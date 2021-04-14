2  bin öğrenciye tablet desteği

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV), pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçilmesinin yarattığı tablet ihtiyacını karşılamak ve çocukların eğitimlerine kesintisiz devam etmelerini sağlamak amacıyla Eski Arçelikliler Derneği’nin (EAD) iş birliğiyle yürüttüğü ‘Yeni Dünya’ kampanyası kapsamında 2 bin 53 çocuğa tablet ulaştırıldı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlayan tablet dağıtımları kapsamında, Aralık ayına kadar 498, Ocak ve Şubat aylarında 728 ve geçtiğimiz ay ise 827 çocuğa tablet dağıtıldı.

DOĞU’DAN BATI’YA TÜM ÇOCUKLARA FIRSAT EŞİTLİĞİ

İstanbul Beykoz’dan başlayan dağıtımlar, Siirt Kurtalan ve Pervari, Van Gevaş ve Erciş, Şanlıurfa Harran, Şırnak Cizre, Gaziantep Şehitkamil ve Şahinbey, Diyarbakır Ergani, Mardin Savur ve Midyat, Erzincan Üzümlü ve Merkez, Hakkari Merkez, Afyonkarahisar Derbent, Giresun Espiye, Batman Merkez, Ankara Etimesgut, İzmir Bayraklı, Bornova, Çiğli ve Egekent, Zonguldak Çaycuma ve Tekirdağ Çorlu’da devam ederek, kampanyanın Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara ulaşması sağlandı. Kampanya kapsamında daha da çok çocuğa ulaşmak için çalışmalar devam ediyor. Tabletlerine kavuşan öğrenciler hem Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği derslere hem de fen, matematik, İngilizce, bilişim, okuma, sosyal-duygusal öğrenme etkinliklerinin bulunduğu TEGV uzaktan eğitim platformuna ulaşabiliyor.

ÇOCUKLARIN SIKINTISINA ÇARE OLMAK İSTEDİK

Kampanyayı yeni kurumsal ve bireysel bağışlarla daha da büyütmeyi arzu ettiklerini belirten TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, “Pandeminin, eğitimde fırsat eşitsizliğini artırdığı tartışmasız bir gerçek. Çocuklarımız hem okullarından ve arkadaşlarından ayrı kalıyor hem de çeşitli altyapı sorunları nedeniyle uzaktan eğitimden eşit şekilde yararlanamıyor. Ödevlerini annesinin telefondan yapmaya çalışan, televizyondan derslerini takip ederek sınavlara hazırlanan çocuklarımızın yaşadıkları bu sıkıntıya son vermek amacıyla başlattığımız Yeni Dünya kampanyası, duyarlı kurumlar ve bireylerin bağışlarıyla büyüyor. Bugüne kadar Tekirdağ’dan Şanlıurfa’ya, Zonguldak’tan Şırnak’a, İzmir’den Batman’a, Ankara’dan Siirt’e kadar ülkemizin dört bir yanındaki 2 bin 53 çocuğumuzu tabletleriyle buluşturduk. Onların gözündeki ışığın nedeni olan tüm bağışçılarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza fırsat eşitliği sunmaya çalıştığımız kampanyanın, tüm duyarlı insanların ve eğitim dostlarımızın desteğiyle daha da büyüyeceğine inanıyoruz” dedi.