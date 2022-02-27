2 bin 109 yeni anaokulunun planlaması tamamlandı

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Proje kapsamında yapımı tamamlanan 59 anaokulu ile birlikte uluslararası projelerle şu ana kadar 86 yeni anaokulu ve 6 bin 950 yeni ana sınıfı açan MEB, 5 yaş grubunda okullaşma oranını kısa sürede yüzde 78’den yüzde 90’a çıkardı.

MEB, hedeflerine ulaşmak için 216 yeni anaokulunun yapım ihalesini tamamlarken arsaları belirlenen bin 807 anaokulu da yatırım planına alındı. Yatırım planına alınan bu anaokullarının da ihale hazırlıkları devam ediyor. İhale hazırlıkları devam eden anaokullarının 165’i özel eğitim anaokulu olarak planlandı. Böylece proje sonrası hizmete alınan, ihalesi tamamlanan ve yatırım planına alınan anaokulu sayısı 2 bin 109’a çıktı.

EN FAZLA ANAOKULU İSTANBUL, GAZİANTEP VE DİYARBAKIR'A

Planlaması tamamlanan ve ihale süreci devam eden anaokullarından 138'i Gaziantep’e yapılacak. Gaziantep’i İstanbul 112, Diyarbakır 101, Şanlıurfa 81, Ankara 79, Bursa 74, Antalya 61, Adana 49, Adıyaman 44 ve Van 43 anaokulu ile takip ediyor.

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Millî Eğitim Bakanlığı, okulöncesi eğitime erişimde özel çocukları da unutmadı. Özel eğitim anaokullarını tüm illere yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında 2019’da 28 ilde bulunan 52 özel eğitim anaokulu sayısını 2021 sonu itibarıyla 81 ilde 112’ye yükseltti. Bu yıl da 23 özel eğitim anaokulu açan MEB, böylece özel eğitim anaokulu sayısını 135’e yükseltti. Bakanlık, 2022 yılında özel eğitim anaokullarına erişimi artırmak için 165 yeni özel eğitim anaokulunu yatırım programına aldı. Böylece 2022 yılı sonunda özel eğitim anaokulu sayısı 300’e çıkacak.

EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimde erişimi tüm illerde artırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini ve tüm çalışmaların takvimine göre ilerlediğini belirtti. Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayan Bakan Özer, şunları söyledi:

“2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız. Gerekli yatırım ve bütçe planlamalarımızı yaptık. Projeyi, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himaye ve destekleriyle başlattık ve yürütüyoruz. İlk adım olarak İstanbul’a her biri 12 derslikli 100 yeni anaokulu yapımını başlattık. Proje kapsamında şu ana kadar 86 yeni anaokulu ve 6 bin 950 yeni ana sınıfı hizmete açtık. 216 yeni anaokulunun yapım ihalesini tamamladık. Arsaları belirlenen 1.807 anaokulunu yatırım planına aldık. Yatırım planına alınan bu anaokulların da ihale hazırlıkları devam ediyor. Böylece proje sonrası hizmete alınan, ihalesi tamamlanan ve yatırım planına alınan anaokulu sayısı 2 bin 109’a çıkacak. 3 bin anaokulu yapma hedefimizde geriye kalan 891 anaokulu için de arsa belirleme çalışmamız devam ediyor. Böylece hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Tüm bu yatırımlar sonunda 3 yaş grubunda yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50’ye; 4 yaş grubunda yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70’e ve 5 yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranını da yüzde 100’e kolaylıkla çıkartabileceğiz. Şu anda 5 yaş grubunda okullaşma oranını yüzde 78’den yüzde 90’a çıkartmış bulunuyoruz. Okul öncesine yönelik bu devasa atılımla ülkemiz, okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm kademelerde eğitimde evrenselleşmeyi sağlamış olacak.”