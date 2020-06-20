2 milyona yakın öğrenci sınavda

LGS, bugün saat 09.30’da başlayacak. Ancak kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin en geç saat 09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunmaları gerekiyor. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) bulundurmak zorundalar. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Adaylar yanlarında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaklar.

SINAV BELGELERİ SIRADA

Bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle fotoğraflı sınav giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından alınıp mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

HANGİ TESTLER VAR

LGS’nin birinci oturumu yurtiçi ve yurtdışı tüm sınav merkezlerinde saat 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika sürecek. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olacak.

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yer alacak. Saat 10.45’te ilk oturum tamamlandıktan sonra liseye giriş sınavının ikinci oturumu saat 11.30’da başlayacak. Saat 12.50’de de sınav sona erecek.

COVID-19’LU ADAYLAR SINIFTA TEK OLACAK

HEM lise hem üniversite sınavı öncesi Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM, COVID-19 olan adaylar ayrı salonlarda sınava girdi. COVID-19 hastalığı nedeniyle karantinada olup, sınav için başvuruda bulunanlar ayrı okul binalarında sınava alındı. Bu binalarda da tek kişilik salonlarda oturdular. Okullarda sağlık görevlisi ve bazı yerlerde ambulans desteği sağlandı. Sınav görevlileri de eldivenlerle soru kitapçığını dağıttı. COVID-19 hastası adayların gözetmenleri maske, eldiven dışında siperlik de taktı.

SONUÇLAR 16 TEMMUZ’DA

LGS’ye tüm 8’inci sınıf öğrencilerinin başvuruları bakanlık tarafından merkezi olarak yapıldı. Ancak sınava katılmak isteğe bağlı bırakıldı. Sınav sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak.

VELİLERE TATİL YOK

ÖZEL okullara girecek adaylar için her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz tatili yok. Kolejler, sınav sonuçlarının ilanının ertesi günü yani 17 Temmuz’da taban puanlarını ilan edecek. Ön kayıtlar 20 Temmuz’da başlayacak, 21 Temmuz’da kesin kayıt olacak. İkinci ön kayıt 23 Temmuz’da başlayıp, kesin kayıtlar 24 Temmuz’da yapılacak. Kolejlerde serbest kayıt dönemi 27-28 ve 29 Temmuz’da olacak. Kayıt işlemleri için okul binalarına sadece bir kişi kabul edilecek. Ön kayıtlar elektronik ortamda ya da bizzat okula giderek yapılacak.