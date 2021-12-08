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Pompalar genellikle bir alan içerisindeki suyun boşaltılması için kullanılıyor. Pompa türlerinden biri olan 2 hp dalgıç pompalar 100 metre derinliğe koyulabiliyor.

2 Hp Dalgıç Pompa Kaç Metreden Su Çeker ve Kaç Amper Harcar?

Dalgıç pompalar su çekme konusunda oldukça faydalı olan cihazlardır. Cihazların sahip olduğu birçok özellik bulunuyor. 2 Hp dalgıç pompa su çekme konusunda kullanılan pompa türüdür. 100 metre derinliğe kadar koyulabilir ve su çekme işlemleri gerçekleştirebilir.

2 hp dalgıç pompaların kaç amper harcadığı konusunda da bireyler detaylı bazı araştırmalar yapıyor. 2 hp olan dalgıç pompalar yaklaşık olarak 10 ile 12 metre seviyelerinde bir amper harcaması yapabiliyor.