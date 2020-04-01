2 bin kişiyi işe alacaklar

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar, işleriyle ilgili de tedirginlik yaşarken, Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, okullarında kimsenin işten çıkarılmaması garantisiyle ilgili kararı kamuoyuyla paylaştı. Dünyanın küresel bir sağlık problemiyle karşı karşıya kaldığı bu günlerde insandan daha değerli hiçbir şey olmadığını belirten Hüseyin Yücel, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu sağlık sorununun ekonomik yansımaları mutlaka olacak. Reel sektörün, istihdamın en yoğun olduğu özel öğretim sektöründeki bir temsilcisi olarak, bunu elbirliğiyle en aza indirmek için çabalıyoruz. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, 73 ilde 25 bin 187 kişiye istihdam sağlayan büyük bir eğitim grubu. İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim döneminde, hiçbir çalışanımızın mevcut sözleşmesini fesh etmeyeceğiz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılı için ocak ayından başlayarak bugüne kadar yüzde 65’ini tamamladığımız sözleşme sürecine de kaldığımız yerden devam edeceğiz. 15 yeni okulumuzu planladığımız gibi 2020-2021 döneminde faaliyete geçireceğiz. Yeni okullarımızda da 2 bin yeni öğretmen ve personel kadrosu açıp, istihdamımızı yüzde 10 oranında arttıracağız” dedi.