2. Meşrutiyet dönemi gelişmeleri, olayları ve ıslahatları nelerdir? 2. Meşrutiyet özelllikleri, fikir akımları ve yenilikleri

2. Meşrutiyet, 1. Meşrutiyet döneminde padişah tarafından askıya alınan Anayasa'nın yeniden yürürlüğe girmesiyle başlayan dönemdir.



2. Meşrutiyet Dönemi Gelişmeleri, Olayları ve Islahatları Nelerdir?



Tarihçiler arasında farklı görüşte olanlar mevcut olsa da 2. Meşrutiyet dönemini 23 Temmuz 1908 tarihinde, askıda olan Kanun-i Esasi'nin yeniden ilan edilmesiyle başlayan ve Sultan Vahdettin tarafından 11 Nisan 1920 tarihinde tasfiye edilmesine kadar geçen dönem olarak kabul edilmektedir.

2. Meşrutiyet dönemi içte ve dışta çok çalkantılı olayların yaşandığı bir dönem olmuştur. Şöyle ki;

2. Meşrutiyet Döneminde 1. Balkan Savaşı çıkmıştır.

2. Meşrutiyet Döneminde dünyada, I. Dünya Savaşı çıkmıştır.

Osmanlı Anayasası'nın yeniden yani 23 Temmuz 1908 tarihinde ilan edilmesiyle birlikte derhal seçimlere gidilmiştir. İttihat ve Terakki Fırkası ile Ahrar Fırkası seçime katılmıştır.

Seçimi İttihat ve Terakki Fırkası kazanmış ve 17 Aralık 1908 tarihinde meclis çalışmalarına başlamıştır. Bir müddet sonra İttihatçılara karşı halk arasında hoşnutsuzluk başladı.

31 Mart vakası olarak bilinen olaylar yaşandı. Muhalif bir gazeteci olan Hasan Fehmi Bey'in bir İttihat Ve Terakki fedaisi tarafından öldürülmesi iç kargaşaya sebep oldu. Çıkan ayaklanmayı ancak Selanik'ten gelen Harekat Ordusu 24 Nisan tarihinde bastırabildi.

Bu ayaklanmadan mevcut padişah II: Abdülhamid sorumlu tutuldu ve tahttan indirilerek yerine V. Mehmet adıyla Şehzade Mehmet Reşat Efendi geçirildi.

08 Ekim 1912 tarihinde çıkan Balkan Savaşları tam bir hezimet oldu. Arnavutluk, Makedonya, Selanik ve Batı Trakya toprakları kaybedildi.

"Bab-ı Ali baskı" olarak bilinen askeri darbe gerçekleştirildi. Harbiye Nazırı Nazım Paşa çıkan arbedede öldü. Kamil Paşa silahla tehdit edilerek istifa ettirildi ve yerine Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa sadrazam ilan edildi.

Fakat bir müddet sonra Mahmut Şevket Paşa makam arabasının içinde suikaste uğradı. Bu olay üzerine ülkede baskı yönetimi arttırıldı.

Sait Halim Paşa sadrazam ilan edildi. Mehmet Talat Paşa, Cemal Paşa ve Enver Paşa'dan oluşan bu üçlü idareyi ellerine almış oldu.

Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakların geri alınabileceği düşüncesi ile 1. Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında katılma kararı verildi. Ancak tam tersi oldu. Bu savaştan büyük toprak kaybı ile mağlup olarak çıkıldı.

1. Dünya Savaşı mağlubiyeti üzerine 2. Meşrutiyet 6 yıl daha devam etmiştir ve üçüncü Meclis-i Mebusan 21 Aralık 1918 tarihinde feshedilmiştir.

2. Meşrutiyet Özellikleri, Fikir Akımları ve Yenilikleri



2. Meşrutiyet Döneminde Kanun-i Esasi'de önemli değişiklikler yapılarak bu kez padişahın yetkileri sınırlandırılırken meclis üstünlüğüne dayalı bir sistem kurulmuştur. Fakat daha sonra gelişen olayların da etkisiyle meclis karşısında hükümetin yetkileri genişletilmiştir. Fakat bu değişikliklere rağmen devlet yine teokratik ve monarşi idi.



Kanun-i Esasi'nin de askıya alınması ile uzun bir baskı dönemine tepki olarak 2.Meşrutiyet ilan edilmişti. Bu arada Osmanlı Devleti'nin durumu her gün biraz daha kötüye gitmekteydi. İttihat ve Terakki 1908 devriminden sonra iktidarı ele geçirmiş ve ülkenin kaderine 1918 yılına kadar egemen olmuştu. Bu süreçte İttihat ve Terakki Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde etkili olmuş ve bilhassa da dış politikasına yön vermiştir.