgili kişilerin ilgili yere kısa sürede ulaşabilmesi için acil durum hatlarını boş yere aramamamız gerekmektedir.